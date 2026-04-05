ETV Bharat / bharat

കുടിശികയും തിരിച്ചടവും ഇല്ല, സിബിൽ സ്കോർ 'നെഗറ്റീവ്'; ഹർജി നൽകി യുവാവ്

ഒരേ പേരുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരേ പാൻ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തിയതാണ് തനിക്ക് സിബിൽ സ്‌കോർ നേടുന്നതിന് വെല്ലുവിളിയായതെന്നും പൻവാർ പറഞ്ഞു.

MAN COMPLAIN CIBIL SCORE ISSUE CIBIL BANK ECONOMICS
Representational image (ETV file)
author img

By PTI

Published : April 5, 2026 at 4:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ന്യൂഡൽഹി: വായ്‌പ കുടിശികയും തിരിച്ചടവും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും സിബിൽ സ്കോർ 'നെഗറ്റീവ്' ആയി തുടരുന്നതിൽ നടപടിയാവശ്യപ്പെട്ട് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ ഇടപെട്ട് സുപ്രീം കോടതി. എസ്‌ബി‌ഐ, പി‌എൻ‌ബി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഇതു സംബന്ധിച്ച് കോടതി പ്രതികരണം തേടി. ഉത്തരാഖണ്ഡ് നിവാസിയായ രാജേന്ദ്ര സിങ് പൻവാർ ആണ് ഹർജിക്കാരന്‍. ജസ്റ്റിസുമാരായ ജെ ബി പർദിവാല, കെ വി വിശ്വനാഥൻ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്.

2020 മുതൽ താൻ വായ്‌പയെടുക്കുകയോ തിരിച്ചടവ് നടത്തുകയോ ചെയ്യാതിരുന്നിട്ട് പോലും തൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് പ്രൊഫൈൽ നെഗറ്റീവ് സ്കോർ കാണിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് പൻവാർ ഹർജിയിൽ പറഞ്ഞത്. സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ നടത്തുന്നതിന് തനിക്ക് ഇത് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഒരേ പേരുള്ള രണ്ട് വ്യക്തികൾക്ക് ഒരേ പാൻ നമ്പർ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അവർ തിരിച്ചടവ് നടത്തുന്നതിൽ വീഴ്‌ച വരുത്തിയതാണ് തനിക്ക് സിബിൽ സ്‌കോർ നേടുന്നതിന് വെല്ലുവിളിയായതെന്നും പൻവാർ പറഞ്ഞു. ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്രെഡിറ്റ് യോഗ്യതയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 3 അക്ക സംഖ്യയാണ് സിബിൽ സ്കോർ.

പുതിയ പാൻകാർഡ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പഴയ പാൻകാർഡിലേയും പുതിയ പാൻകാർഡിലേയും പൊരുത്തക്കേടുകൾ കാരണം പ്രശ്‌നം അനുഭവിക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇത് സംബന്ധിച്ച് പൻ‌വാറിന് ഏതെങ്കിലും ബാങ്ക്ശാഖകളിൽ കുടിശികയുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ എസ്‌ബി‌ഐ, പി‌എൻ‌ബി എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് സുപ്രീം കോടതി പ്രതികരണം തേടി.

പൻ‌വാറിനെതിരെ ഒരു വീഴ്‌ചയും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും രേഖകളിൽ പ്രതികൂല ക്രെഡിറ്റ് വിവരങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലെന്നും പ്രസ്‌താവിച്ച് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലം നൽകി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതുക്കിയ പാൻ വിശദാംശങ്ങളുമായാണ് സിബിൽ സ്‌കോർ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ബി‌ഐ) കോടതിയെ അറിയിച്ചു. വ്യക്തത ലഭിച്ചതോടെ പൻ‌വാറിൻ്റെ സിബിൽ സ്‌കോർ തിരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്താണ് സിബിൽ സ്കോർ?

ഒരു വ്യക്തിയുടെ വായ്‌പ തിരിച്ചടവ് ശേഷിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന 300 മുതൽ 900 വരെയുള്ള മൂന്നക്ക സംഖ്യയാണ് സിബിൽ സ്കോർ (CIBIL Score). ക്രെഡിറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ ബ്യൂറോ (ഇന്ത്യ) ലിമിറ്റഡ് ആർബിഐയുടെ ലൈസൻസുള്ള, ട്രാൻസ്‌യൂണിയൻ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായ ക്രെഡിറ്റ് റേറ്റിംഗ് ഏജൻസിയാണ് സിബിൽ. കുറഞ്ഞ പലിശ നിരക്കിനും ലോൺ പെട്ടെന്ന് അനുവദിക്കാനും സിബിൽ സ്‌കോർ ഉയർന്നിരിക്കണം.

  • സ്കോർ പരിധി: 300 (ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത്) - 900 (ഏറ്റവും ഉയർന്നത്)

TAGGED:

CIBIL SCORE
BANK
ECONOMICS
SUPREME COURT
MAN COMPLAINT CIBIL SCORE ISSUE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.