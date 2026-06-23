തൃണമൂലിൽ നാടകീയ നീക്കങ്ങൾ: ഫിർഹാദ് ഹക്കീമിനെ ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് നീക്കാൻ മമത ക്യാമ്പ്; മദൻ മിത്ര പുതിയ ചീഫ് വിപ്പ് ആയേക്കും
വിമത വിഭാഗത്തിൽ ചേർന്നതിന് പിന്നാലെ ടിഎംസി നേതൃത്വം ഹക്കീം പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടതായി ആരോപണം ഉന്നയിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് ഈ നീക്കം നടന്നത്.
By PTI
Published : June 23, 2026 at 6:30 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷിയായ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലെ ആഭ്യന്തര കലഹം പുതിയ തലത്തിലേക്ക്. വിമത പക്ഷത്തേക്ക് മാറിയ മുൻ കൊൽക്കത്ത മേയർ ഫിർഹാദ് ഹക്കീമിനെ നിയമസഭയിലെ ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റാൻ മമത ബാനർജി ക്യാമ്പ് നീക്കം തുടങ്ങി. പകരം കാമർഹട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള എംഎൽഎയായ മദൻ മിത്രയെ ചീഫ് വിപ്പായി നിയമിക്കണമെന്നാണ് ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ആവശ്യം. പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് റിതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗത്തിൽ ഫിർഹാദ് ഹക്കീം ചേർന്നതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ നാടകീയ നീക്കം.
പാർട്ടി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് ഫിർഹാദ് ഹക്കീമിന് നേതൃത്വം കാരണംകാണിക്കൽ നോട്ടീസ് അയച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് പദവിയിൽ നിന്നുള്ള നീക്കവും ആവശ്യപ്പെട്ടത്. വിമത വിഭാഗം തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ച സമാന്തര സംഘടനാ സംവിധാനത്തിൽ ഫിർഹാദ് ഹക്കീം പദവി ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു.
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മമതാ ബാനർജിയുടെ പക്ഷം പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇന്നലെ രാത്രി 10.45 ഓടെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർ രതിന്ദ്ര ബോസിന് ഹക്കീമിനെ ടിഎംസിയുടെ ചീഫ് വിപ്പ് ആയി പരിഗണിക്കരുതെന്നും പകരം കമർഹതി എംഎൽഎ മദൻ മിത്രയെ ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇമെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇന്ന് രാവിലെ നിയമസഭാ സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്, മുതിർന്ന ടിഎംസി നേതാവും പ്രതിപക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് പാർട്ടിയുടെ ഔദ്യോഗിക നോമിനിയുമായിരുന്ന സോവന്ദേബ് ചതോപാധ്യായ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിലെത്തി തലേദിവസം രാത്രി അയച്ച കത്തിൻ്റെ പകർപ്പ് നേരിട്ട് കൈമാറുകയും ചെയ്തതായി വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.
എന്നാൽ, തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയമപരവും ഭരണഘടനാപരവുമായ തർക്കങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസ് വിസമ്മതിച്ചു. വിഷയം നിലവിൽ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നാണ് സ്പീക്കറുടെ നിലപാട്. എന്നാൽ നിയമസഭാ കക്ഷി നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം മാത്രമാണ് കോടതിയിലുള്ളതെന്നും ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നിയമതർക്കങ്ങളില്ലെന്നുമാണ് മമത ക്യാമ്പ് വാദിക്കുന്നത്. നിലവിൽ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
മമത ബാനർജിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത രാഷ്ട്രീയ അനുയായിയും വിശ്വസ്തനുമായാണ് ഫിർഹാദ് ഹക്കീം ദീർഘകാലം അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. എന്നാൽ കൊൽക്കത്തയിൽ വിമതർ വിളിച്ചുചേർത്ത പ്രത്യേക സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുത്ത അദ്ദേഹം മമത വിരുദ്ധ ചേരിയുടെ ഭാഗമാകുകയായിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഫിർഹാദ് ഹക്കീം, മുൻ മന്ത്രി അരൂപ് ബിശ്വാസ് എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളെ മമത ബാനർജി ദേശീയ വർക്കിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു.
പശ്ചാത്തലം: 15 വർഷത്തെ ഭരണത്തിന് ശേഷം പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ പരാജയമാണ് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയത്. ഭൂരിപക്ഷം തൃണമൂൽ എംഎൽഎമാരും പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട റിതബ്രത ബാനർജിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി പിന്തുണച്ചതോടെയാണ് പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി പിളർന്നത്. ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വം നിർദേശിച്ച ശോഭൻദേവ് ചതോപാധ്യായയെ എംഎൽഎമാർ തള്ളുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് റിതബ്രത ബാനർജിയെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായി അംഗീകരിച്ച സ്പീക്കറുടെ നടപടിക്കെതിരെ മമത ബാനർജി കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
അതിനുശേഷം, സംഘർഷം നിയമസഭയ്ക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പാർട്ടിയുടെ സംഘടനാ ഘടനയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു, എതിരാളികൾ പ്രത്യേക കമ്മിറ്റികൾ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും പാർട്ടി ആസ്തികൾക്ക് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കുകയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അധികാരികൾക്ക് മുന്നിൽ മത്സര അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഹക്കീമിന് പകരം വിമത വിഭാഗം ടിഎംസി എംഎൽഎ അഖ്രുസമാൻ അൻസാരിയെ ചീഫ് വിപ്പായി തെരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തു.
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