"ബംഗാ ഭവനിലെ സംഭവം നിയമവിരുദ്ധം" ഡല്‍ഹി പൊലീസിനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മമതബാനര്‍ജി

ഡല്‍ഹി പൊലീസിനെതിരെ പ്രതിഷേധം അഴിച്ച് വിട്ട് മമത ബാനര്‍ജി. നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും മമത.

MAMATA IN DELHI BENGAL SIR BANGA BHAWAN MAMATA BANERJEE
Mamata Banerjee Confronts Cops Deployed At Delhi's Banga Bhawan, Claims SIR-Affected Families 'Threatened' (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 2, 2026 at 5:49 PM IST

2 Min Read
ന്യൂഡൽഹി/കൊൽക്കത്ത: ദേശീയ തലസ്ഥാനത്ത് എസ്‌ഐആർ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ട കുടുംബങ്ങളെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് ഉപദ്രവിച്ച സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ബംഗ ഭവന് പുറത്ത് വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നേരെയാണ് മമത പ്രതിഷേധം ഉയര്‍ത്തിയത്. ഡൽഹി പൊലീസിൻ്റെ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് അവര്‍ ആരോപിച്ചു. എസ്‌ഐആർ സംബന്ധിച്ച് മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്‌ചയ്‌ക്ക് ഡല്‍ഹിയെത്തിയതായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി.

ബംഗാളിൻ്റെ പ്രതിച്‌ഛായ തകർക്കാനാണ് ഡൽഹി പൊലീസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള പീഡനങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതെന്നും അവര്‍ ആരോപിച്ചു. പൊലീസ് ബാരിക്കേഡ് സ്ഥാപിച്ച് ബംഗാ ഭവന്‍ വളഞ്ഞിരിക്കുകയാണെന്നും അനുമതിയില്ലാതെ തിരച്ചിൽ നടത്തുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടു. പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ തീവ്ര വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണത്തില്‍ (എസ്ഐആർ) മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെതിരെ സുപ്രീംകോടതിയിൽ റിട്ട് ഹരജി സമർപ്പിച്ച് പിന്നാലെയായിരുന്നു പ്രതിഷേധം.

"ബംഗാ ഭവനിൽ ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്താൻ അവർ വന്നിരുന്നു. അവർ നാളെ നിങ്ങളെ വീണ്ടും കാണും. അവർ എങ്ങനെ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ നിങ്ങളെ കാണിക്കും. സത്യം അറിയാനുള്ള അവകാശം മാധ്യമങ്ങൾക്കും ഉണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയെയും ജുഡീഷ്യറിയെയും ഞങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ഷമയെ ബലഹീനതയായി തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. കോടതി അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ കഴിയൂ. എന്നാൽ അഭിഭാഷകരുടെ സാന്നിധ്യമില്ലാതെയും അനുമതിയില്ലാതെയും അത്തരം പരിശോധനകളോ റെയ്‌ഡുകളോ നടത്തുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്" അവർ പറഞ്ഞു.

'ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കരുത്' കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി മമത

കേന്ദ്രത്തിന് നേരെ കടുത്ത അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് മമത ബാനര്‍ജി. ബംഗാൾ ജനതയ്ക്ക് നേരെയുള്ള അടിച്ചമർത്തൽ തനിക്ക് സഹിക്കാനാകുന്നില്ലെന്ന് മമത വ്യക്തമാക്കി. നിങ്ങളുടെ ഗുണ്ടായിസം പശ്ചിമ ബംഗാള്‍ സ്വദേശികള്‍ക്ക് നേരെ കാണിക്കരുതെന്ന് മമത കേന്ദ്രത്തിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. "നിങ്ങളുടെ ഗുണ്ടായിസം കാണിക്കരുത്. ദയവായി സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുക. പ്രത്യേക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പ്രക്രിയയിൽ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ നേരിട്ടവര്‍ അവരുടെ ദുരവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ ഡൽഹിയിൽ വന്നിരിക്കുന്നു. ബംഗാളിലെ ജനങ്ങളെ അടിച്ചമര്‍ത്തരുത്" മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

"ഈ രാജ്യത്ത് ആരും ഈ ജനങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പോരാടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോരാടും. ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് പോരാടും. എൻ്റെ പാർട്ടി പോരാടും. ബംഗാളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് ഡൽഹിയിലെ ജനങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി അറിയില്ല. ബംഗാളിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു. എന്നാൽ നമ്മുടെ മേൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്ന അടിച്ചമർത്തലിൻ്റെ വ്യാപ്‌തി അവർക്കറിയില്ല. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ചുവന്ന പരവതാനി വിരിച്ച് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ ആളുകളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു. പ്രതിഷേധിക്കാൻ അവര്‍ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. എസ്‌ഐആർ കാരണം ജനങ്ങൾ നേരിടുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളെക്കുറിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ അറിയിക്കാനാണ് അവർ വന്നത്. അവരെ എന്തിനാണ് ഇത്ര ഭയപ്പെടേണ്ടതെന്നും" മമത ബാനര്‍ജി ചോദിച്ചു.

നാളെ വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം

ചൊവ്വാഴ്‌ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിക്ക് ബംഗാ ഭവനിൽ ഒരു വാര്‍ത്താ സമ്മേളനം നടത്തുമെന്നും ഇരകളുടെ കുടുംബങ്ങളെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുമെന്നും മമത പ്രഖ്യാപിച്ചു.

