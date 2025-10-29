ETV Bharat / bharat

എൻആർസി ഭയന്ന് വയോധികന്‍റെ ആത്മഹത്യ; ബിജെപിയെ വിമർശിച്ച് മമത ബാനർജി

ബിജെപിയെ വിമര്‍ശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനര്‍ജി. എന്‍ആര്‍സിയിലൂടെ ജനങ്ങളെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തല്‍. എൻആർസി ഭയന്ന് വയോധികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശനം.

CM MAMATA BANERJEE BJP SIR EXERCISE SUICIDE OVER NRC
Pradeep Kar, Mamata Banerjee (ETV Bharat, Getty image)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 29, 2025 at 3:14 PM IST

കൊൽക്കത്ത: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എൻആർസിയെ ഭയന്ന് വയോധികൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത സംഭവത്തിൽ ബിജെപിയെ വിമർശിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സർക്കാർ ദേശീയ പൗരത്വ രജിസ്‌റ്റർ (എൻആർസി) പുതുക്കാൻ തുടങ്ങിയതിന് പിന്നാലെയാണ് പ്രദീപ്‌കർ (57) ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതെന്നാണ് പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തൽ.

എൻആർസി ഭീഷണിയിലൂടെ നിരപരാധികളായ പൗരന്മാരെ പീഡിപ്പിക്കുകയാണെന്നും അവർക്കിടയിൽ പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഇത് കാരണമായെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. ബിജെപി വോട്ടുകൾ നേടുന്നതിനായി ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"ഖർദാഹയിലെ (വാർഡ് നമ്പർ 9) മഹാജ്യോതി നഗറിലെ 57കാരനായ പ്രദീപ് കർ 'എൻ്റെ മരണത്തിന് എൻആർസിയാണ് ഉത്തരവാദി' എന്ന കുറിപ്പ് എഴുതിവച്ച് ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തു. ബിജെപിയുടെ ഭയത്തിൻ്റെയും വിഭജനത്തിൻ്റെയും രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ഇതിലും വലിയ എന്ത് കുറ്റമാണ് ചുമത്താൻ കഴിയുകയെന്ന്" എന്ന് മമത ബാനർജി എക്‌സിലെ കുറിപ്പില്‍ ചോദിച്ചു.

ഭരണഘടനാ ജനാധിപത്യത്തെ അവർ ഒരു ക്രൂരമായ നിയമവ്യവസ്ഥയാക്കി മാറ്റുകയും ആളുകൾക്ക് അവരുടെ നിലനിൽപ്പിനുള്ള അവകാശത്തെ പോലും സംശയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരാക്കിയെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. ബിജെപിയുടെ പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഫലമാണ് ഈ മരണം. ഡൽഹിയിൽ ഇരുന്ന് ദേശീയത പ്രസംഗിക്കുന്നവർ സാധാരണ ഇന്ത്യക്കാരെ നിരാശയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും അവർ ആരോപിച്ചു.

ബംഗാളില്‍ ഒരിക്കലും എൻആർസി അനുവദിക്കില്ല: പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഒരിക്കലും എൻആർസി നടപ്പിലാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് മമത ബാനർജി. 'ബംഗാൾ ഒരിക്കലും എൻആർസി അനുവദിക്കില്ല. നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ അന്തസോ അവകാശമോ ഇല്ലാതാക്കാൻ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. 'ബംഗാൾ ചെറുക്കും, ബംഗാൾ സംരക്ഷിക്കും, ബംഗാൾ ജയിക്കും എന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഈ ഹൃദയശൂന്യമായ കളി എന്നന്നേക്കുമായി നിർത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്‌തു.

ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തത് സമ്മർദ്ദം മൂലം:

പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ മഹാജ്യോതി നഗറിൽ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് പ്രദീപ്‌കറിനെ (57) വീടിനുള്ളിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌ത നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. എൻആർസി ഭയന്നാണ് വയോധികന്‍ ആത്മഹത്യ ചെയ്‌തതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. വിവരം ലഭിച്ചതിന് തുടർന്ന് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ആന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

മൃതദേഹത്തിന് സമീപത്ത് നിന്ന് ആത്മഹത്യ കുറിപ്പ് അടങ്ങിയ ഒരു ഡയറി കണ്ടെടുത്തു. മൃതദേഹം പോസ്‌റ്റ്‌മോർട്ടത്തിനായി അയച്ചൂവെന്ന് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുറിയിൽ നിന്ന് കണ്ടെടുത്ത ഡയറിയിൽ എൻആർസിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കുറിപ്പുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായി പൊലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.'എൻ്റെ മരണത്തിന് എൻആർസിയാണ് ഉത്തരവാദി'യെന്ന് ഡയറിയുടെ ഒരു പേജിൽ എഴുതിയതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രദീപ് കർ അവിവാഹിതനായിരുന്നുവെന്നും സഹോദരനും ഭാര്യാസഹോദരിക്കുമൊപ്പമാണ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. എൻആർസിയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ കാരണം അദ്ദേഹം കുറച്ച് ദിവസമായി സമ്മർദ്ദത്തിലായിരുന്നുവെന്ന് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എൻആർസിയെ ഭയന്നാണ് അദ്ദേഹം ജീവനൊടുക്കിയതെന്നും കുടുംബം ആരോപിച്ചു.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് നേതാക്കൾ

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സംസ്ഥാന മന്ത്രി ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യ, പാനിഹതി എംഎൽഎ നിർമ്മൽ ഘോഷ്, മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർമാൻ സോമനാഥ് ദേ തുടങ്ങി നിരവധി നേതാക്കൾ കുടുംബാംഗങ്ങളെ നേരിട്ട് കാണുകയും സംസാരിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഭയപ്പെടാൻ ഒന്നുമില്ലെന്ന് മമത ബാനർജി ഇതിനകം ഉറപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. എൻആർസിയുടെ പേരിൽ ആരെയും പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും സംസ്ഥാന മന്ത്രി ചന്ദ്രിമ ഭട്ടാചാര്യ പറഞ്ഞു.

മമതക്ക് തിരിച്ചടിയുമായി ബിജെപി

അതേസമയം വിഷയത്തിലെ മമത ബാനർജിയുടെ പ്രസ്‌താവനയ്‌ക്കെതിരെ രംഗത്ത് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ബിജെപി നേതാവ് അമിത് മാളവ്യ. പ്രദീപ് കറിൻ്റെ മരണം സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കണമെന്നും ആത്മഹത്യക്ക് കാരണം രാഷ്‌ട്രീയമാണോ അല്ലയോ എന്ന് അവർ കണ്ടെത്തട്ടെയെന്നും അമിത് മാളവ്യ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്ത് എവിടെയും എൻആർസി ഇല്ല. മമത ബാനർജി കള്ളം പറയുകയാണ്.

അവര്‍ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിനായി ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ മനഃപൂർവ്വം പരിഭ്രാന്തി സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണെന്നും അമിത് മാളവ്യ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. ഇന്ത്യയിൽ അഭയം തേടിയ ദരിദ്രരായ ഹിന്ദു അഭയാർഥികളുടെ ഉത്കണ്‌ഠകൾ ചൂഷണം ചെയ്‌തതും ഭയത്തെ ആയുധമാക്കിയതും ബിജെപിയല്ല, മറിച്ച് ടിഎംസിയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

