തൃണമൂൽ ചിഹ്നത്തർക്കം: ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് മമതാ ബാനർജി
ഹർജി എത്രയും വേഗം പരിഗണിക്കണമെന്ന കപിൽ സിബലിൻ്റെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന്, വിഷയം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉറപ്പുനൽകി.
Published : September 21, 2026 at 1:10 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ച വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ ആവശ്യം. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസുമാരായ ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, വി. മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിന് മുൻപാകെയാണ് കപിൽ സിബലും മുതിർന്ന അഭിഭാഷകനായ കല്യാൺ ബാനർജിയും വിഷയം അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പരാമർശിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ച കമ്മിഷൻ്റെ നടപടി അസാധാരണമാണെന്ന് കപിൽ സിബൽ കോടതിയിൽ വാദിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ ജൂണിലാണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടിക്രമങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. തുടർന്ന് ജൂലായിൽ തന്നെ കൃത്യമായ മറുപടി നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കാതിരുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ, ഇപ്പോൾ വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറങ്ങിയതിന് ശേഷം അപ്രതീക്ഷിതമായി പാർട്ടി ചിഹ്നം മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കപിൽ സിബൽ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഹർജി അടിയന്തരമായി പരിഗണിക്കണമെന്നും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് സ്റ്റേ അനുവദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
എന്നാൽ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇരുവിഭാഗത്തിനും നിരവധി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാകുമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത് മറുപടി നൽകി. ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ച കപിൽ സിബൽ, കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണത്തെ മാനിക്കുന്നുവെന്നും എന്നാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുതിയ കീഴ്വഴക്കങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയാണെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഹർജി എത്രയും വേഗം പരിഗണിക്കണമെന്ന സിബലിൻ്റെ നിരന്തരമായ ആവശ്യത്തെ തുടർന്ന്, വിഷയം ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ഉറപ്പുനൽകി.
ചിഹ്നം മരവിപ്പിച്ച് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരും ഔദ്യോഗിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ 'രണ്ടിലയും പൂവും' മരവിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മമതാ ബാനർജിയും അരൂപ് റോയിയും നേതൃത്വം നൽകുന്ന രണ്ട് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള തർക്കത്തെ തുടർന്നാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എന്ന പേരും ചിഹ്നവും ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇരുപക്ഷത്തെയും വിലക്കിക്കൊണ്ട് വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ഇടക്കാല ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്. തുടർന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും കമ്മിഷൻ പുതിയ പേരുകളും വ്യത്യസ്ത ചിഹ്നങ്ങളും അനുവദിച്ചിരുന്നു. 1968ലെ എലക്ഷൻ സിംബൽസ് ഓർഡറിലെ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം ഈ വിഷയത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് ഇരുവിഭാഗം നേതാക്കളെയും കേട്ട ശേഷം കമ്മിഷൻ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.
സുപ്രീം കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെയും പശ്ചിമ ബംഗാൾ നിയമസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവായ ഋതബ്രത ബാനർജിയെയുമാണ് മമതാ ബാനർജി എതിർകക്ഷികളാക്കിയിരിക്കുന്നത്. തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ ആഭ്യന്തര പ്രശ്നങ്ങൾ രൂക്ഷമായതോടെയാണ് പാർട്ടി പിളർപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിയത്. ഔദ്യോഗിക പക്ഷം തങ്ങളാണെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ഇരുവിഭാഗവും രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ് പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
ദേശീയ തലത്തിൽ തന്നെ ഏറെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടത്തിനാണ് പശ്ചിമ ബംഗാൾ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നത്. ചിഹ്നം നഷ്ടപ്പെട്ടത് മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ പുതിയ ചിഹ്നവുമായി ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലുക എന്നത് ഇരുവിഭാഗങ്ങൾക്കും വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ തീരുമാനം ബംഗാൾ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിർണായകമാകും.
Also Read:യുപിയിൽ ബിജെപിയെ വീഴ്ത്താൻ സഖ്യത്തിന് തയാർ; നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി ഉവൈസി