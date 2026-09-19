'സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ'; ചിഹ്നം തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മമത
പാർട്ടിയുടെ യഥാർഥ വ്യക്തിത്വവും ‘പൂവും പുല്ലും’ ചിഹ്നവും തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയമായും ജനാധിപത്യപരമായും നിയമപരമായും അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്ന് മമത
Published : September 19, 2026 at 7:33 AM IST
ന്യൂഡൽഹി: തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർട്ടി പേരും പരമ്പരാഗത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നമായ ‘രണ്ട് പൂവും പുല്ലും’ മരവിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ നടപടിക്കെതിരെ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. സെപ്റ്റംബർ 17ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുറപ്പെടുവിച്ച ഇടക്കാല ഉത്തരവിനെതിരെയാണ് ഹർജി നൽകിയത്. ഒക്ടോബർ ആറിന് നടക്കുന്ന പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നന്തിഗ്രാം, റേജിനഗർ നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് മുന്നോടിയായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ നിർണായക നടപടി.
പോരാട്ടം തുടരുമെന്ന് മമത
പാർട്ടിയുടെ പേര്, ചിഹ്നം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന് മമത വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ യഥാർഥ വ്യക്തിത്വവും ‘പൂവും പുല്ലും’ ചിഹ്നവും തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനായി രാഷ്ട്രീയമായും ജനാധിപത്യപരമായും നിയമപരമായും അവസാനം വരെ പോരാടുമെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ഇടക്കാലമായി അനുവദിച്ച പുതിയ പേരും ചിഹ്നവും തർക്കത്തിന് അന്തിമ പരിഹാരമായി കാണുന്നില്ലെന്നും മമത വ്യക്തമാക്കി. പാർട്ടിയുടെ പേരും ചിഹ്നവും നഷ്ടപ്പെടുന്നതിനെ ഒരു അമ്മയ്ക്ക് സ്വന്തം കുഞ്ഞിനെ നഷ്ടപ്പെടുന്നതുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത മമത, ഇത് രാജ്യത്തിൻ്റെ ജനാധിപത്യ ചരിത്രത്തിലെ കറുത്ത ദിനം ആണെന്നും പ്രതികരിച്ചു. സംഘടന കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ വർഷങ്ങളോളം നടത്തിയ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ വൈകാരിക ബന്ധം പുറത്തുനിന്നുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കാനാകില്ലെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മമത വിഭാഗത്തിന് ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ ചിഹ്നം
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ പുതിയ ക്രമീകരണം പ്രകാരം മമത ബാനർജി നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിഭാഗത്തിന് 'മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും ‘ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരൻ’ എന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിഹ്നവും അനുവദിച്ചു. എതിർ വിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'കവർ' ചിഹ്നവുമാണ് അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. പുതിയ പേരുകളും ചിഹ്നങ്ങളും ഒക്ടോബർ ആറിലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഇടക്കാല ക്രമീകരണമാണ്. ഇരുവിഭാഗങ്ങളും ഒരേ പാർട്ടി പേരിലും ചിഹ്നത്തിലും സ്ഥാനാർഥിത്വം സമർപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ പുതിയ ക്രമീകരണം നടത്തിയത്. പശ്ചിമ ബംഗാളിന് പുറമെ മേഘാലയ, ത്രിപുര സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഇരുവിഭാഗങ്ങളെയും അംഗീകൃത രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളായി പരിഗണിക്കുമെന്ന് കമ്മിഷൻ ഉത്തരവിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
പിന്തുണയുമായി ദേശീയ നേതാക്കൾ
തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ആം ആദ്മി പാർട്ടി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാളും തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടതായി മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. പാർട്ടിയുടെ യഥാർഥ പേരും ചിഹ്നവും തിരിച്ചുപിടിക്കാനുള്ള നിയമപോരാട്ടം സുപ്രീം കോടതിയിലും തുടരുമെന്നാണ് മമതയുടെ നിലപാട്.
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പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരി നന്തിഗ്രാം സീറ്റും എജെയുപി നേതാവ് ഹുമയൂൺ കബീർ റേജിനഗർ സീറ്റും രാജിവച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഈ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് വേണ്ടിവന്നത്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയിലുണ്ടായ വലിയ പിളർപ്പാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധികൾക്ക് കാരണം. ഋതബ്രത ബാനർജിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിമത വിഭാഗവും മമത വിഭാഗവും തമ്മിലുള്ള തർക്കം ഒടുവിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനിലും സുപ്രീം കോടതിയിലും എത്തുകയായിരുന്നു.
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