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ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതിനിടെ ഹൃദയാഘാതം; യുവാവിന് ദാരുണാന്ത്യം

സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാനോ സഹായത്തിനായി വിളിക്കാനോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു. മുഴുവൻ സംഭവവും കടയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്

HEART ATTACK mukesh lodha gujarath dath deeza death
മരിച്ച മുകേഷ് ലോധ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 2, 2026 at 4:56 PM IST

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അഹമ്മദാബാദ്: ഐസ്ക്രീം കഴിക്കുന്നതിനിടെ യുവാവിന് ഹൃദയാഘാതം. കുഴഞ്ഞുവീണു നിമിഷങ്ങള്‍ക്കകം മരണത്തിനും കീഴടങ്ങി.

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ഗുജറാത്തിലെ ബാണസ്‌കന്തയിലെ ദീസയിൽ ആണ് ദാരുണ സംഭവം അരങ്ങേറിയത്. ഒരു കസേരയിൽ സുഖമായി ഇരുന്നു ഐസ്ക്രീം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ച് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ കസേരയിൽ നിന്ന് വീണു. സാഹചര്യം മനസ്സിലാക്കാനോ സഹായത്തിനായി വിളിക്കാനോ കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു. മുഴുവൻ സംഭവവും കടയിലെ സിസിടിവി ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

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കസേരയിൽ സുഖമായി ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കടുത്ത നെഞ്ചുവേദനയും അനുഭവപ്പെടുകയും തുടർന്ന് കുഴഞ്ഞുവീഴുകയും ചെയ്യുന്നു. സമീപത്ത് ഇരിക്കുന്ന മറ്റൊരാൾ അയാളെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കടയിലുണ്ടായിരുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്ന് മനസിലാകുന്നതിന് മുമ്പ് അയാൾ മരിച്ചു.

ദീസയിൽ നിന്നുള്ള 43 കാരനായ മുകേഷ് ലോധയാണ് മരിച്ചതെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഐസ്ക്രീം കഴിക്കാൻ പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി കടയിൽ എത്തിയ അദ്ദേഹം പെട്ടെന്ന് ഹൃദയാഘാതം സംഭവിച്ചു. വൈദ്യസഹായം ലഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു.

HEART ATTACK mukesh lodha gujarath dath deeza death
മരിച്ച മുകേഷ് ലോധ (ETV Bharat)

പെട്ടെന്നുള്ള ഈ സംഭവം കട മാനേജരിലും സമീപത്തുള്ളവരിലും പരിഭ്രാന്തി പരത്തി, ജനക്കൂട്ടം സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് എത്തി.

മുകേഷ് ലോധയുടെ കുടുംബത്തിന് ഈ വാര്‍ത്ത ഇനിയും വിശ്വസിക്കാനായിട്ടില്ല. പൂർണ ആരോഗ്യവാനായി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോയ ആൾ കുടുംബത്തെ തളർത്തി തിരിച്ചെത്തി.

TAGGED:

HEART ATTACK
MUKESH LODHA
GUJARATH DATH
DEEZA DEATH
MAN DIED WHILE ENJOYING ICECREAM

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