ഇന്ത്യയുടെ വ്യവസായങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചൈനയെ അനുവദിച്ചു; മോദി സർക്കാർ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് കോണ്ഗ്രസ്
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം തിരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ചൈനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുവെന്ന് ഖാർഗെ എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു.
By PTI
Published : July 9, 2026 at 4:44 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യവസായങ്ങളെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ ചൈനയെ അനുവദിച്ചതിലൂടെ മോദി സർക്കാർ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് വേദനിപ്പിച്ചുവെന്ന് കോൺഗ്രസ്. ഇന്ത്യയുടെ തന്ത്രപ്രധാന വ്യവസായങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ ചൈനക്ക് ഇപ്പോഴും അധികാരം നൽകുന്നുണ്ടെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്ന മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ ഉദ്ധരിച്ചു.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആരോപണങ്ങളിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നോ ബിജെപിയിൽ നിന്നോ ഉടനടി പ്രതികരണമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല. ആറ് വർഷം മുമ്പ് ഗാൽവാനിൽ 20 ധീര സൈനികർ പരമമായ ത്യാഗം ചെയ്തതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ചൈനയ്ക്ക് ക്ലീൻ ചിറ്റ് നൽകിയതായി ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ രക്തസാക്ഷിത്വം തെരഞ്ഞെടുത്തു. പക്ഷേ മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ താൽപ്പര്യങ്ങളെ ചൈനയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചുവെന്ന് ഖാർഗെ എക്സിലെ പോസ്റ്റിൽ കുറിച്ചു. രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാവി നിർവചിക്കേണ്ട സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ നിർണായക മേഖലകളിലൂടെയാണ് ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗാൽവാൻ സംഘർഷത്തിനുശേഷം, 2025-26 ആകുമ്പോഴേക്കും ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി 101.81 ശതമാനം. ഇത് അയൽ രാജ്യവുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ വ്യാപാര കമ്മി 112.1 ബില്യൺ ഡോളറായി ഉയർത്തി.
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ഇന്ത്യയുടെ ആൻ്റിബയോട്ടിക് ഇറക്കുമതിയുടെ 86 ശതമാനവും ചൈനയാണ് നൽകിയത്. 2024-25 ൽ ഇന്ത്യയുടെ എപിഐ, ബൾക്ക് ഡ്രഗ്, ഡ്രഗ് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഇറക്കുമതിയുടെ ഏകദേശം 74 ശതമാനവും ചൈനയാണ് കൈയടക്കിയതെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയുടെ വൈദ്യുത വാഹന ഘടകങ്ങളുടെ ഇറക്കുമതിയുടെ 66 ശതമാനവും ഇപ്പോഴും ചൈനയിൽ നിന്നാണെന്ന് ഖാർഗെ അവകാശപ്പെട്ടു.
ഇന്ത്യൻ വൈദ്യുത വാഹനങ്ങൾക്ക് ഊർജ്ജം നൽകുന്ന ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററികളിൽ ഏകദേശം 75 ശതമാനവും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നവയാണ് അവയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചൈനയിൽ നിന്നാണ്. 2025-26 ൽ ഇന്ത്യ ഇറക്കുമതി ചെയ്ത കാന്തങ്ങളിൽ 93 ശതമാനവും ചൈനയിൽ നിന്നാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
"സൗരോർജ്ജത്തെക്കുറിച്ച് മോദി സർക്കാർ നടത്തിയ എല്ലാ പൊള്ളയായ ചർച്ചകൾക്കും പുറമേ, 2025-26 ൽ ഇന്ത്യയുടെ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സിലിക്കൺ വേഫർ ഇറക്കുമതിയുടെ 99 ശതമാനത്തിലധികവും ചൈന വിതരണം ചെയ്തത് ഭയാനകമാണ്. ആത്മനിർഭർ ഭാരതിന് കീഴിൽ മോദിജി അവകാശപ്പെടുന്ന ഒരു മേഖലയുടെ പൂർണ്ണമായ പിടിച്ചെടുക്കലാണിത്. നമ്മുടെ സൗരോർജ്ജ സെല്ലുകളുടെ അടിത്തറയാണ് ഈ സംസ്കരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സിലിക്കൺ വേഫറുകൾ." മല്ലികാർജുന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ഇപ്പോൾ, മോദി സർക്കാർ തൻ്റെ 'ജൂള ഫ്രണ്ടിന്' ചുവപ്പു പരവതാനി വിരിച്ചു, ഇന്ത്യയുടെ ഗവൺമെൻ്റ് വൈദ്യുതി പദ്ധതികൾക്കായി നാല് ചൈനീസ് കമ്പനികൾക്ക് ലേലം വിളിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നതിനുള്ള നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്തി. നാഗരിക സമൂഹത്തിൻ്റെ വാദങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുകളും പറയുന്നത് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെയും ലഡാക്കിലെയും ഇന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങളിൽ ചൈന തുടർന്നും അതിക്രമിച്ചു കയറുന്നുമെന്നാണെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
ഓപ്പറേഷൻ സിന്ദൂറിനിടെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ നടപടികളിൽ അതിൻ്റെ പങ്ക് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് ഓഫ് ആർമി സ്റ്റാഫ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അത് ഔദ്യോഗികമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഗാൽവാനുശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നിർണായകമായ വ്യവസായങ്ങൾ ബീജിംഗിനെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് മോദി സർക്കാർ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ താൽപ്പര്യങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തി. ഇപ്പോൾ അവർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ 'ലാൽ ആങ്ക്' എന്ന നിറമുള്ള ലെൻസിന് കീഴിൽ ചൈനക്കാർക്ക് അഭിവൃദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തുറക്കുകയാണെന്ന് മോദിയെ പരിഹസിച്ചുകൊണ്ട് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
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