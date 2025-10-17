ട്രെയിനിൽ വച്ച് പ്രസവവേദന, കുഞ്ഞിൻ്റെ തല പകുതിയോളം പുറത്ത്; ഡോക്ടറെ വീഡിയോ കോള് ചെയ്ത് പ്രസവമെടുത്ത് യുവാവ്
ഡോക്ടറായ സുഹൃത്തിനെ വീഡിയോ കോള് വിളിച്ചാണ് യുവാവ് പ്രസവമെടുത്തത്.
Published : October 17, 2025 at 5:23 PM IST
മുംബൈ: സിനിമകളില് സൂപ്പര് ഹീറോകള് ഏറെയാണ്. പക്ഷെ ജീവിതത്തില് സൂപ്പര് ഹീറോ ആവുക അത്ര എളുപ്പമല്ല. എന്നാൽ തൻ്റെ ധീരതയിലൂടെയും സമയോചിതമായ ഇടപെടലിലൂടെയും 'സൂപ്പര് ഹീറോ' ആയി മാറിയ യുവാവാണ് ഇന്ന് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഏറെ അഭിനന്ദനങ്ങളേറ്റു വാങ്ങുന്നത്.
വികാസ് ബെദ്രയെന്ന 27 കാരനാണ് രണ്ടു ജീവനുകള്ക്ക് രക്ഷയായത്. ഇന്ന് പുലര്ച്ചെ വടക്കൻ മുംബൈയിലെ രാം മന്ദിർ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു സംഭവം. വീഡിയോ ക്യാമറാമാനായി ജോലി ചെയ്യുന്ന വികാസ് ബെദ്രെ ഒരു ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുകയായിരുന്നു. വടക്കൻ മുംബൈയിലെ രാം മന്ദിർ സ്റ്റേഷന് സമീപം ട്രെയിൻ എത്തുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത കമ്പാർട്ടുമെൻ്റിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീക്ക് അതി തീവ്ര പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു.
സുബുർഹാൻ വിരാറിൽ താമസിക്കുന്ന അംബിക ഝ (24) സ്വദേശിയായിരുന്നു അത്. വേദനക്ക് പിന്നാലെ കുഞ്ഞ് പകുതിയോളം പുറത്ത് വന്നു. ചുറ്റുമുള്ള യാത്രക്കാരെല്ലാം പകച്ചുപോയി. എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ ഭയന്നു. ആദ്യം അന്തിച്ച് പോയ വികാസ് ബെദ്ര പെട്ടെന്ന് സ്വബോധം തിരിച്ചെടുത്തു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചങ്ങല വലിച്ച് ട്രെയിൻ നിര്ത്തി സ്ത്രീയെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലിറക്കി.
യുവതിയെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാൻ നടത്തിയ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. പിന്നെ ആലോചിച്ച് നിൽക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറായ തൻ്റെ സുഹൃത്തിനെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടു. സുഹൃത്തിൻ്റെ നിർദേശങ്ങള് മനസുറപ്പോടെ പിന്തുടർന്നു.
അധികം താമസിയാതെ ഒരു പുതുജീവൻ ഭൂമിയിലെത്തി. പ്ലാറ്റ്ഫോമില് അരങ്ങേറിയ സംഭവം ദൃക്സാക്ഷി മഞ്ജീത് ധില്ലൺ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ പങ്കുവെച്ചതോടെ റീല് വൈറലായി. അസാധാരണമായ ധൈര്യത്തിന് എണ്ണമറ്റ പ്രശംസകള് വികാസിന് ഒഴുകിയെത്തി.
ദൃക്സാക്ഷിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പോസ്റ്റ്
ദൃക്സാക്ഷിയായ മഞ്ജീത് ധില്ലൺ പറയുന്നതിനുസരിച്ച് ലോക്കല് ട്രെയിനില് യാത്ര ചെയ്തു കൊണ്ടിരുന്ന സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. പെട്ടെന്ന് ഒരാള് ഇത് കാണുകയും ട്രെയിനിൻ്റെ ചെയിന് വലിക്കുകയും ചെയ്തു.
"ഈ മനുഷ്യൻ ശരിക്കും ധീരനാണ്. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അവനെ വിവരിക്കാൻ കഴിയില്ല. കുഞ്ഞ് ഇതിനകം പകുതി പുറത്ത് വന്നിരുന്നു. ദൈവം അവനെ അവിടേക്ക് അയച്ചത് ഇവരെ സഹായിക്കാനാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി," ധില്ലൺ എക്സില് എഴുതി.
വികാസ് ഉടൻ തന്നെ തൻ്റെ ഡോക്ടറായ സുഹൃത്ത് ദേവിക ദേശ്മുഖിനെ വിളിച്ചു. സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വിവരിച്ചു. പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇരുവരും വീഡിയോ കോളിലേക്ക് മാറിയതായും പ്രസവം എങ്ങനെ നടത്തണമെന്ന് നിര്ദേശങ്ങള് നല്കിയെന്നും ധില്ലണ് പറഞ്ഞു. ബെദ്രെ അമ്മയുടെയും കുഞ്ഞിൻ്റെയും ജീവൻ രക്ഷിച്ചു. ശേഷം ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് അവരെ സുരക്ഷിതമായി ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചുവെന്നും ധില്ലണ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന അനുഭവപ്പെട്ടതോടെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും അവരെ ആശുപത്രിയിലെത്തിക്കാന് പരമാവധി ശ്രമിച്ചു. ഞങ്ങൾ നിരവധി ഡോക്ടർമാരെ ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാല് യാതൊരു ഫലവുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. ആംബുലൻസ് എത്താനും ഒരുപാട് സമയമെടുത്തു. ഒടുവിൽ വികാസ് മാലാഖയെ പോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു.
വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഒരു വനിതാ ഡോക്ടറിൻ്റെ സഹായത്തില് അദ്ദേഹത്തെ പ്രസവമെടുത്തു. അവർ നിർദേശിച്ച കാര്യങ്ങള് ഭയമില്ലാതെ അയാള് കൃത്യമായി ചെയ്തു. ആ നിമിഷത്തില് അദ്ദേഹം കാണിച്ച ധൈര്യം വാക്കുകൾക്ക് അതീതമായിരുന്നുവെന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയായ ധില്ലൺ സമൂഹമാധ്യമത്തില് എഴുതി.
സ്ത്രീയുടെ കുടുംബം അവളെ അടുത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിരുന്നു. പക്ഷേ പ്രസവം അവിടെ നടത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞതിനാൽ അവരെ ട്രെയിനിൽ തിരികെ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നെന്നും ധില്ലൺ കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു. പ്രസവശേഷം സ്ത്രീയുടെ ബന്ധുക്കൾ അവരെ ഒരു സ്വകാര്യ ആംബുലൻസിൽ തൊട്ടുത്തുള്ള സര്ക്കാർ ആശുപത്രയിലേക്ക് മാറ്റി.
പ്രസവവേദന അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് വിരാറിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ ട്രെയിനിൽ സിവിൽ നായർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് കൊണ്ട് പോകാന് ശ്രമിച്ചെന്ന് ആ സ്ത്രീയുടെ കൂടെയുണ്ടായിരുന്ന അനന്തരവൻ പ്രിൻസ് മിശ്ര പറഞ്ഞു. എന്നാല് തിരക്ക് കാരണം ടാക്സി ഡ്രൈവർമാർ യാത്ര നിരസിച്ചുവെന്നും പ്രിന്സ് പറഞ്ഞു. "വികാസ് ഭായ് തൻ്റെ ഡോക്ടറുടെ സുഹൃത്തിനെ വിളിച്ച് സാഹചര്യം വിശദീകരിച്ചു. അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ അദ്ദേഹം ചെയ്തു. അവരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം കുഞ്ഞിൻ്റെ പൊക്കിൾക്കൊടി മുറിച്ചു," മിശ്ര പറഞ്ഞു.
അനുഭവം പങ്ക് വച്ച് വികാസ് ബെദ്രെ
സംഭവം വൈറലായതോടെ ബെദ്രെയ്ക്ക് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പ്രശംസകള് ഒഴുകിയെത്തി. ഇതോടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടന്ന അപ്രതീക്ഷിത അനുഭവം പങ്കുവച്ച് ബെദ്രെയും രംഗത്തെത്തി. "എനിക്ക് വളരെ ഭയമായിരുന്നു, പക്ഷേ ദേവികയുടെ സഹായം എനിക്ക് ധൈര്യം നൽകി. പ്രസവം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ എനിക്ക് കഴിഞ്ഞത് അവരുടെ നിർദേശം മൂലമാണ്," ബെദ്രെ പറഞ്ഞു.
അഹമ്മദാബാദിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പ് ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അസൈൻമെൻ്റിനായി ക്യാമറകൾ ശേഖരിക്കാനാണ് ഗോരേഗാവിൽ നിന്ന് വിലെ പാർലെയിലേക്ക് വികാസ് ട്രെയിൻ കയറിയത്. ലോക്കല് ട്രെയിനില് വച്ച് പെട്ടെന്നാണ് സ്ത്രീക്ക് പ്രസവ വേദന എടുത്തതെന്ന് വികാസ് പറഞ്ഞു. സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം ഒരു ആംബുലൻസിനെയോ ഡോക്ടറെയോ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ ഫലമുണ്ടായില്ല.
കുഞ്ഞിൻ്റെ തല പുറത്തുവന്നതിനെ തുടര്ന്നാണ് പെട്ടന്ന് ഡോ. ദേവിക ദേശ്മുഖിനെ വിളിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. "ഈ സമയത്ത് ഇനി നീ ഒരു ഡോക്ടറാകണമെന്ന് അവൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അവൾ വിശദീകരിച്ചു. ഞാൻ അവളുടെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ചു," ബെദ്രെ പറഞ്ഞു.
അവസാനം എല്ലാം ശരിയായി തന്നെ അവസനിച്ചു. കുഞ്ഞിനെ വിജയകരമായി പുറത്തെടുത്തു. അഹമ്മദാബാദിലേക്കുള്ള വിമാനം പിടിക്കാനും തനിക്ക് കഴിഞ്ഞെന്ന് വികാസ് കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
ഡോക്ടറുടെ പ്രതികരണം
സംഭവം വൈറലായതോടെ വീഡിയോ കോളിലൂടെ പ്രസവത്തിനുള്ള മാര്ഗനിര്ദ്ദേശങ്ങള് ഡോക്ടറിനും പ്രശംസ ലഭിച്ചു. തൻ്റെ സുഹൃത്തിൻ്റെ ധീരമായ ഇടപെടല് അവര് പ്രശംസിച്ചു. പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങള് ഡോക്ടറും വിവരിച്ചു. പ്രസവത്തിനായി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലെ ഒരു ചായക്കടയിൽ നിന്ന് ബെദ്രെയ്ക്ക് ഒരു ജോടി കത്രിക ലഭിച്ചതായി ഡോക്ടര് ദേവിക ദേശ്മു ഒരു മറാത്തി വാർത്താ ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു. പ്രസവത്തിന് തയ്യാറെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം ചില ബെഡ് ഷീറ്റുകളും ഇതിനോടകം ശേഖരിച്ചുവെന്ന് അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രശംസിച്ച് സോഷ്യല് മീഡിയ
പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് കാണിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോയും ധില്ലണ് പങ്കിട്ടതോടെ വികാസ് തരംഗമായി മാറി. ബെദ്രെയെ "യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലെ റാഞ്ചോ" എന്ന് അതില് ചിലർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ഇടപെടലിനും റെയിൽവേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത പ്രസവമുറിയാക്കി മാറ്റിയതിനും ഒരുപാട് പേര് അദ്ദേഹത്തെ പ്രശംസിച്ചു.
