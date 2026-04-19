'വനിതാ സംവരണത്തിൻ്റെ മറവിൽ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനാണ് സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്', രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി മമത
വനിതാ സംവരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മമത.
Published : April 19, 2026 at 4:33 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിൽ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രിയും തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ മമത ബാനർജി. വനിതാ സംവരണ ബില്ലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ പൗരന്മാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് മമത പറഞ്ഞു.
വനിതാ സംവരണത്തിൻ്റെ മറവിൽ മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യാനാണ് മോദി സർക്കാർ ശ്രമിക്കുന്നത്. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഫെഡറൽ ഘടനയ്ക്കെതിരായ ആക്രമണമാണിതെന്നും അംബേദ്കർ തയ്യാറാക്കിയ ഭരണഘടനയ്ക്ക് വിരുദ്ധമായ നടപടിയാണിതെന്നും മമത പറഞ്ഞു. മുഴുവൻ രാജ്യത്തെയും തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത മാർഗം അങ്ങേയറ്റം നിർഭാഗ്യകരമാണെന്നും മമത സമൂഹ മാധ്യമം വഴി പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് കോൺഗ്രസുമായി ഒത്തുചേർന്ന്, പാർലമെൻ്റിലും സംസ്ഥാന നിയമസഭകളിലും സ്ത്രീകൾക്ക് 33 ശതമാനം സംവരണം നൽകാനുള്ള ബിൽ പാസാക്കുന്നത് തടഞ്ഞു എന്നും ഇവരെല്ലാം സ്ത്രീ ശാക്തീകരണത്തിന് എതിരാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നലെ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരുന്നു.
എന്നാൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനെതിരെ ഉന്നയിച്ച പ്രതിപക്ഷ ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും തെറ്റാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം കൂടുതൽ കൊണ്ടുവരാനായി തൃണമൂൽ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മമത പറഞ്ഞു.
It is deeply unfortunate that the Prime Minister chose to mislead the nation rather than address it honestly.— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) April 19, 2026
Let me put this on record. Trinamool Congress has always championed higher political representation for women. We have the highest proportion of female elected…
നിലവിൽ ലോക്സഭയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട തൃണമൂൽ എംപിമാരിൽ 37.9 ശതമാനം പേരും സ്ത്രീകളാണ്. കൂടാതെ രാജ്യസഭയിലേക്ക് നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത തൃണമൂൽ അംഗങ്ങളിൽ 46 ശതമാനം സ്ത്രീകളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെ എതിർക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന ചേദ്യത്തിന് അർഥമില്ലെന്നും മമത പറഞ്ഞു.
കോൺഗ്രസിനെയും മറ്റ് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെയും പോലെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയത്തിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിനും എതിർപ്പുണ്ട്. സ്ത്രീകളെ ഒരു കവചമായി ഉപയോഗിച്ച് മോദി സർക്കാർ സ്വന്തം രാഷ്ട്രീയ താത്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും മമത സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുറിച്ചു.
"അംബേദ്കറുടെ ഭരണഘടന മാറ്റാനോ, രാഷ്ട്രത്തെ വിഭജിക്കാനോ, മണ്ഡലങ്ങളുടെ പുനർനിർണയത്തിലൂടെ അധികാരം ഏകീകരിക്കാനോ ഉള്ള ഗൂഢാലോചനയെ ഞങ്ങൾ ശകത്മായി എതിർക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തിന് നേരയുള്ള നഗ്നമായ ആക്രമണമാണ്", മമത പറഞ്ഞു.
വനിതാ സംവരണ ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് ആത്മാർഥതയുള്ളവരാണെങ്കിൽ 2023 സെപ്റ്റംബർ 28 ന് വനിതാ സംവരണ ബിൽ പാസായി കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം കാത്തിരുന്നത് എന്തിനാണ്? രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം തിടുക്കത്തിൽ നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്? പ്രത്യേകിച്ചും മണ്ഡല പുനർനിർണയവുമായി ഇതിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്?, മമത ചോദിച്ചു.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് പതിറ്റാണ്ടുകളായി സ്ത്രീകൾക്കൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. ഭാവിയിലും അത് തുടരും. നിലവിലെ ഭരണകക്ഷികളിൽ നിന്നുള്ള ധാർമികതയോ പ്രഭാഷണങ്ങളോ കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. സ്ത്രീകളെ എങ്ങനെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ അവരെ എങ്ങനെ മനസിലാക്കണെമന്നോ അറിയാത്ത പാർട്ടിയാണെന്നും മമത പറഞ്ഞു.
"ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രധാനമന്ത്രി അടുത്ത തവണ രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെ പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിലും നിൽക്കുക. കാരണം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ ചോദ്യങ്ങൾ നേരിടാനും ഉത്തരവാദിത്തം എറ്റെടുക്കാനും നിർബന്ധിതരാകുന്നത്. ഇന്നലെ നിങ്ങൾ ചെയ്തത് തികച്ചും ഭീരത്വവും കപടതയുമായിരുന്നു", മമത പറഞ്ഞു.
അധികാരം നിങ്ങളുടെ പിടിയിൽ നിന്ന് വഴിതിപ്പോവുകയാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസിലാക്കുന്നു. കുറച്ച് നേരം ആ അധികാരത്തിൽ പറ്റി നിൽക്കാനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാനും നിങ്ങൾ തയ്യാറാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് മമത പറഞ്ഞു.
Also Read: കോൺഗ്രസും ടിഎംസിയും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു, സ്ത്രീകളെ ഒറ്റിക്കൊടുത്തു; വിമർശിച്ച് നരേന്ദ്ര മോദി