'നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത വേണം, ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിരസിച്ചേക്കാം'; സ്ഥാനാർഥികളോട് മമത ബാനർജി
ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : April 1, 2026 at 4:38 PM IST
കൊൽക്കത്ത: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്സ് സ്ഥാനാർഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. പാർട്ടി സ്ഥാനാർഥികളുടെ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നിരസിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുതുതായി നിയമിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു. പശ്ചിമബംഗാളിലെ ബിർഭും ജില്ലയിലെ നനൂറിൽ നടന്ന വോട്ടെടുപ്പ് റാലിയെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
ബിജെപി കേന്ദ്ര ഏജൻസികളെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച മുഖ്യമന്ത്രി, ബിജെപിക്ക് വോട്ട് ചെയ്യരുതെന്ന് ജനങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. "ബിജെപി സ്ത്രീവിരുദ്ധരാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് പേരുകൾ എസ്ഐആറിൽ (SIR) നിന്ന് നീക്കം ചെയ്തത്" മമത പറഞ്ഞു. ബർവാനിൽ നടന്ന റാലിയിൽ സംസാരിക്കവെ, ബിജെപി ആളുകളിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് നമ്പറുകൾ നൽകരുതെന്ന് മമത ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "ഇതാണ് ബിജെപിയുടെ ഗെയിം പ്ലാൻ - തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുമ്പ് ആളുകൾക്ക് പണം നൽകുകയും പിന്നീട് വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം അവരെ വിഡ്ഢികളാക്കുകയും ചെയ്യുക" മമത പറഞ്ഞു.
എസ്ഐആറിനെക്കുറിച്ചുള്ള സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങളെ പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു. വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തികളും തെറ്റായി ഉൾപ്പെടുത്തിയവരും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പാനലിലെ അധികാരികളും സമർപ്പിക്കുന്ന അപ്പീലുകൾ അപ്പീൽ ട്രൈബ്യൂണലുകൾ തീരുമാനിക്കുമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു.
ഫെബ്രുവരി 4-ന് വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്കരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ മമത നേരിട്ട് ഹാജരായിരുന്നു. ബംഗാളിനെ മാത്രം തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് മമത കോടതിയിൽ ചോദിച്ചു. മമതയുടെ വാദം കേട്ട കോടതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് നോട്ടീസ് അയക്കുകയും ഫെബ്രുവരി 10-നകം മറുപടി നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നായിരുന്നു മമതയുടെ പരാതി. ഇവർക്ക് അപ്പീൽ നൽകാൻ പോലും അവസരം ലഭിച്ചില്ലെന്നും മമത ആരോപിച്ചു.
ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പലരെയും മരിച്ചവരായി കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും പേരോ അക്ഷരമോ തെറ്റിയതിന്റെ പേരിൽ ഒരാളെയും പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കരുതെന്നും മമത പറഞ്ഞു. 294 അംഗ പശ്ചിമബംഗാൾ നിയമസഭയിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. ഏപ്രിൽ 23-നും 29-നുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4-ന് നടക്കും.
