മാധ്യമപ്രവർത്തകനെന്ന പേരിൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വ്യാജ എഐ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ചു; പ്രതി പിടിയിൽ
ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ പ്രതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 6, 2026 at 2:17 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: നിർമ്മിത ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ വ്യാജ പോസ്റ്റർ നിർമ്മിച്ച് പ്രചരിപ്പിച്ച 24 കാരനായ പ്രതി നദീം ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ പിടിയിൽ. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് യുവാവ് സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിച്ചത്.
താനൊരു സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് എന്നാണ് പ്രതി അവകാശപ്പെടുന്നതെന്നും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് അറിയിച്ചു. ഒരു പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ സ്ത്രീയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കുന്നതായി തെറ്റായി ചിത്രീകരിക്കുന്ന പോസ്റ്റർ പ്രതി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തതായി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.
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'സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്ന നദീം ഏപ്രിലിൽ ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതിന് ഏകദേശം 24,000 ഫോളോവേഴ്സും 1,226 പോസ്റ്റുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു' വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെ, അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി പൊലീസ് കമ്മീഷണർ (ന്യൂഡൽഹി) മൻജീത് പറഞ്ഞു. ഈ ഗൂഢാലോചനയിൽ മറ്റാർക്കെങ്കിലും പങ്കുണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ചുവരികയാണെന്നും അവരെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സാകേതിലെ ഒരു മദ്രസയിൽ പഠിച്ചിരുന്ന നദീം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷ പരാജയപ്പെട്ടയാളാണെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി. ഇന്നലെ അറസ്റ്റിലായ നദീമിനെ പിന്നീട് കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കുകയും തുടർ അന്വേഷണത്തിനായി ഇയാളെ കോടതി പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിടുകയും ചെയ്തു.
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെതിരായ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ ഒരു വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചെന്നാരോപിച്ച് അസിസ്റ്റൻ്റ് പൊലീസ് കമ്മീഷണർക്കെതിരെ (ACP) ഉയർന്ന വിവാദത്തിനിടയിലാണ് ഈ സംഭവം. തിങ്കളാഴ്ച എസിപി വിവേക് ഭഗത്തിന് അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണറായി സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയിരുന്നു (ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബാച്ചിലെ മറ്റ് മൂന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും). എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന് അധിക ചുമതല നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് ഇന്ന് പിൻവലിച്ചു.
അഡീഷണൽ ഡിസിപിയുടെ ചുമതല ലഭിച്ച 12 DANIPS ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ ഒരാളായിരുന്നു ഭഗത്. വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോടുള്ള പീഡനാരോപണത്തിൽ പൂർണ്ണമായ അന്വേഷണം നടത്തി അത് "തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നത്" വരെ ഈ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം "സ്വമേധയാ" അഭ്യർഥിച്ചതായി സർക്കാർ 'എക്സ്' (X) പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ അറിയിച്ചു. അനുവാദമില്ലാതെ ഒരാളുടെ ചിത്രങ്ങൾ എഐ വഴി മോർഫ് ചെയ്യുകയോ പ്രചരിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ വരെ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവ രണ്ടും കൂടിയോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാവുന്നതാണ്.
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