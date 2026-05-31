കർണാടക മന്ത്രിസഭ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വിന്യസിപ്പിക്കും; മുഖ്യമന്ത്രി നിർദേശങ്ങളൊന്നും നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ
സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമേ മന്ത്രിമാർ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാന നിയമനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : May 31, 2026 at 3:22 PM IST
ബെംഗളൂരു: നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രിയായി ഡി കെ ശിവകുമാർ സ്ഥാനമേറ്റതിന് പിന്നാലെ, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിൽ പുതിയ കർണാടക മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് ഇതുവരെ നിർദേശങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. ജൂൺ മൂന്നിന് നടക്കുന്ന സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് ശേഷമേ മറ്റ് നിർദേശങ്ങൾ ഉണ്ടാകൂ. സത്യപ്രതിജ്ഞയ്ക്ക് പിന്നാലെ കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷമേ മന്ത്രിമാർ, ഉപമുഖ്യമന്ത്രി, പ്രധാന നിയമനങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അന്തിമ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
നിലവിൽ സർക്കാർ രൂപീകരണ പ്രക്രിയയുടെ വിവിധ വശങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ നടന്നുവരുന്നു. എന്നാൽ ഇതുവരെ പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിൽ ഒരു ഔപചാരിക നിർദ്ദേശവും സമർപ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖാർഗെ മാധ്യമങ്ങളോട് വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങൾ ജൂൺ മൂന്നിന് ശേഷം അറിയിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
മന്ത്രിസഭാ രൂപീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി കെ ശിവകുമാർ എട്ട് മന്ത്രിമാരെയാണോ അതോ പത്ത് മന്ത്രിമാരെയാണോ നിയമിക്കുന്നത് എന്നതിനെപ്പറ്റിയും നിർദ്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. മന്ത്രിസഭയെ ഘട്ടം ഘട്ടമായി വികസിപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആദ്യ ഘട്ടം ഉടൻ പൂർത്തിയാകും.
ആദ്യത്തെ ഘട്ടം പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ പതിനഞ്ച് ദിവസമോ ഒരു മാസമോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അടുത്ത ഘട്ടവും പൂർത്തിയാക്കും. അതേസമയം, സ്ഥാനാർഥികളെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ചട്ടക്കൂട് ഇതിനകം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന്, ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും എന്നാൽ അന്തിമ തീരുമാനം പാർട്ടി നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും ഉൾക്കൊള്ളിക്കണമെന്ന താത്പ്പര്യം പാർട്ടിക്കകത്തുണ്ട്. എന്നാൽ മുഖ്യമന്ത്രി അന്തിമ തീരുമാനം അറിയിച്ചാൽ മാത്രമേ കാര്യങ്ങൾക്ക് വ്യക്തത വരൂ എന്നും ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി.
കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ നിയമിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം
ശിവകുമാർ മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്തതിന് ശേഷം പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ നിയമിക്കുന്ന വിഷയം അനിശ്ചിതത്വത്തിൽ തുടരുന്നു. പുതിയ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ നിയമിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പാർട്ടി അനുയോജ്യമായ ഒരു പിൻഗാമിയെ അന്വേഷിക്കുകയാണെന്നാണ് ഖാർഗെ പറയുന്നത്.
ഒരാൾ നിലവിലെ സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞാൽ മറ്റൊരാൾ ആ സ്ഥാനത്തേയ്ക്ക് വേണ്ടിവരും. അതിനായി ഒരാളെ പാർട്ടി അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിയായ വ്യക്തിയെ ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ അയാളെ കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റായി നിയോഗിക്കും. ഭാവിയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വെല്ലുവിളികൾ മുന്നിൽക്കണ്ട് കൂട്ടായും വേഗത്തിലും പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരാളെയാണ് പാർട്ടിയ്ക്ക് ആവശ്യം എന്നും ഖാർഗെ വ്യക്തമാക്കി.
Also Read: പെട്രോൾ, ഡീസൽ, എടിഎഫ് കയറ്റുമതി തീരുവ പുതുക്കി ഇന്ത്യ; ജൂണ് ഒന്ന് മുതല് പ്രാബല്യത്തില്