ഡൽഹിയിൽ ദാരുണമായ കൊലപാതകം; തർക്കത്തിനിടെ ഭാര്യയെ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊന്നു
Published : March 30, 2026 at 3:35 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിൽ ഭാര്യയെ എൽപിജി സിലിണ്ടർ കൊണ്ട് അടിച്ചുകൊലപ്പെടുത്തി ഭർത്താവ്. ഇന്നലെ രാത്രി 9:30-ഓടെ തെക്കുകിഴക്കൻ ഡൽഹിയിലെ പുൽ പ്രഹ്ലാദ്പൂർ പ്രദേശത്താണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രതിയായ സുരേഷിനെ (35) പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അയൽക്കാരാണ് സംഭവവിവരം പൊലീസിനെ വിളിച്ച് അറിയിച്ചത്.
വീടിന്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിൽ നിന്ന് യുവതിയുടെ നിലവിളി കേട്ട് ഓടിയെത്തിയ അയൽക്കാർ വാതിൽ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴേക്കും സ്ത്രീ മരിച്ചിരുന്നു. ആ സമയം ഭർത്താവ് വീടിനുള്ളിൽ ഇളയ മകളുടെ കൈകളിൽ പിടിച്ചുനിൽക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു.
സംഭവത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തുകയും പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയുടെ ഒന്നരവയസ്സുള്ള മകൾ അയൽക്കാരുടെ കൂടെയാണുള്ളത്. പൊലീസിന്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ, ദമ്പതികൾ തമ്മിൽ നടന്ന ചെറിയൊരു തർക്കത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ പ്രകോപനത്തിൽ യുവാവ് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ച് യുവതിയെ അടിച്ചുകൊന്നതാണെന്ന് കണ്ടെത്തി.
#WATCH | Delhi | Man kills wife in Pul Prahladpur area, by allegedly striking her with a gas cylinder. Police are present at the crime scene. pic.twitter.com/hfdTRXaRaA— ANI (@ANI) March 30, 2026
ഫോറൻസിക് സംഘം സ്ഥലത്തെത്തി, കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച സിലിണ്ടർ കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് കൊലപാതകത്തിന് കേസെടുത്ത് കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയാണ്. ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള കുടുംബതർക്കത്തെക്കുറിച്ച് ഞായറാഴ്ച രാത്രി 9:00-നും 10:00-നും ഇടയിൽ പൊലീസിന് വിവരം ലഭിച്ചതായി സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഡൽഹി ഡിസിപി ഹേമന്ത് തിവാരി പറഞ്ഞു. ഈ സമയത്താണ് ഭർത്താവ് ഭാര്യയെ കൊലപ്പെടുത്തിയത്.
"സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ ഒരു സ്ത്രീ മരിച്ചുകിടക്കുന്നതാണ് പൊലീസ് കണ്ടത്, ഭർത്താവ് അവിടെത്തന്നെ നിൽപ്പുണ്ടായിരുന്നു. തുടർന്ന്, പൊലീസ് ഭർത്താവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കൊല്ലപ്പെട്ടയാൾക്ക് ഏകദേശം 30 മുതൽ 32 വയസ്സ് വരെ പ്രായമുണ്ടായിരിക്കാമെന്നും പ്രതിയായ സുരേഷിന് ഏകദേശം 35 വയസുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ദമ്പതികൾ 2020-ലാണ് വിവാഹിതരായത്, ഇവർക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ട്. മൂന്ന് വയസ്സുള്ള മൂത്ത മകൻ സംഭവസമയത്ത് മറ്റൊരു മുറിയിലായിരുന്നു. ഒന്നര വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിയുടെ മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം നടന്നതെന്നത് സംഭവത്തിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനും അവർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനുമായി നിരവധി ശക്തമായ നിയമങ്ങളുണ്ട്. ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾക്ക് പുറമേ ക്രിമിനൽ നിയമങ്ങളിലും പ്രത്യേക നിയമങ്ങളിലും ഇതിനായുള്ള വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഭാരതീയ ന്യായ സൻഹിത (മുമ്പ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം - IPC)
- ഭർത്താവിൽ നിന്നോ ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നോ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രൂരത.
- സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ്സിന് ഭംഗം വരുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ.
- ബലാത്സംഗത്തിനുള്ള ശിക്ഷ.
- സ്ത്രീധന മരണം.
ALSO READ: ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ സൗജന്യങ്ങളല്ല, സാമൂഹിക നീതി; ബിജെപിക്ക് കനിമൊഴിയുടെ മറുപടി