മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവുകള്; മുഖ്യതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന് കത്തെഴുതി മമത ബാനർജി
മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർക്ക് കത്തെഴുതി മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടവും ഉത്തരവുകളും പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെയാണ് കത്തയച്ചത്. ബംഗാളിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഏപ്രില് 23, 29 എന്നീ ദിവസങ്ങളില് നടക്കും.
Published : March 17, 2026 at 10:25 AM IST
കൊൽക്കത്ത: മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിന് കത്തെഴുതി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി നടപ്പാക്കണമെന്ന നിർദേശവുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് മമത ബാനർജി കത്തയച്ചത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ മാർച്ച് 15, 16 തീയതികളിലായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ, ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റം ഉൾപ്പടെയുള്ള വിഷയങ്ങള് എന്നിവയെ കുറിച്ചായിരിക്കാം കത്തില് പ്രതിപാദിക്കുന്നതെന്ന സൂചനകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്. ഉത്തരവിൽ നിരവധി മുതിർന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും ഏകപക്ഷീയമായ നിയമനവും നിർദേശിച്ചിരുന്നു. ഈ ഉത്തരവുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശങ്കകളോ എതിർപ്പുകളോ ആയിരിക്കാം മമത ബാനർജി കത്തിൽ പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാൻ പോകുന്ന ആറ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കർശനമായി പാലിക്കണമെന്നും മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക ചുമതലകൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണവുമായി സംയോജിപ്പിക്കരുതെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അസം, കേരളം, പുതുച്ചേരി, തമിഴ്നാട്, പശ്ചിമ ബംഗാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളും സ്ഥാനാർഥികളും പൊതുജനങ്ങളും പാലിക്കേണ്ട ചില നടപടിക്രമങ്ങളും നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കിയ മാർഗനിർദേശങ്ങളാണ് മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.
ഈ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഉടൻ തന്നെ പ്രബാല്യത്തിൽ വരും. അത് സംബന്ധിച്ച് അതത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശങ്ങളിലെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും ചീഫ് ഇലക്ടറൽ ഓഫിസർക്കും നിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച മാതൃകാ പെരുമാറ്റച്ചട്ടം കേന്ദ്ര ഭരണപ്രദേശമായ പുതുച്ചേരിക്കും ബാധകമായിരിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ അറിയിച്ചു. ഇത് കേന്ദ്ര അധികാരികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ തുല്യത നിലനിർത്താനാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തീയതികൾ എന്നെല്ലാം:
കേരളത്തിലും അസമിലും പുതുച്ചേരിയിലും ഏപ്രിൽ 9നാണ് വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രിൽ 23നാണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ വോട്ടെടുപ്പ്. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ മാത്രം രണ്ട് ഘട്ടമായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുക. ഏപ്രിൽ 23ന് ഒന്നാം ഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പും ഏപ്രിൽ 29ന് രണ്ടാംഘട്ട തെരഞ്ഞെടുപ്പും നടക്കുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വോട്ടെണ്ണൽ മെയ് 4നാണ്.
