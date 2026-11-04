അനുമതിയില്ലാത്ത ജിപിഎസ് ഉപകരണവുമായി വിമാനം കയറാൻ ശ്രമം; ഉഡുപ്പി സ്വദേശി കസ്റ്റഡിയില്
വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ യുവാവിൻ്റെ ബാഗേജിൽ നിന്നാണ് ജിപിഎസ് ഉപകരണം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന്, മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ആകാശിൻ്റെ വിമാനയാത്ര റദ്ദാക്കി
Published : November 4, 2026 at 8:38 PM IST
ചെന്നൈ: അനുമതിയില്ലാത്ത ജിപിഎസ് ഉപകരണം കൈവശം വച്ചതിന് കർണാടക സ്വദേശിയായ സ്വകാര്യ കമ്പനി എൻജിനീയറുടെ വിമാനയാത്ര റദ്ദാക്കുകയും അദ്ദേഹത്തെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ചോദ്യം ചെയ്യാനായി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഇന്ന് രാവിലെ ചെന്നൈ വിമാനത്താവളത്തിലെ ആഭ്യന്തര ടെർമിനലിൽ വച്ചാണ് യാത്രക്കാരനെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത്. കർണാടകയിലെ ഉഡുപ്പി സ്വദേശിയായ ആകാശ് (33) എന്നയാളാണ് ജിപിഎസുമായി ഇൻഡിഗോ എയർലൈൻസ് വിമാനത്തിൽ മംഗളൂരുവിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്.
വിമാനത്താവളത്തിലെ സുരക്ഷാ പരിശോധനയ്ക്കിടെ യുവാവിന്റെ ബാഗേജിൽ നിന്നാണ് ജിപിഎസ് ഉപകരണം സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തിയത്. സുരക്ഷാ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, യാത്രക്കാർ വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ലഗേജ് പരിശോധന നടത്തി. സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആകാശിന്റെ ലഗേജ് സ്കാൻ ചെയ്തപ്പോൾ, വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവാദമില്ലാത്ത ഒരു വസ്തു ഉള്ളതായി സിഗ്നൽ ലഭിച്ചു.
സംശയം തോന്നിയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഗേജ് മാറ്റി വച്ച് അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചെങ്കിലും തന്റെ കൈവശം നിരോധിത വസ്തുക്കളൊന്നും ഇല്ലെന്നും താൻ ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിൽ എൻജിനീയറായി ജോലി ചെയ്യുകയാണെന്നും ആകാശ് പറഞ്ഞു. സംശയം ബലപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ ലഗേജ് വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും അതിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച നിലയിൽ ഒരു ജിപിഎസ് ഉപകരണം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു. വ്യോമയാന സുരക്ഷാ ചട്ടങ്ങൾ പ്രകാരം, ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഈ ഉപകരണം പിടിച്ചെടുത്തു.
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തുടർന്ന്, മംഗളൂരുവിലേക്കുള്ള ആകാശിന്റെ വിമാനയാത്ര റദ്ദാക്കി. ഇന്ത്യയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃത്യമായ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം വയർലെസ് / സാറ്റലൈറ്റ് ജിപിഎസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉപകരണങ്ങൾ കൈവശം വയ്ക്കുന്നതും വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതും നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. പിടിച്ചെടുത്ത ജിപിഎസ് ഉപകരണത്തോടൊപ്പം ആകാശിനെയും തുടർനടപടികൾക്കായി ചെന്നൈ വിമാനത്താവള പൊലീസിന് കൈമാറി.
ഈ ജിപിഎസ് ഉപകരണം എന്തിനുവേണ്ടിയാണ് കൈവശം വച്ചതെന്നും, എന്തിനാണ് അത് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമിച്ചതെന്നുമടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊലീസ് ചോദിച്ചുവരുന്നു. വിവിധ വശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നാണ് വിവരം. ഈ സംഭവം വിമാനത്താവളത്തിൽ മറ്റ് യാത്രക്കാർക്കിടയിൽ അൽപ്പനേരം പരിഭ്രാന്തി പരത്തി.
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