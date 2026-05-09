ബിജെപിയെ നേരിടാൻ സംയുക്തവേദി വേണം; പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് അഭ്യർഥനയുമായി മമതാ ബാനർജി
സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെയാണ് കടുത്ത പരാമർശങ്ങളുമായി മമത രംഗത്ത് എത്തിയത്.
By PTI
Published : May 9, 2026 at 7:44 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമബംഗാളിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയ ബിജെപിയെ നേരിടാൻ ഒരു "സംയുക്ത വേദി" രൂപീകരിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ച് മമത ബാനർജി. ബിജെപിയെയും എൻജിഒകളെയും എതിർക്കുന്ന വിവിധ അഫിലിയേഷനുകളിലെ വിദ്യാർത്ഥി യൂണിയനുകൾ കാവിപ്പടയ്ക്ക് എതിരെ ഒന്നിക്കണമെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ആഹ്വാനം ചെയ്തു. സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സർക്കാർ സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത ദിവസം തന്നെയാണ് കടുത്ത പരാമർശങ്ങളുമായി മമത രംഗത്ത് എത്തിയത്.
ഇടതുപക്ഷവും തീവ്ര ഇടതുപക്ഷവും ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളോടും ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരു സംയുക്ത വേദി രൂപീകരിക്കണമെന്ന് മമത ആഹ്വാനം ചെയ്തു. ഇക്കാര്യത്തിൽ താനുമായി ചർച്ച നടത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയുമായും സംസാരിക്കുമെന്ന് ടിഎംസി മേധാവി പറഞ്ഞു.
"ശത്രുവിൻ്റെ ശത്രു മിത്രമാണെന്ന് കരുതേണ്ട സമയമല്ല ഇത്, നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ശത്രു ബിജെപിയാണ്" മമത പറഞ്ഞു. കവി രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോറിൻ്റെ ജന്മവാർഷികം ആചരിക്കുന്നതിനിടെ കാളിഘട്ടിലെ തൻ്റെ വസതിക്ക് മുന്നിൽ തടിച്ചു കൂടിയ ഒരു ചെറിയ ജനക്കൂട്ടത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലപ്രഖ്യാപനത്തെത്തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ടിഎംസി പ്രവർത്തകർക്കും അനുയായികൾക്കും നേരെ അതിക്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും മമത ആരോപിച്ചു. "ചിലയിടങ്ങളിൽ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ അതിക്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നു, മോശം ആളുകൾ ബിജെപിയിലേക്ക് കടന്നുവന്നിട്ടുണ്ട്" മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു. 2011 ൽ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ആർക്കുമെതിരെ അതിക്രമങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു.
മിക്ക ടിഎംസി പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും ബിജെപിയുടെ കൈകളിൽ നിന്ന് ഭീഷണി നേരിടുന്നുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച മമത, കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് വിമാനത്തിൽ കയറുന്നതിനിടെ പാർട്ടി എംപി മഹുവ മൊയ്ത്ര ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതായി ആരോപിച്ചു. തൻ്റേയും ടിഎംസി ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും തൻ്റെ അനന്തരവനുമായ അഭിഷേക് ബാനർജിയുടെയും വസതികൾക്ക് മുന്നിൽ ചില ഗുണ്ടകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചുവെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു.
"വിജയിച്ച ദിവസം മുതൽ ബിജെപി ഞങ്ങൾക്ക് അനുവദിച്ച സുരക്ഷ പിൻവലിച്ചു. യുദ്ധത്തിൽ വിജയിച്ചത് ഞങ്ങളാണ് എന്നതിനാൽ ആരുടെയും സഹതാപം എനിക്ക് വേണ്ട; ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് ഭാവിയിൽ തെളിയും" മമത പറഞ്ഞു. ബംഗാൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം എല്ലാ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളുടെയും നേതാക്കൾ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ സോണിയ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി, പാർട്ടി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ എന്നിവർ തന്നോട് സംസാരിച്ചുവെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു.
ശിവസേന യുബിടി മേധാവി ഉദ്ധവ് താക്കറെ, ആർജെഡിയുടെ തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കൾ തനിക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയച്ചതായും എസ്പി നേതാവ് അഖിലേഷ് യാദവ് കൊൽക്കത്തയിലെത്തി തന്നെ കണ്ടതായും അവർ പറഞ്ഞു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളും അഭിഭാഷകരുമായ കപിൽ സിബൽ, അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി, സുപ്രീം കോടതിയിലും കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതിയിലും ടിഎംസി സർക്കാരിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് പങ്കെടുത്ത ടിഎംസി രാജ്യസഭാ എംപി മേനക ഗുരുസ്വാമി എന്നിവർ ഫോണിൽ വിളിച്ച് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചതായും മമതാ ബാനർജി പറഞ്ഞു.
"കൊൽക്കത്ത ഹൈക്കോടതി ബാർ അസോസിയേഷനിലും പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ബാർ കൗൺസിലിലും അംഗമായുള്ള ഒരു മുതിർന്ന അഭിഭാഷകയാണ്" താനെന്നും ടാഗോറിൻ്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ടിഎംസി പുതിയ യാത്ര ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. 2011 മുതൽ 15 വർഷമായി അധികാരത്തിൽ തുടർന്നതിന് ശേഷം മമത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പാർട്ടി പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലെ പ്രധാന പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കും.
