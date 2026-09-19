നന്ദിഗ്രാമിന് പിന്നാലെ രേജിനഗറിലും പിന്മാറ്റം; മമത വിഭാഗത്തിന് തിരിച്ചടി
നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മമത ബാനർജി വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥി സഞ്ചിത ഡേ പ്രധാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രിക പിൻവലിച്ചിരുന്നു
By IANS
Published : September 19, 2026 at 12:24 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്ദിഗ്രാമിന് പിന്നാലെ രേജിനഗർ നിയമസഭ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിന്നും മമത ബാനർജി വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥി പിന്മാറി. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് മമത വിഭാഗത്തിന് പുതിയ ചിഹ്നം അനുവദിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുർഷിദാബാദ് ജില്ലയിലെ രേജിനഗറിലെ സ്ഥാനാർഥി റബിയുൽ ആലം ചൗധരി നാമനിർദേശ പത്രിക പിൻവലിച്ചത്.
നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മമത ബാനർജി വിഭാഗം സ്ഥാനാർഥി സഞ്ചിത ഡേ പ്രധാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രിക പിൻവലിച്ചിരുന്നു. പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമായിരുന്നു സ്ഥാനാർഥിയുടെ പിന്മാറ്റം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രേജിനഗറിലും സമാനമായ സംഭവവികാസങ്ങൾ ഉണ്ടായത്. നന്ദിഗ്രാമിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കാനാണ് തീരുമാനമെന്നും രേജിനഗറിലെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും മമത ബാനർജി കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ സൂചനകൾക്ക് പിന്നാലെയാണ് റബിയുൽ ആലം ചൗധരിയുടെ ഔദ്യോഗിക പിന്മാറ്റം.
പിന്മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ
കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അനുവദിച്ച പുതിയ ചിഹ്നത്തിൽ പ്രചാരണം നടത്താൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്ക് താത്പര്യമില്ലാത്തതാണ് പിന്മാറ്റത്തിന് കാരണമെന്ന് റബിയുൽ ആലം ചൗധരി വ്യക്തമാക്കി. പ്രവർത്തകർക്ക് മേൽ വലിയ രീതിയിലുള്ള ഭരണപരമായ സമ്മർദമുണ്ട്. നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ ഇതിനോടകം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത്തരം സാഹചര്യത്തിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുക ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ രംഗത്ത് സജീവമാകാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മമത ബാനർജിയുമായി നടത്തിയ കൂടിയാലോചനകൾക്ക് ശേഷമാണ് അന്തിമ തീരുമാനമെടുത്തതെന്നും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
ചരിത്രത്തിലാദ്യം
നന്ദിഗ്രാമിൽ നിന്നും രേജിനഗറിൽ നിന്നും സ്ഥാനാർഥികൾ പിന്മാറിയതോടെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പുതിയൊരു ചരിത്രം കൂടിയാണ് കുറിക്കപ്പെടുന്നത്. 1998-ൽ മമത ബാനർജി പാർട്ടി രൂപീകരിച്ചതിന് ശേഷം അവരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഒരു പാർട്ടിയില്ലാതെ സംസ്ഥാനത്ത് നടക്കുന്ന ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണിത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ പിളർപ്പിനെ തുടർന്ന് മമത ബാനർജി വിഭാഗത്തിന് മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരും ഫുട്ബോൾ താരം എന്ന ചിഹ്നവുമാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അനുവദിച്ചത്. ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മറുവിഭാഗത്തിന് ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരും എൻവലപ്പ് ചിഹ്നവും നൽകി. യഥാർഥ പാർട്ടിയുടെ പേരായ ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്നതും ഔദ്യോഗിക ചിഹ്നമായ പുല്ലും പൂക്കളും കമ്മിഷൻ നേരത്തെ മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു.
ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒക്ടോബർ ആറിന്
ഒക്ടോബർ ആറിനാണ് നന്ദിഗ്രാമിലും രേജിനഗറിലും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ ഒൻപതിന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും. ഈ വർഷം ആദ്യം നടന്ന നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ രേജിനഗർ, നവോദ എന്നീ രണ്ട് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്നും എജെയുപി നേതാവ് ഹുമയൂൺ കബീർ വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ നവോദ മണ്ഡലം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം തീരുമാനിച്ചതോടെയാണ് രേജിനഗറിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിന് കളമൊരുങ്ങിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൻ ഗുലാം നബി ആസാദാണ് ഇവിടെ എജെയുപി സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നത്. ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധേയമായ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്കാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ ഇരു മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം നിർണായകമാകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സുഗമമാക്കുന്നതിനായി കേന്ദ്ര സേനയെ ഉൾപ്പെടെ വിന്യസിച്ച് കനത്ത സുരക്ഷയിലാകും വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക.
Also Read:- പരീക്ഷയ്ക്ക് ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗിച്ചു; പിടിക്കപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ ഐഐടി വിദ്യാർഥി ജീവനൊടുക്കി