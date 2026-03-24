'സാങ്കേതിക പിഴവല്ല, ഇത് ബിജെപിയുമായുള്ള ഒത്തുകളി'; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരേ മമത ബാനര്ജി
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മമത ബാനര്ജി. ബിജെപിയുമായി ഒത്തു കളിക്കുകയാണെന്നും ആരോപണം. സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്ന പരിഷ്കാരങ്ങളിലും അമര്ഷം.
Published : March 24, 2026 at 6:00 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: വിവാദങ്ങള്ക്ക് തിരികൊളുത്തി കേരളത്തില് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ വിജ്ഞാപനത്തില് ബിജെപിയുടെ പാർട്ടി ഉപയോഗിച്ചതില് രൂക്ഷമായി വിമര്ശിച്ച് പശ്ചിമബംഗാള് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്ജി രംഗത്ത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പില് കമ്മിഷനും ബിജെപിയും തമ്മില് ഒത്തുകളിക്കുന്നുവെന്ന് മമത ആരോപണം ഉയര്ത്തി. ഇതിനെ വെറും സാങ്കേതിക പിഴവായി കാണാന് കഴിയില്ലെന്നും പ്രതികരണം.
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിജ്ഞാപനം മാധ്യമങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് ഉയര്ത്തിക്കാട്ടിയായിരുന്നു മമതയുടെ ആരോപണം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച വിജ്ഞാപനമാണിതെന്നും അതിൽ ബിജെപിയുടെ പാർട്ടി ചിഹ്നത്തിൻ്റെ ചിത്രം വ്യക്തമായി കാണാമെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു. ഇത് തികച്ചും രാഷ്ട്രീയപരമായ നീക്കമാണെന്നും, മനപൂര്വ്വമാണെന്നും അവര് അവകാശപ്പെട്ടു. "പൂച്ച ബാഗിൽ നിന്ന് പുറത്തായി" എന്ന പഴഞ്ചൊല്ലോടെയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ഇതിനെ സാമ്യപ്പെടുത്തിയത്.
എഴുപതോളം പൊലീസുകാരെ മാറ്റിയതില് അമര്ഷം
തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി സംസ്ഥാനത്ത് അരങ്ങേറുന്ന ഭരണപരമായ പുനഃസംഘടനകളിലും മമത അമര്ഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്തെ നിരവധി ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സ്ഥലമാറ്റിയെന്നും മമത വ്യക്തമാക്കി. ഈ ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ പലരെയും സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് സ്ഥലം മാറ്റി. കേന്ദ്ര സര്ക്കാര് നന്ദിഗ്രാമിലെ ഒരു മുൻ ബിഡിഒയെ ഇവിടേക്ക് കൊണ്ട് വന്നു. അദ്ദേഹം രാജ്യദ്രോഹിയുടെ സഹായിയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കല്.
സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെയുള്ള ഏകദേശം 73 റിട്ടേണിങ് ഓഫിസർമാരെ മാറ്റിയതായി അവര് വ്യക്തമാക്കി. കൂടാതെ ഏകദേശം എഴുപതോളം പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥലം മാറ്റി. ഇതില് സംസ്ഥാന ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ആഭ്യന്തര സെക്രട്ടറി, സംസ്ഥാന ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പൊലീസ് മുതൽ കൊൽക്കത്ത പൊലീസ് കമ്മിഷണർ വരെയുണ്ട്.
തീവ്ര വോട്ടര് പട്ടിക പരിഷ്കരണത്തിലും വീഴ്ച
സംസ്ഥാനത്തെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പുനംപരിഷ്കരണത്തിലും സുതാര്യതയില്ലെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു. " വോട്ടര്പട്ടികയുടെ സപ്ലിമെൻ്ററി ലിസ്റ്റ് ബൂത്ത് തലത്തിലോ, ബ്ലോക്ക്, ജില്ലാ തലത്തിലോ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നില്ല. വാസ്തവത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾ അറിയാതെയാണ് പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്. ഈ പട്ടികയിൽ നിന്ന് പേരുകൾ ഒഴിവാക്കിയത് സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ കടുത്ത പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പരിഭ്രാന്തി മൂലം നിരവധി വ്യക്തികൾ ഇതിനകം സ്വന്തം ജീവൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന്" മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെടുന്നു.
ഏകദേശം 220 പേർ ഭയം മൂലം മരിച്ചിട്ടുണ്ട്, ആത്മഹത്യ ചെയ്തവരുമുണ്ട്. സാധാരണ പൗരന്മാരുടെ പേരുകൾ പട്ടികയിൽ നിന്ന് മനഃപൂർവ്വം ഒഴിവാക്കുകയാണെന്നും, അതേസമയം ഒരു പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ പെട്ട വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ ഏകപക്ഷീയമായി ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണെന്നും അവര് ആരോപിക്കുന്നു.
