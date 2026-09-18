നന്ദിഗ്രാം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്; സ്ഥാനാർഥി പത്രിക പിൻവലിച്ചു, കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മമതാ ബാനർജി
മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമത ക്യാമ്പിന്റെ സ്ഥാനാർഥി സഞ്ചിത പ്രധാൻ ഡേ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ച് പത്രിക പിൻവലിച്ചത്.
By PTI
Published : September 18, 2026 at 6:15 PM IST
കൊല്ക്കത്ത: നന്ദിഗ്രാം നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തങ്ങളുടെ സ്ഥാനാർഥി പത്രിക പിൻവലിച്ചതിന് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് മുൻ പശ്ചിമ ബംഗാൾ മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനർജി. മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് മമത ക്യാമ്പിന്റെ സ്ഥാനാർഥി സഞ്ചിത പ്രധാൻ ഡേ മത്സരം ഉപേക്ഷിച്ച് പത്രിക പിൻവലിച്ചത്. ഇതോടെ ശക്തമായ പ്രതിസന്ധിയിലായ മമത, ഇന്ത്യാ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥിയെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിന്റെ പേരും പരമ്പരാഗത ചിഹ്നമായ 'ജോഡ ഘാസ് ഫൂൽ' (രണ്ട് പൂക്കളും പുല്ലും) മരവിപ്പിച്ച തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ ഇടക്കാല തീരുമാനത്തെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച മമത, ഈ നടപടി സ്വേച്ഛാധിപത്യപരമാണെന്ന് ആരോപിച്ചു. 28 വർഷമായി തങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തോടൊപ്പമുള്ള ചിഹ്നമാണ് കമ്മീഷൻ മരവിപ്പിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അവർ, ഇതൊരു കറുത്ത ദിനമാണെന്നും കുറ്റപ്പെടുത്തി. ടി.എം.സിയിലെ ആഭ്യന്തര തർക്കത്തെ തുടർന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ മമത വിഭാഗത്തിന് 'മമത ഓൾ ഇന്ത്യ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും 'ഫുട്ബോൾ കളിക്കാരന്' ചിഹ്നവും അനുവദിച്ചപ്പോൾ, അരുപ് റോയ് നേതൃത്വം നൽകുന്ന വിമത വിഭാഗത്തിന് 'ഡെമോക്രാറ്റിക് തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ്' എന്ന പേരും കവർ ചിഹ്നവുമാണ് നൽകിയത്.
രാജ്യത്തുടനീളം പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ നശിപ്പിക്കാൻ ബി.ജെ.പി ശ്രമിക്കുകയാണെന്ന് മമത ആരോപിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഉദ്ദവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേനയെയും എൻ.സി.പിയെയും തകർത്തതിന് ശേഷം ബി.ജെ.പി ഇപ്പോൾ തങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു. ടി.എം.സി എന്ന പേരും ചിഹ്നവും നിലനിൽക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് സുവേന്ദു അധികാരി നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മമത, തലകുനിക്കാനോ കീഴടങ്ങാനോ തയാറല്ലെന്നും പോരാടി തിരിച്ചുവരുമെന്നും വ്യക്തമാക്കി.
#WATCH | West Bengal | Mamata Banerjee-led faction candidate from Nandigram Sanchita Pradhan (Dey) has withdrawn her nomination for the Nandigram Assembly constituency by-election.— ANI (@ANI) September 18, 2026
(Video and pic: West Bengal CMO) https://t.co/trquddnraK pic.twitter.com/32HxXCY62y
നന്ദിഗ്രാമിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിയായ സഞ്ചിത പ്രധാൻ ഡേ ഭവാനിയപ്പൂരിലെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റായ നബന്നയിൽ വെച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി സുവേന്ദു അധികാരിയെ കണ്ട ശേഷമാണ് പത്രിക പിൻവലിച്ചത്. ഇതോടെയാണ് മേഖലയിൽ കോൺഗ്രസിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ മമത തീരുമാനിച്ചത്. റെജിനഗറിലെ കാര്യത്തിൽ പിന്നീട് തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അതേസമയം, ഒക്ടോബർ 6-ന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിനായി നന്ദിഗ്രാം സീറ്റ് വിട്ടുനൽകാമെന്ന് കാട്ടി തൃണമൂൽ നേതൃത്വം സമീപിച്ചിരുന്നുവെന്ന ബംഗാൾ കോൺഗ്രസ് ഘടകത്തിന്റെ അവകാശവാദം മുൻപ് ടി.എം.സി തള്ളിയിരുന്നു. പ്രാദേശിക ഘടകത്തിന്റെ എതിർപ്പ് മൂലം ടി.എം.സിയുമായി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വവും തയ്യാറായിട്ടില്ല.
വിമതർ ബി.ജെ.പിയുടെ 'എ' ടീം ആണെന്നും തങ്ങളുടെ ചിഹ്നത്തിൽ വിജയിച്ചവരാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടിക്ക് വെല്ലുവിളി ഉയർത്തുന്നതെന്നും മമത തുറന്നടിച്ചു. സംഭവവികാസങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി തന്നെ ഫോണിൽ വിളിച്ചെന്നും എ.എ.പി നേതാവ് അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ പിന്തുണ അറിയിച്ചെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. ഒക്ടോബർ 6-നാണ് നന്ദിഗ്രാം, റെജിനഗർ മണ്ഡലങ്ങളിലെ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 9-ന് വോട്ടെണ്ണൽ നടക്കും.
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