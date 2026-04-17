എൻഐഎയെ ഇറക്കി ബോംബ് വെക്കും, എന്നിട്ട് കുറ്റം മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിലിടും; ബിജെപിക്കെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മമത
ബിജെപി സംസ്ഥാനത്തെ ക്രമസമാധാനം തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. മനഃപൂർവം ആക്രമണങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്നും പശ്ചിമബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി.
By ANI
Published : April 17, 2026 at 10:31 AM IST
കൊൽക്കത്ത: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കെ ബിജെപിക്കെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമത ബാനർജി. ദേശീയ അന്വേഷണ ഏജൻസിയെ (എൻഐഎ) ഉപയോഗിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് ബോംബ് സ്ഫോടനം നടത്താനും അത് മറ്റുള്ളവരുടെ തലയിൽ കെട്ടിവയ്ക്കാനുമാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു. ദിൻഹട്ടയിൽ ഒരു പൊതുറാലിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അവർ.
വോട്ടിങ് പ്രക്രിയയോട് അനുബന്ധിച്ച് സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തുനിന്നുള്ളവരെ ഉപയോഗിച്ച് deliberadamente അസ്വസ്ഥതകൾ സൃഷ്ടിക്കാനും തദ്ദേശീയരായ യുവാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേതാവായ മമത മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച് വോട്ട് മോഷ്ടിക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്. ആവശ്യമെങ്കിൽ രാത്രിയിലും അവർക്കെതിരെ ജാഗ്രത പുലർത്തണമെന്നും മമത ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ബംഗാളിനെ ഭീകരതയുടെ കേന്ദ്രമാക്കി: യോഗി
അതേസമയം, പശ്ചിമ ബർധമാനിൽ നടന്ന റാലിയിൽ ഉത്തർപ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് തൃണമൂൽ സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം ഉന്നയിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 15 വർഷമായി ബംഗാൾ സ്വത്വ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്. തൃണമൂൽ ഭരണത്തിൽ സംസ്ഥാനം ഭീകരതയുടെയും മാഫിയ ഭരണത്തിൻ്റെയും കൊള്ളയുടെയും അഴിമതിയുടെയും കേന്ദ്രമായി മാറിയെന്നും യോഗി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
തൃണമൂൽ സർക്കാർ സാധാരണ ജനങ്ങളിലും യുവാക്കളിലും സ്ത്രീകളിലും ഭയത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് മാഫിയകൾ ഉയർന്നുവന്നു. ഈ മാഫിയ പ്രവണത ബിജെപി അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഇത് പാർട്ടിയുടെ ദൃഢനിശ്ചയമാണെന്നും യോഗി ആദിത്യനാഥ് വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗാളിൻ്റെ സ്വത്വം തകർക്കാൻ ശ്രമം
ബംഗാളിൻ്റെ സ്വത്വവും ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളും തകർക്കാനാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന് മമത ബാനർജി നേരത്തെയും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ബംഗാളിലെ ജനങ്ങൾ കഷ്ടപ്പാടും അപമാനവും നേരിടുകയാണ്. ബംഗാളിൻ്റെ ഭാഷയും സംസ്കാരവും ഭക്ഷണരീതികളും വൈവിധ്യവും ഇല്ലാതാക്കി ഏകീകൃത സ്വഭാവം അടിച്ചേൽപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും മമത പറഞ്ഞു.
ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ഗുജറാത്തിൽ നിന്നും ബംഗാളിനെ നിയന്ത്രിക്കാമെന്ന് അവർ കരുതുന്നു. എന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. ബംഗാൾ ഒരിക്കലും തലകുനിക്കില്ലെന്നും മമത കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ബംഗാളിൻ്റെ സ്വത്വം സംരക്ഷിക്കാൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് വോട്ട് ചെയ്യണമെന്നും അവർ ജനങ്ങളോട് അഭ്യർഥിച്ചു.
ഏപ്രിൽ 23, 29 തിയതികളിലായി രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. മെയ് നാലിന് ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കും. തുടർച്ചയായി നാലാം തവണയും അധികാരം നിലനിർത്താൻ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലെ മികച്ച പ്രകടനത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സർക്കാർ രൂപീകരിക്കാനാണ് ബിജെപി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
