ഭവാനിപൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ചോദ്യം ചെയ്ത് മമത ഹൈക്കോടതിയില്
സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് മമത ഹര്ജി നല്കിയിരിക്കുന്നത്
Published : June 16, 2026 at 4:02 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: ഭവാനിപൂരിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം ചോദ്യം ചെയ്ത് തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസ് നേതാവ് മമത ബാനര്ജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. ഭവാനിപൂര് മണ്ഡലത്തില് നിന്ന് വിജയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിയ സുവേന്ദു അധികാരിയുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചോദ്യം ചെയ്താണ് മമത ഹര്ജി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
Also Read: പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് പഠിക്കണം, എഐയുടെ സാധ്യതകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച് ബി എസ് വാര്യര്
തൃണമൂലിന്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ ഇത് രണ്ടാം തവണയാണ് മമത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുന്നത്. തപാല് വോട്ടുകള് ചോദ്യം ചെയ്ത് മെയ് പതിനാലിന് മമത ഹൈക്കോടതിയില് ഹര്ജി നല്കിയിരുന്നു. ഈ സമയത്ത് ഒരു വിഭാഗം അഭിഭാഷകര് മമതയ്ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുകയുമുണ്ടായി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ഇന്ന് കോടതിയിലെത്തിയ മമതയ്ക്കൊപ്പം മുതിര്ന്ന നേതാക്കളായ തൃണമൂല് രാജ്യസഭാംഗം ഡെറെക് ഒബ്രിയാന്, ദോല സെന്, അഭിഭാഷകനും ലോക്സഭാംഗവുമായ കല്യാണ് ബാനര്ജി, എംഎല്എ കുനാല് ഘോഷ് എന്നിവരുമുണ്ടായിരുന്നു.
കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സുപ്രധാന രേഖകളില് ഒപ്പ് വയ്ക്കാനായാണ് മമത എത്തിയതെന്നാണ് നിയമവൃത്തങ്ങള് നല്കുന്ന സൂചന. 15,105 വോട്ടുകള്ക്കാണ് മമത സുവേന്ദു അധികാരിയോട് പരാജയപ്പെട്ടത്. തുടക്കം മുതല് തന്നെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തില് മമത സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. തന്നെയും സഹപ്രവര്ത്തകരെയും ജനങ്ങള് തോല്പ്പിക്കില്ലെന്നാണ് മമത ആവര്ത്തിക്കുന്നത്. എന്നാല് തങ്ങള്ക്ക് നിര്ബന്ധിത പരാജയം സമ്മാനിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നാണ് മമതയുടെ ആരോപണം. മുഖ്യമന്ത്രിപദത്തില് നിന്ന് തൃണമൂല് നേതാവ് രാജി വച്ചത് പോലുമില്ല. പുതിയ സര്ക്കാര് രൂപീകരിക്കും മുമ്പ് ഗവര്മര് മമത സര്ക്കാരിനെ പിരിച്ച് വിടുകയായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ചോദ്യം ചെയ്ത് മമത ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പരാജയം തൃണമൂല് കോണ്ഗ്രസിലും പൊട്ടിത്തെറിയുണ്ടാക്കി. മമതയോട് എതിര്പ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ച് നിയമസഭയില് ഒരു സംഘം തൃണമൂല് അംഗങ്ങള് തങ്ങളാണ് യഥാര്ത്ഥ പ്രതിപക്ഷം എന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് പ്രത്യേക ബ്ലോക്കായി ഇരിക്കുകയാണ്. ഋതുപ്രദബാനര്ജിയെ തങ്ങളുടെ നേതാവായും അവര് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ലോക്സഭയില് 20 തൃണമൂല് അംഗങ്ങള് പാര്ട്ടി വിട്ടു. തങ്ങള്ക്ക് പ്രത്യേക ഇരിപ്പിടം അനുവദിക്കണമെന്ന് സ്പീക്കറോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവര് എന്സിപിഐ എന്ന ഒരു പ്രാദേശിക കക്ഷിയില് ലയിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്സിപിഐ ഇനി എന്ഡിഎയുടെ ഘടകകക്ഷിയാകുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇതിനുള്ള ചര്ച്ചകള് പുരോഗമിക്കുകയാണ്. തൃണമൂല് വിട്ടവര് ബിജെപിയില് ചേരുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെ നിരീക്ഷകര് കരുതിയിരുന്നത്. എന്നാല് കൂറുമാറ്റ നിയമം അടക്കമുള്ള നൂലാമാലകളില് പെടാതിരിക്കാനാണ് ഇത്തരമൊരു നീക്കമെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്.