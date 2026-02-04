ഇത് മമത സ്റ്റൈല്... സ്വന്തം കേസ് വാദിക്കാൻ ആ പഴയ വക്കീല് കോട്ട് അണിയുന്നു
കോടതി അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സിറ്റിങ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം കേസ് നേരിട്ട് വാദിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമായി ഇത് മാറും.
By Sumit Saxena
Published : February 4, 2026 at 12:16 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സുപ്രീം കോടതിയിൽ സ്വന്തം കേസ് നേരിട്ട് വാദിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. ആ പഴയ വക്കീല് കുപ്പായം അണിഞ്ഞ് എസ്ഐആറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് വാദിക്കാനായി മമത സുപ്രീം കോടതിയിലെത്തി. ബംഗാളിലെ വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകളെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മമത ബാനർജി നേരിട്ട് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാരെ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു എന്നാണ് അവരുടെ പരാതി.
സാധാരണയായി ഇത്തരം സുപ്രധാന കേസുകളിൽ മുതിർന്ന അഭിഭാഷകരെയാണ് നിയമിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ, ഈ കേസിൽ താൻ തന്നെ നേരിട്ട് ഹാജരായി വാദിക്കുമെന്ന് മമത പറഞ്ഞു. കൊൽക്കത്തയിലെ ജോഗേഷ് ചന്ദ്ര ചൗധരി ലോ കോളേജിൽ നിന്ന് നിയമ ബിരുദം (LL.B) നേടിയ വ്യക്തിയാണ് മമത. അതിനാൽ അവർക്ക് കോടതിയിൽ വാദിക്കാൻ സാങ്കേതികമായി തടസമില്ല. കോടതി അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ, ഒരു സിറ്റിങ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്വന്തം കേസ് നേരിട്ട് വാദിക്കുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ സംഭവമായി ഇത് മാറും.
VIDEO | Delhi: West Bengal CM Mamata Banerjee reaches Supreme Court for hearing of a plea filed by her challenging the ongoing Special Intensive Revision (SIR) of electoral rolls in the state.— Press Trust of India (@PTI_News) February 4, 2026
(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvrpG7) pic.twitter.com/bffRWFgBYY
കോടതിയിൽ നേരിട്ട് വാദിക്കണമെങ്കിൽ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യകാന്ത് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്. കോടതി ഇത് അനുവദിച്ചാൽ, വക്കീൽ കോട്ട് ധരിച്ചല്ലെങ്കിലും ഒരു 'ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ' ആയി മമതയ്ക്ക് വാദങ്ങൾ നിരത്താം. 2025 ജൂൺ 24-നും ഒക്ടോബർ 27-നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച എസ്ഐആർ സംബന്ധിച്ച എല്ലാ ഉത്തരവുകളും റദ്ദാക്കണമെന്ന് ബാനർജി ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
വോട്ടർ പട്ടിക പുതുക്കുന്നതിലെ അവ്യക്തവും ധൃതി പിടിച്ചതുമായ നടപടികൾ കാരണം ബംഗാളിലെ സാധാരണക്കാർ വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും, വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ തെഞ്ഞെടുപ്പിൽ അർഹരായ ലക്ഷക്കണക്കിന് വോട്ടർമാർക്ക് വോട്ടവകാശം നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. പൊതുതാൽപ്പര്യാർത്ഥമാണ് താൻ കോടതിയെ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി. ഏതെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക പദവിയുടെ പേരിലോ രാഷ്ട്രീയ താൽപ്പര്യത്തിലോ അല്ല, മറിച്ച് ഒരു പൗര എന്ന നിലയിൽ ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പൊതുജനവിശ്വാസം നിലനിർത്താനാണ് താൻ ഇടപെടുന്നത് എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു.
2025 ഒക്ടോബർ 27-നാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഈ പ്രത്യേക പുനപരിശോധന പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതിൻ്റെ അന്തിമ പട്ടിക 2026 ഫെബ്രുവരി 14-ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. ഇത് വോട്ടർമാരെ വലിയ തോതിൽ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും തെഞ്ഞെടുപ്പിലെ തുല്യ അവസരം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനും കാരണമാകുമെന്ന് ഹർജി ആരോപിക്കുന്നു. മെയ് മാസം പകുതിയോടെ നിലവിലെ നിയമസഭയുടെ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്നതിനാൽ ഉടൻ തന്നെ തെഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും, പരാതികൾ പരിഹരിക്കാൻ സമയം ലഭിക്കില്ലെന്നും മമത ബാനർജി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തിനിടെ അഞ്ചിലധികം തവണ താൻ തെഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിന് നിവേദനങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും ഒന്നിനും മറുപടി ലഭിച്ചില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി. 2026-ലെ നിയമസഭാ തെഞ്ഞെടുപ്പ് നിലവിലുള്ള 2025-ലെ വോട്ടർ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തണമെന്നും, ആധാർ കാർഡ് തിരിച്ചറിയൽ രേഖയായി സ്വീകരിക്കണമെന്നും, കേവലം അക്ഷരത്തെറ്റുകളുടെ പേരിൽ വോട്ടർമാരെ ഒഴിവാക്കരുതെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നേരത്തെ നൽകിയ ഹർജികൾക്കൊപ്പം ഈ പരാതിയും കോടതി പരിഗണിക്കും. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പ് നടക്കുന്ന ഈ നീക്കം മമതയുടെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടവീര്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു വേദിയായി കൂടി മാറിയിരിക്കുകയാണെന്ന് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകര് വിലയിരുത്തുന്നു.
എന്താണ് ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ?
ഒരു കേസിൽ അഭിഭാഷകനെ നിയമിക്കാതെ കക്ഷി സ്വയം നേരിട്ട് കോടതിയിൽ ഹാജരായി വാദിക്കുന്നതിനെയാണ് നിയമഭാഷയിൽ 'ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ' എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയും നിയമവ്യവസ്ഥയും (Advocates Act, Section 32) ഒരു പൗരന് തന്റെ കേസ് സ്വന്തമായി വാദിക്കാൻ അനുവാദം നൽകുന്നുണ്ട്. കോടതിയുടെ പ്രത്യേക അനുമതിയോടെ മാത്രമേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ആയി ഹാജരാകുന്നവർ കോടതിയിലെ നിയമങ്ങളും പെരുമാറ്റച്ചട്ടങ്ങളും കൃത്യമായി പാലിക്കണം. സാധാരണ അഭിഭാഷകർ പാലിക്കുന്ന എല്ലാ അച്ചടക്കവും ഇവർക്കും ബാധകമാണ്. മമത ബാനർജി ഒരു നിയമ ബിരുദധാരിയായതിനാൽ അവർക്ക് കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ലിറ്റിഗൻ്റ് ഇൻ പേഴ്സൺ ആയി വാദിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
