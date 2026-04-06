ബിജെപിയ്ക്ക് കോണ്ഗ്രസുമായും സ്റ്റാലിനുമായും 'ഡീല്'; ബംഗാളില് നിന്ന് 500 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്കയച്ചെന്ന് മമത ബാനർജി
ബിജെപിയ്ക്കെതിരെ വിമർശനവുമായി മമത ബാനർജി. ബി.ജെ.പി അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കുകയാണെന്ന് ആരോപണം.
By PTI
Published : April 6, 2026 at 5:21 PM IST
ബെതുദാഹരി (പശ്ചിമ ബംഗാള്): ബിജെപി കോൺഗ്രസുമായും തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എം.കെ സ്റ്റാലിനുമായും ഡീല് എന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ മമത ബാനർജി. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ നിന്നുള്ള നിരവധി ഐ.എ.എസ്, ഐ.പി.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തമിഴ്നാട്ടിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരായി അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് സംസ്ഥാനത്തെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ടെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു.
പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഏകദേശം 500 ഉദ്യോഗസ്ഥരെയാണ് ഇത്തരത്തില് മാറ്റിയതെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ബിജെപിക്കെതിരെ പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം കെട്ടിപ്പടുക്കാൻ താൻ രാജ്യം മുഴുവൻ പര്യടനം നടത്തുമെന്നും മമത ബാനർജി പറഞ്ഞു. തൃണമൂല് സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ട് നാദിയ ജില്ലയിൽ നടത്തിയ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് റാലിയില് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മമത.
'ബി.ജെ.പിയ്ക്ക് കോൺഗ്രസുമായും സ്റ്റാലിനുമായും ഒരു നിശബ്ദ ധാരണ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ബി.ജെ.പി അവരുടെ നേട്ടത്തിനായി സ്വന്തം ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിയമിക്കുകയാണ്.' -മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു.
തമിഴ്നാട്ടില് ഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന സെക്കുലർ പ്രോഗ്രസീവ് അലയൻസ് (എസ്പിഎ)ഉം എഐഎഡിഎംകെ നയിക്കുന്ന നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസ് (എൻഡിഎ)ഉം നാഷണൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് അലയൻസും (എൻഡിഎ)ഉം തമ്മിലാണ് മത്സരം എസ്പിഎയില് കോൺഗ്രസ്, ഡിഎംഡികെ, വിസികെ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ബിജെപിയെ അധികാരത്തിലെത്തിച്ച 2024ലെ വോട്ടർ പട്ടിക പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് മൂന്ന് മാസം മുമ്പ് ഉപേക്ഷിച്ചുവെന്നും തൃണമൂല് നേതാവ് വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി രാജിവയ്ക്കണം, ഒപ്പം ആഭ്യന്തരമന്ത്രിയും മുഴുവൻ സർക്കാരും രാജിവയ്ക്കണം," മമത പറഞ്ഞു. "നിങ്ങൾ രാജിവച്ചില്ലെങ്കിൽ, ആളുകൾ നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് ഓർമ്മിക്കുക," -അവർ മുന്നറിയിപ്പ് നല്കി.
ബംഗാളിൽ ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്നാൽ മത്സ്യം, മാംസം, മുട്ട എന്നിവയുടെ ഉപഭോഗത്തിന് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തുമെന്ന് മമത ബാനർജി ആരോപിച്ചു. "എസ്ഐആർ കാരണം ബംഗാളിൽ 250 പേർ മരിച്ചു, ബിജെപി അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുക്കണം. ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല, സിബിഐയും ഇഡിയും ഒക്കെപോലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനും നിങ്ങളുടെ തത്തകൾ മാത്രമാണ്," -മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മാൾഡയിലെ മൊത്തബാരിയിലെ ജുഡീഷ്യൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഘെരാവോയെ ടിഎംസി പിന്തുണയ്ക്കുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ മമത ബാനർജി, എഐഎംഐഎമ്മിന്റെ സഹായത്തോടെ ബിഹാറിൽ വോട്ടുകൾ വിഭജിച്ചതിൽ നിന്ന് ബിജെപി നേട്ടമുണ്ടാക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു. പൗരത്വ പ്രക്രിയയെയും മമത ബാനർജി ചോദ്യം ചെയ്തു. ദീർഘകാലമായി ഇന്ത്യയില് താമസിക്കുന്നവരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയപ്പോള് കുറച്ചുകാലം താമസിച്ചവർക്ക് പൗരത്വം നൽകിയത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും അവർ ചോദിച്ചു.
സംസ്ഥാനത്ത് തടങ്കൽപ്പാളയങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മമത എൻആർസി വഴി ബംഗാളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്താക്കാനുള്ള ഏതൊരു നീക്കവും തടയും എന്നും പറഞ്ഞു. ഏപ്രിൽ 8 ന് ഭബാനിപൂർ നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് നാമനിർദേശം സമർപ്പിക്കുമെന്നും മമത ബാനർജി വ്യക്തമാക്കി.
