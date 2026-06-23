മമ്മൂട്ടിയും പി നാരായണനും കെ ടി തോമസും വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും കലാമണ്ഡലം വിമലാമേനോനുമടക്കമുള്ളവര് പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങള് ഏറ്റുവാങ്ങി
രണ്ടാംഘട്ട പദ്മ പുരസ്കാര വിതരണം ഡല്ഹിയില്.
Published : June 23, 2026 at 5:51 PM IST|
Updated : June 23, 2026 at 6:18 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: രണ്ടാംഘട്ട പദ്മ പുരസ്കാര വിതരണം ന്യൂഡല്ഹിയില് നടന്നു. മലയാളിത്തിളക്കം കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ പുരസ്കാര വിതരണ സായാഹ്നം. രണ്ടാംഘട്ട പദ്മ പുരസ്കാരവിതരണമാണ് ഇന്ന് നടന്നത്. 65 പേരെയാണ് രാജ്യം ഇന്ന് പദ്മ പുരസ്കാരങ്ങള് നല്കി ആദരിച്ചത്.
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ചലച്ചിത്രതാരം മമ്മൂട്ടി രാജ്യത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പദ്മ ഭൂഷണ് പുരസ്കാരം രാഷ്ട്രപതി ദ്രൗപദി മുര്മുവില് നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങി. ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസിനും മാധ്യമപ്രവര്ത്തകനും എഴുത്തുകാരനുമായ പി നാരയണനും രാഷ്ട്രപതി പദ്മവിഭൂഷണ് സമ്മാനിച്ചു. പ്രശസ്ത നര്ത്തകി കലാമണ്ഡലം വിമലാമോനോനും രാഷ്ട്രപതി പദ്മശ്രീ പുരസ്കാരം സമ്മാനിച്ചു. എസ്എന്ഡിപി ജനറല് സെക്രട്ടറി വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പദ്മ ഭൂഷണ് പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി.
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രാഷ്ട്രപതി ഭവനില് നടന്ന ചടങ്ങില് ആദ്യം പദ്മ വിഭൂഷണ് സ്വീകരിച്ചത് പത്രാധിപരും എഴുത്തുകാരനും സാമൂഹ്യപ്രവര്ത്തകനുമായ പി നാരയണന് ആണ്. ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി തുടങ്ങി വിശിഷ്ടര് തിങ്ങിനിറഞ്ഞ സദസിലായിരുന്നു ആദരവ് സമര്പ്പിച്ചത്. തുടര്ന്ന് രാജ്യത്തെ പ്രമുഖ ജഡ്ജി ആയിരുന്ന കെ ടി തോമസിന് ആദരവ് സമര്പ്പിച്ചു.
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇന്ത്യൻ സിനിമയ്ക്ക് നൽകിയ അതുല്യമായ അഭിനയപാടവത്തിനുള്ള ആദരമായാണ് മലയാളത്തിന്റെ പ്രിയ നടൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് പത്മഭൂഷൺ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത്. സാമൂഹിക നേതാവ്, പൊതുപ്രവർത്തകൻ എന്നീ നിലകളിലും, ശ്രീ നാരായണ ധർമ്മ പരിപാലന (എസ്എൻഡിപി) യോഗം ജനറൽ സെക്രട്ടറി, നാരായണ ട്രസ്റ്റുകളുടെ സെക്രട്ടറി എന്നീ നിലകളിലുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് വെള്ളാപ്പള്ളി നടേശനും പത്മഭൂഷൺ ബഹുമതി ഏറ്റുവാങ്ങിയത്.
ഇവർക്ക് പുറമേ, പ്രശസ്ത നൃത്താധ്യാപികയും നർത്തകിയുമായ കലാമണ്ഡലം വിമല മേനോൻ ചടങ്ങിൽ വച്ച് രാജ്യത്തിന്റെ നാലാമത്തെ ഉയർന്ന സിവിലിയൻ ബഹുമതിയായ പദ്മശ്രീ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങി. ഇതോടെ രണ്ടാം ഘട്ട ചടങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള അഞ്ച് പേരും പുരസ്കാരങ്ങൾ കൈപ്പറ്റി.
മെയ് 25 ന് നടന്ന ഒന്നാം ഘട്ട പദ്മ പുരസ്കാര സമർപ്പണ ചടങ്ങിൽ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേർ പദ്മശ്രീ ഏറ്റുവാങ്ങിയിരുന്നു. ശാസ്ത്ര മേഖലയിലെ മികച്ച സംഭാവനകൾക്ക് ഡോ. എ. ഇ. മുത്തുനായകവും പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശ്രീമതി ദേവകിയമ്മയുമാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ആദരമേറ്റുവാങ്ങിയത്. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഏഴ് മലയാളികളെയാണ് രാജ്യം ഇത്തവണ പദ്മപുരസ്കാരങ്ങൾ നൽകി ആദരിച്ചത്. ഗായിക അല്ക യാഗ്നിക്കും രാഷ്ട്രപതി പുരസ്കാരം നല്കി ആദരിച്ചു.