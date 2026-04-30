ബംഗാളിൽ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ: സ്ട്രോങ് റൂം തുറക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് ആരോപണം; അർധരാത്രി നേരിട്ടെത്തി കുത്തിയിരുന്ന് മമത
Published : April 30, 2026 at 10:04 PM IST
കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ സ്ട്രോങ് റൂമിന് പുറത്ത് നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. വോട്ടിങ് യന്ത്രങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ട്രോങ് റൂമിലെ ബാലറ്റുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്ന തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ (ടിഎംസി) ആരോപണത്തിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രദേശത്ത് സംഘർഷാവസ്ഥയുണ്ടായത്. വിവരമറിഞ്ഞയുടൻ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി നേരിട്ടെത്തി സ്ട്രോങ് റൂമിന് പുറത്ത് ധർണ നടത്തി. ഇതോടെ പ്രതിഷേധം പൂർവാധികം ശക്തമായി.
ടിഎംസി പ്രവർത്തകരുടെ ആരോപണം
കനത്ത സുരക്ഷ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്ട്രോങ് റൂമിനുള്ളിൽ ചിലർ അനധികൃതമായി കടക്കാൻ ശ്രമിച്ചെന്നാണ് ടിഎംസിയുടെ വാദം. ബാലറ്റുകൾ തുറക്കാനും ഫലം അട്ടിമറിക്കാനുമാണ് ശ്രമം നടന്നതെന്ന് നേതാക്കൾ പ്രതികരിച്ചു. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി അർധരാത്രിയോടെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒത്താശയോടെ സ്ട്രോങ് റൂമിന് സമീപം എത്തിയെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രചരിച്ചതോടെ നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകരാണ് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പ്രദേശത്ത് തടിച്ചുകൂടിയത്.
മമതയുടെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ
വിവരമറിഞ്ഞ ഉടൻ തന്നെ മമത ബാനർജി സ്ഥലത്തെത്തുകയായിരുന്നു. പ്രവർത്തകർക്കൊപ്പം നിലയുറപ്പിച്ച അവർ സ്ട്രോങ് റൂമിന് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ചു. ജനാധിപത്യം അട്ടിമറിക്കാൻ കേന്ദ്ര സേനയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും അനുവദിക്കില്ലെന്നും, ഇതിന് കൂട്ടുനിൽക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നും മമത ആവശ്യപ്പെട്ടു. സംസ്ഥാനത്ത് സമാധാനപരമായി നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെ അട്ടിമറിക്കാനാണ് ചില കേന്ദ്രങ്ങളുടെ നീക്കമെന്നും അവർ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ഏജൻസികൾ ബംഗാളിൽ പക്ഷപാതപരമായാണ് പെരുമാറുന്നതെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ ബോധ്യമുള്ളതാണെന്നും നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. ബാലറ്റുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ച് ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള എന്ത് ശ്രമം നടന്നാലും അത് ശക്തമായി നേരിടുമെന്നും അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. വോട്ടെണ്ണൽ സുതാര്യമായി നടക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്താൻ കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്ന് നേതാക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ജനാധിപത്യത്തിന് കളങ്കമാണെന്നും, അതിനാൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ തന്നെ സ്ട്രോങ് റൂമുകൾക്ക് രാപകൽ കാവൽ നിൽക്കുമെന്നും അവർ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
കർശന സുരക്ഷ
സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്ത് പ്രദേശത്ത് പൊലീസ് സുരക്ഷ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുതിർന്ന പൊലീസ് ഓഫിസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂടുതൽ സേനയെ വിന്യസിക്കുകയും ചെയ്തു. നിലവിൽ സ്ട്രോങ് റൂമിൻ്റെ നിയന്ത്രണം പൂർണമായും സുരക്ഷാസേനയുടെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ്. ആരോപണങ്ങളെക്കുറിച്ച് സമഗ്രമായ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും, സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
വോട്ടെണ്ണൽ പ്രക്രിയ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങളിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമുണ്ടാകില്ലെന്ന് ജില്ലാകലക്ടർ വ്യക്തമാക്കി. അനിഷ്ട സംഭവങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാൻ പ്രദേശത്ത് നിരോധനാജ്ഞ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ അധികാരികളുടെ പരിഗണനയിലുണ്ട്. സുരക്ഷാ വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നറിയാൻ കേന്ദ്ര സേനയുടെയും സംസ്ഥാന പൊലീസിൻ്റെയും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തി. അനാവശ്യമായി ആരെയും പ്രദേശത്തേക്ക് കടത്തിവിടരുതെന്ന കർശന നിർദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മറ്റു പാർട്ടികളുടെ പ്രതികരണം
ടിഎംസിയുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം പ്രതികരിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി ഭയന്നാണ് മമത ബാനർജിയും പാർട്ടിയും ഇത്തരത്തിലുള്ള നാടകങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും, ഇത് ജനങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുവിടാനുള്ള തന്ത്രം മാത്രമാണെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു. പരാജയം ഉറപ്പായപ്പോൾ സ്ട്രോങ് റൂമിനെപ്പറ്റി പുതിയ വിവാദം സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ശ്രമമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ പറഞ്ഞു. എന്നിരുന്നാലും മമതയുടെ ധർണ ദേശീയതലത്തിൽ തന്നെ വലിയ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്.
പ്രശ്നം പൂർണമായി പരിഹരിക്കുന്നതുവരെ വലിയൊരു സംഘം പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ഇവിടെത്തന്നെ തങ്ങി കാവലിരിക്കുമെന്നാണ് ടിഎംസി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ തെരുവിലിറങ്ങേണ്ടി വന്നതെന്ന് മുതിർന്ന ടിഎംസി നേതാക്കൾ മാധ്യമങ്ങളോട് വിശദീകരിച്ചു.
