''മോദി സർക്കാർ പാവങ്ങളുടെ വയറ്റത്തടിച്ചു''; തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിര്‍ത്തലാക്കിയതിൽ വിമർശനവുമായി മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ

വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തികവും മാനുഷികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുന്ന നടപടിയെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ.

Congress President Mallikarjun Kharge with LoP in the Lok Sabha and party leader Rahul Gandhi, and party MPs Sonia Gandhi and KC Venugopal arrives for the Congress Working Committee (CWC) meeting (PTI)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 27, 2025 at 5:52 PM IST

Updated : December 27, 2025 at 6:49 PM IST

ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉന്നയിച്ച് എഐസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. ജനാധിപത്യം, ഭരണഘടന, പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ എന്നിവ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അഖിലേന്ത്യാ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റി (എഐസിസി) ആസ്ഥാനത്ത് നടന്ന കോൺഗ്രസ് വർക്കിങ് കമ്മിറ്റി (സിഡബ്ല്യുസി)യുടെ യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് എഐസിസി പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയുടെ പ്രതികരണം.

തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി നിര്‍ത്തലാക്കിയത് പാവപ്പെട്ടവരുടെ വയറ്റത്ത് അടിച്ച നടപടിയെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ. ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനയും വലിയ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്നും മോദി സര്‍ക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനങ്ങള്‍ മുതലാളിമാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ഖാര്‍ഗെ പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്റങ്ങൾക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് രാജ്യവ്യാപക പ്രക്ഷോഭം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് ആഹ്വാനം ചെയ്‌തു. ജനുവരി അഞ്ച് മുതൽ തൊഴിലുറപ്പ് രക്ഷാ പ്രചാരണം നടത്തുമെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ പേരും പഴയ നിയമവും പുനസ്ഥാപിക്കണം എന്നാണ് ആവശ്യമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

കൂടിയാലോചന കൂടാതെ കേന്ദ്രം എംജിഎൻആർഇജിഎ നിർത്തലാക്കിയെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ആരോപിച്ചു. ദരിദ്രരുടേയും ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടേയും ഉപജീവനമാർഗം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി രാജ്യവ്യാപകമായി പ്രതിഷേധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ജനാധിപത്യം, ഭരണഘടന, പൗരന്മാരുടെ അവകാശങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നും ഇത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാവി തന്ത്രങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നതിനും രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിനുമായി എല്ലാ മുതിർന്ന നേതാക്കളും ഇന്ന് ഒത്തുകൂടുകയായിരുന്നുവെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

യുപിഎ കാലത്തെ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതിയായ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമം 2005 (എംജിഎൻആർഇജിഎ) മാറ്റി വീക്ഷിത് ഭാരത്-ഗ്യാരണ്ടി ഫോർ റോസ്‌ഗാർ ആൻഡ് അജൈവിക മിഷൻ (ഗ്രാമീൺ) ആക്കി മാറ്റിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നടപടിയ്‌ക്ക് എതിരെ ഖാർഗെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും പ്രതിഷേധം അറിയിച്ചു.

"ഇക്കഴിഞ്ഞ പാർലമെൻ്റ് ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ, മോദി സർക്കാർ എംജിഎൻആർഇജിഎ നിർത്തലാക്കി, ഇത് ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ ആളുകളെ നിസഹായരാക്കി. മോദി സർക്കാർ ദരിദ്രരുടെ വയറ്റിൽ ചവിട്ടുക മാത്രമല്ല, അവരെ പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുകയും ചെയ്‌തു. എംജിഎൻആർഇജിഎ നിർത്തലാക്കുന്നത് രാഷ്ട്രപിതാവായ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ്," - ഖാർഗെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

സോണിയ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതുപോലെ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് നിയമത്തിലൂടെ മഹാത്മാവിൻ്റെ ദർശനം സാക്ഷാത്കരിക്കുകയും ജോലി ചെയ്യാനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്‌തിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ പദ്ധതിയുടെ മരണം നമ്മുടെ കൂട്ടായ ധാർമ്മികതയുടെ പരാജയമാണ്.

വരും വർഷങ്ങളിൽ ഇന്ത്യയിലെ കോടിക്കണക്കിന് തൊഴിലാളികൾക്ക് സാമ്പത്തികവും മാനുഷികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഇത് മൂലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. നമ്മെയെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ അനിവാര്യമാണെന്നും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു.

''ഭരണഘടനയിൽ ആർട്ടിക്കിൾ 41ൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന അവകാശങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതിൽ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം, ഭക്ഷണത്തിനുള്ള അവകാശം, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള അവകാശം, ആരോഗ്യത്തിനുള്ള അവകാശം തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ഭരണഘടനാപരമായ ആവശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യുപിഎ സർക്കാർ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്" - ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

മോദി സർക്കാരിന് മുതലാളിമാരുടെ ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രം ആശങ്ക

കൂടാതെ ജോലി ചെയ്യാനുള്ള അവകാശത്തിനെതിരെ മോദി സർക്കാർ ആസൂത്രിതമായ ആക്രമണം നടത്തിയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. മോദി സർക്കാരിന് ദരിദ്രരെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയില്ല, മറിച്ച് ഏതാനും വൻകിട മുതലാളിമാരുടെ ലാഭത്തെക്കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആശങ്കയുള്ളത്. യുപിഎ സർക്കാരിൻ്റെ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെയുള്ള ഒരു നടപടിയായിരുന്നു എംജിഎൻആർഇജിഎ. ഇത് ലോകമെമ്പാടും പ്രശംസിക്കപ്പെട്ടു. ഞാൻ തൊഴിൽ മന്ത്രിയായിരുന്നപ്പോൾ, ജി-20 രാജ്യങ്ങളുടെ ഐഎൽഒ സമ്മേളനങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രധാനമന്ത്രിമാരും മന്ത്രിമാരും ഈ പദ്ധതിയെ വളരെയധികം പ്രശംസിച്ചു. ഞാൻ ഇതിന് സാക്ഷിയാണെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

"2006 ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ ബന്ദ്‌ലപള്ളിയിൽ സോണിയ ഗാന്ധിയും ഡോ. ​​മൻമോഹൻ സിങ്ങും ചേർന്ന് ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എ. ഈ പദ്ധതി ഗ്രാമീണ ഇന്ത്യയുടെ മുഖച്ഛായ മാറ്റിമറിച്ചു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതിയായി ഇത് മാറി. ഇത് കുടിയേറ്റം നിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളെ ക്ഷാമം, വിശപ്പ്, ചൂഷണം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിച്ചു.

ദാരിദ്ര്യത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ സർക്കാർ തങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്നുവെന്ന ആത്മവിശ്വാസം ഈ പദ്ധതി നൽകി. ദളിതർ, ആദിവാസികൾ, സ്ത്രീകൾ, ഭൂരഹിത തൊഴിലാളികൾ എന്നിവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസം നൽകി. ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു തലമുറ മുഴുവൻ എം‌ജി‌എൻ‌ആർ‌ജി‌എയുടെ ഫലമായി ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു. അവരെ സ്‌കൂളിൽ പോകാനും വിദ്യാഭ്യാസം നേടാനും അന്തസോടെ ജീവിക്കാനും പ്രാപ്‌തരാക്കിയിരുന്നു.

എന്നാൽ മോദി സർക്കാർ ഒരു പഠനമോ വിലയിരുത്തലോ ചെയ്യാതെ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുമായി കൂടിയാലോചിക്കാതെ പദ്ധതി നിർത്തലാക്കുകയും ഒരു പുതിയ നിയമം നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്‌തുവെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ വിമർശിച്ചു.

ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി

ഫെഡറൽ സംവിധാനത്തിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം ഭരണഘടന തത്വങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് ലോക്‌സഭാ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിലെ മാറ്റം പ്രധാനമന്തി നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ഓഫീസ് നേരിട്ട് തീരുമാനിച്ചതാണ്. വകുപ്പ് മന്ത്രി അറിഞ്ഞിട്ടില്ല, മന്ത്രിമാർക്കൊന്നും അറിയില്ല. വൺമാൻഷോ മാത്രമാണ്. നോട്ട് നിരോധനം പോലെയൊരു തീരുമാനം. ഇതിന്‍റെ നേട്ടം എല്ലാ അർഥത്തിലും അദാനിക്ക് മാത്രമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളോട് പണം കണ്ടെത്താൻ പറഞ്ഞിട്ട് കേന്ദ്ര വിഹിതമായ പണം അദാനിക്ക് പല വിധത്തിൽ എത്തിച്ച് നൽകാനാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ തീരുമാനമെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി ആരോപിച്ചു.

Last Updated : December 27, 2025 at 6:49 PM IST

