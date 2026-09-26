തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് നിമിത്തമോ? ബദ്ധ ശത്രുവിനോട് അടുക്കുന്നോ ദീദി; സിപിഎം ജനറല് സെക്രട്ടറി എം എ ബേബിയുമായി സംസാരിച്ച് മമത
പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു ആശയവിനിമയമോ സമ്പർക്കമോ നിലനിർത്തിയിരുന്നില്ല.
Published : September 26, 2026 at 8:10 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പതിറ്റാണ്ടുകളായി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ കടുത്ത രാഷ്ട്രീയ ശത്രുക്കളായി തുടരുന്ന മമതാ ബാനർജി നയിക്കുന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസും സി.പി.എമ്മും തമ്മിൽ അടുക്കുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ട്. വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റിന്റെ പ്രത്യേക തീവ്ര പരിശോധനയെ (എസ്.ഐ.ആർ) ചൊല്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനിൽനിലനിൽക്കുന്ന ഭിന്നതകളെക്കുറിച്ച് 'ദി ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ്' പുറത്തുവിട്ട വാർത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾക്കിടയിൽ ഉയർന്ന വലിയ ആശങ്കകളാണ് ഇരുപാർട്ടികളെയും അടുപ്പിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷത്തെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ സ്ഥാപക അംഗങ്ങളാണെങ്കിലും ഇതുവരെ ഇരുപാർട്ടികളും തമ്മിൽ ഔദ്യോഗികമായ യാതൊരു ആശയവിനിമയമോ സമ്പർക്കമോ നിലനിർത്തിയിരുന്നില്ല.
ഇന്ന് മമതാ ബാനർജിയും സി.പി.എം ജനറൽ സെക്രട്ടറി എം.എ. ബേബിയും ഫോണിൽ സംസാരിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ സുതാര്യതയും രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയും ജനാധിപത്യവും സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു അണിനിരന്ന് ശക്തമായ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകത ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തതായുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഇതിനുപുറമേ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുമായും മമതാ ബാനർജി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. വരും ആഴ്ചയിലെ ആദ്യ ദിവസങ്ങളില് തന്നെ ഇന്ത്യ സഖ്യത്തിന്റെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കണമെന്ന് മമത രാഹുൽ ഗാന്ധിയോട് അഭ്യർഥിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ നിഷ്പക്ഷത ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യത നിലനിർത്താൻ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളുടെ സംയുക്ത പോരാട്ടം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് ബംഗാളിലെ എതിരാളികളായ ഈ രണ്ടു പ്രസ്ഥാനങ്ങളും ഇപ്പോൾ കൈകോർക്കാൻ തയാറായിരിക്കുന്നത്.
അധികാരത്തിലിരുന്ന കാലമത്രയും സിപിഎമ്മിനോടുള്ള വിയോജിപ്പ് മമത വളരെ രൂക്ഷമായി പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എം എ ബേബിയുമായുള്ള മമതയുടെ ഫോൺ സംഭാഷണം സംസ്ഥാന-ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സിപിഎമ്മിനെതിരായ എതിർപ്പിലൂന്നിയാണ് മമത തൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം കെട്ടിപ്പടുത്തത്. കോൺഗ്രസ് വിട്ട് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് രൂപീകരിക്കുന്നതിന് പ്രധാന കാരണം ആ പാർട്ടിയോടുള്ള മമതയുടെ കടുത്ത എതിർപ്പായിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ 34 വർഷം നീണ്ട ഇടതുപക്ഷ ഭരണത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കുന്നതിൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ച ആളാണ് മമതി ബാനർജി. അതേസമയം ഇരുവരുമായി നടത്തിയ ഫോൺ സംഭാഷണത്തെ കുറിച്ച് മമതയുടെയോ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെയോ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒദ്യോഗിക പ്രതികരണങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ വിഷയത്തിൽ സ്വന്തം താത്പ്പര്യങ്ങൾക്കായി ആരുമായും കൈകോർക്കാൻ മ്മത തയ്യറാണെന്ന് ബിജെപി പരിഹസിച്ചു.
അഖിലേഷ് യാദവ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെ എന്നിവരുമായും ഇന്ത്യ സഖ്യ നേതാക്കള് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുലിൻ്റെ ഡൽഹിയിലെ വസതിയിൽ വെച്ച് തൃണമൂല് നേതാവ് അഭിഷേക് ബാനർജി ബേബിയുമായി പ്രത്യേക ചർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. തൃണമൂൽ നേതാവിൻ്റെ ഈ നീക്കം ഇടതുപക്ഷ ക്യാമ്പിൽ സമ്മിശ്ര പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്.
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വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ മമത ബാനർജി ഇന്ത്യ സഖ്യത്തെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവർക്ക് സിപിഎമ്മിൻ്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോള് സിപിഎമ്മിനോട് അടുക്കുന്നതെന്ന് സിപിഎം പ്രതികരിച്ചു. സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട് മമതയെ അറിയിക്കുമെന്നും സിപിഎം നേതാവ് മുസ്തഫിസുർ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം മമത ബാനർജി പലപ്പോഴും നിലപാടുകൾ മാറ്റിമറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ കോൺഗ്രസിനെ പുറത്താക്കുകയും പിന്നീട് അവരെ തിരികെ ഒപ്പം കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു. വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിൽ അവർ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നയങ്ങളെല്ലാം അവസരവാദപരമാണെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് രാഹുൽ സിൻഹ പറഞ്ഞു.
സിപിഎമ്മുമായി എപ്പോഴും ഒരു രഹസ്യ സഖ്യം നിലനിന്നിരുന്നു. നിരന്തരം രഹസ്യ ചർച്ചകളും മമത നടന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പ്രതിസന്ധിയിലായപ്പോൾ മറ്റ് മാർഗങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് അവർക്ക് ബോധ്യമായി. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ഇപ്പോൾ ഇത്ര പരസ്യമായി നീങ്ങാൻ തുടങ്ങിയതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
അടുത്തത്, വരൂ, നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്രക്ഷോഭം തുടങ്ങാം എന്ന് പറഞ്ഞ് സിപിഎമ്മിൻ്റെ കാലുപിടിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അതാണ് മമത ബാനർജി. ഇതാണ് അവരുടെ യഥാർത്ഥ സ്വഭാവം. സ്വന്തം നേട്ടത്തിനായി മാത്രം, ആ നിമിഷത്തിന് അനുയോജ്യമായ ഏത് വേഷവും മമത അണിയുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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