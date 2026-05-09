ETV Bharat / bharat

മുഖ്യമന്ത്രി പദം വെടിഞ്ഞ് തോൽവി സമ്മതിച്ചു; സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ ബയോ തിരുത്തി മമത ബാനർജി

പതിനെട്ടാമത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലേയ്‌ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാവിപ്പട തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു മമത ബാനർജി നേരിട്ടത്.

MAMATA BANERJEE X BIO CHANGED FORMER BENGAL CM MAMATA BANERJEE MAMATA BANERJEE CHANGED PROFILE MAMATA SOCIAL MEDIA BIO CHANGED
Screen grab of mamata banerjee x account profle (x@mamata banerjee)
author img

By PTI

Published : May 9, 2026 at 7:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയായി സുവേന്ദു അധികാരി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെ സാമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലെ ബയോ തിരുത്തി പശ്ചിമബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ചെയർപേഴ്‌സൺ, പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി (15, 16, 17 നിയമസഭകൾ) എന്നാണ് പുതിയ ബയോയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മുൻപിത് ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാപക ചെയർപേഴ്‌സൺ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി എന്നായിരുന്നു.

നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കടുത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഒഴിയാൻ വിസമ്മതിച്ചിരുന്ന മമത ബാനർജി ഒടുവിൽ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഔദ്യോഗികമായി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പതിനെട്ടാമത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലേയ്‌ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കാവിപ്പട തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം വൻ തിരിച്ചടിയായിരുന്നു മമത ബാനർജി നേരിട്ടത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ടിഎംസി പരാജയപ്പെട്ടതിന് ശേഷം തൻ്റെ പരാജയം അംഗീകരിക്കാനോ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം രാജി വയ്‌ക്കാനോ മമത ഒരുക്കമായിരുന്നില്ല. ഏകപക്ഷീയമായി വലിയ പ്രതിഷേധത്തിലായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഉണ്ടെന്നും ഏകദേശം 100 സീറ്റുകളിലെ പൊരുത്തക്കേടുകളും കൃത്രിമത്വവും തൻ്റെ പാർട്ടിയുടെ പരാജയത്തിന് കാരണമായെന്നും മമത ബാനർജി ആരോപിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നാൽ അവയൊന്നും ഫലം കാണാതെ വരികയായിരുന്നു.

തന്നെയുമല്ല, കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെ ദുരുപയോഗം, വോട്ടെണ്ണൽ, പോളിങ് എന്നിവയിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ച് മുതിർന്ന ടിഎംസി നേതാക്കളും രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് കാട്ടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും ബിജെപിയും ആരോപണങ്ങളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞിരുന്നു.

പടനയിച്ചിടത്തുനിന്ന് പടിയിറക്കം

പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 34 വർഷമായി നിലനിന്നിരുന്ന ഇടതുമുന്നണി ഭരണം 2011 ൽ അവാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായി തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ എത്തിയപ്പോൾ പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് മമത ബാനർജിയായിരുന്നു. പിന്നീടിങ്ങോട്ട് മൂന്ന് നിയമ സഭകളിലും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന് സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു. എന്നാൽ പാർട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇരുട്ടടിയാണ് ഇത്തവണ നേരിട്ടത്. 294 അംഗ നിയമസഭയിൽ 207 സീറ്റുകൾ നേടിക്കൊണ്ട് വൻ വിജയമായിരുന്നു ബെജെപി പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നേടിയെടുത്തത്.

പശ്ചിമ ബംഗാളിൻ്റെ ചരിത്രത്തിലാദ്യമായാണ് ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിലേറുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ കോട്ടകളിൽ പോലും ബിജെപി വിള്ളലുണ്ടാക്കിയ 2026-ലെ ഈ ജനവിധി മമത ബാനർജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ തിരിച്ചടിയായി മാറി.

Also Read: ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു, കോട്ടവാതിൽ തുറന്ന് 'ദളപതി'; നിരുപാധിക പിന്തുണയുമായി വിസികെ; ഇനി കണ്ണുകൾ ലോക് ഭവനിലേക്ക്

TAGGED:

MAMATA BANERJEE X BIO CHANGED
FORMER BENGAL CM MAMATA BANERJEE
MAMATA BANERJEE CHANGED PROFILE
MAMATA SOCIAL MEDIA BIO CHANGED
MAMATA BANERJEE CHANGED BIO

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.