മുഹറം ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ എലി വിഷം കലർത്തിയ ഗുളിക വിതരണം ചെയ്തു; ഒരാൾ പിടിയിൽ
14,900 കാപ്സ്യൂളുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഒരു ഗ്രാം സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് കലർത്തിയാണ് താൻ ഈ വിഷ ഗുളികകൾ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തി.
Published : June 28, 2026 at 4:13 PM IST
മുംബൈ: മുഹറം ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ ഭക്തർക്ക് എലി വിഷം അടങ്ങിയ ഗുളിക വിതരണം ചെയ്ത കേസിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ. ഫയാസ് നിസാർ പ്രേംജി(39) ആണ് പിടിയിലായത്. സൗത്ത് മുംബൈയിലെ ബൈക്കുള പ്രദേശത്ത് നടന്ന മുഹറം ഘോഷയാത്രയ്ക്കിടെ ഭക്തർക്ക് വേദനസംഹാരിയെന്ന വ്യാജേന എലിവിഷമായ 'സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ്' കലർത്തിയ ഗുളികകൾ വിതരണം ചെയ്തതിനാണ് ഇയാൾ അറസ്റ്റിലായത്. ബിബിഎ ബിരുദധാരിയാണ് പ്രതി.
പ്രതിയിൽ നിന്ന് 14,900 വിഷ ഗുളികകളും പിടിച്ചെടുത്തു. പൗരന്മാർക്ക് വൻതോതിൽ ദോഷം വരുത്തുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടെ ഫയാസ് 100 കിലോ സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡും 30,000 ഒഴിഞ്ഞ കാപ്സ്യൂളുകളും ഓൺലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ജയന്ത് മീണ പറഞ്ഞു. 14,900 കാപ്സ്യൂളുകളിൽ ഓരോന്നിലും ഒരു ഗ്രാം സിങ്ക് ഫോസ്ഫൈഡ് കലർത്തിയാണ് താൻ ഈ വിഷ ഗുളികകൾ തയ്യാറാക്കിയതെന്ന് പ്രതി കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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പ്രതിയെ പ്രത്യേക വാദം കേൾക്കുന്നതിനായി മജിസ്ട്രേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരാക്കുകയും കോടതി തിങ്കളാഴ്ച വരെ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടാൻ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു. കേസ് വളരെ ഗൗരവമേറിയതാണ്. മുംബൈ പൊലീസിൻ്റെ കൃത്യമായ ഇടപെടലിലൂടെ ഒരു വലിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്.
പൂനെയിലെ വിമൻ നഗറിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രതി പെയിൻ്ററായാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. കൊലപാതകശ്രമം, വിഷം കൊടുക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്ക് ബിഎൻഎസ് സെക്ഷൻ 109, 110, 123 എന്നിവ പ്രകാരം മുംബൈ പൊലീസ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഗുളികകൾ കഴിച്ചതിനെ തുടന്ന് 12ഓളം യുവാക്കളെ സൗത്ത് മുംബൈയിലെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കടുത്ത വയറുവേദനയും ഛർദ്ദിയും അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പലരും രാത്രി തന്നെ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.
പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ ഘോഷ യാത്രയ്ക്കിടെ വേദനസംഹാരികളാണെന്ന വ്യാജേന ഒരാൾ എലി വിഷം കലർന്ന ഗുളികകൾ സൗജന്യമായി വിതരണം ചെയ്തിരുന്നുവെന്ന് കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് ബൈക്കുള പൊലീസ് ഉടൻ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ച് പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ ഗുളികകളെല്ലാം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വിതരണം ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ നൂറുകണക്കിന് പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാകുമായിരുന്നു. ഗുളികകൾ വെറും വേദനസംഹാരികൾ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രതി ആദ്യം അവരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും, ദുരുദ്ദേശ്യപരമായ ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് മുംബൈ പൊലീസ് ഇയാളെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത് ചോദ്യം ചെയ്യൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2019നും 2025നും ഇടയിൽ പ്രതി ഇറാഖിലേക്കും ഇറാനിലേക്കും പതിവായി യാത്ര ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും ഇയാളുടെ സഹോദരി അവിടെ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റായി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൊലീസ് നിലവിൽ ഇക്കാര്യത്തിൽ വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് മുംബൈ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ ജയന്ത് മീണ ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
പ്രതിക്ക് ഏതെങ്കിലും അന്താരാഷ്ട്ര ഭീകര സംഘടനകളുമായി ബന്ധമുണ്ടോ? പ്രതി എന്തിനാണ് ഇത്രയും വലിയ അളവിൽ വിഷ ഗുളികകൾ നിർമ്മിച്ചത്, അയാളുടെ കൃത്യമായ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും പൊലീസ് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ ജയന്ത് മീണ പറഞ്ഞു.
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