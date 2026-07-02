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'പ്രധാനമന്ത്രി കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ഉടൻ വിനിയോഗിക്കണം';പ്രളയത്തില്‍ മരിച്ചവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി ഖാർഗെ

മഴക്കെടുതിയില്‍ മരിച്ചവര്‍ക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി മല്ലികാര്‍ജുന്‍ ഖാര്‍ഗെ. വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം. കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് ധനസഹായം ലഭ്യമാക്കണമെന്നും ഖാര്‍ഗെ.

MALLIKARJUN KHARGE NORTHEAST FLOODS KHARGE EXPRESSED CONDOLENCES ARUNACHAL PRADESH FLOOD
Mallikarjun Kharge (ANI)
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By ANI

Published : July 2, 2026 at 7:38 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: വടക്കുകിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കത്തിലും മണ്ണിടിച്ചിലിലും ജീവൻ നഷ്‌ടപ്പെട്ടവർക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡൻ്റ് മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ. വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും ഒരുപാട് ജീവൻ അപഹരിച്ചുവെന്നും ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളെ ദുരിതത്തിലാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സമൂഹമാധ്യമായ എക്‌സ് വഴിയാണ് ഖാർഗെ അനുശോചനം അറിയിച്ചത്.

"അരുണാചൽപ്രദേശ്, അസം, മേഘാലയ, സിക്കിം എന്നിവിടങ്ങളിലെ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലുകളും നിരവധി പേരുടെ വിലയേറിയ ജീവൻ അപഹരിച്ചു. ആയിരക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾക്ക് തങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീടുകളിൽ നിന്നും മാറി താമസിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരുപാട് പേരെ ദുരിതത്തിലാക്കി. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നഷ്‌ടപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഞാൻ അനുശോചനം അറിയിക്കുന്നു" ഖാർഗെ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു.

വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളെ വെള്ളപ്പൊക്ക രഹിത സംസ്ഥാനങ്ങളാക്കി മാറ്റുമെന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരിൻ്റ വാഗ്‌ദാനങ്ങൾ എല്ലാം വായുവിൽ അപ്രത്യക്ഷമായി. വെള്ളപ്പൊക്കം സ്ഥിരമായി ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അത് തടയാൻ വേണ്ട തയ്യാറെടുപ്പുകളും നടപടികൾ ഒന്നും സർക്കാർ നേരത്തെ എടുത്തില്ലെന്നും ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു.

ഓരോ കുടുംബത്തിനും മതിയായ നഷ്‌ടപരിഹാരം, പുനരധിവാസം എന്നിവ നൽകുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി കെയേഴ്‌സ് ഫണ്ട് ഉടൻ വിനിയോഗിക്കണമെന്നും മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ടുപ്പോയ ആളുകളെ രക്ഷപ്പെടുത്തുന്നതിനും ദുരിതാശ്വാസ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പിന്തുണക്കുന്നതിനും അക്ഷീണം പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ ധീരരായ സായുധ സേന, എൻഡിആർഎഫ്, എസ്‌ഡിആർഎഫ് ടീമുകളെക്കുറിച്ച് ഇന്ത്യ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.

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രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിതമാക്കുന്നതിനും ദുരന്തത്തിൽ തകർന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനും ദുരന്തത്തിൽ അകപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങള്‍ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സർക്കാർ കൂടുതൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളും അടിയന്തരമായി വിന്യസിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം വെള്ളപ്പൊക്ക സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ ദുരിത ബാധിതരെ സഹായിക്കാൻ എല്ലാ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും നേതാക്കളും തയ്യാറാണെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞു. എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾക്കും തങ്ങളെ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാജ്യത്തിൻ്റെ വടക്ക് കിഴക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ കാലവർഷം കനത്തതോടെ വെള്ളപ്പൊക്കവും മണ്ണിടിച്ചിലും തുടരുകയാണ്.

അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ഉണ്ടായ മിന്നൽ പ്രളയത്തിലും ഉരുൾപൊട്ടലിലും ഇതുവരെ മൂന്ന് പേരാണ് മരിച്ചത്. മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഒഴുക്കിൽപ്പെട്ട് കാണാതായ നിരവധി പേർക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. അസമിലും സ്ഥിതിഗതികൾ സമാനമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ 257 ഗ്രാമങ്ങൾ നിലവിൽ വെള്ളത്തിനടിയിലാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം.

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TAGGED:

MALLIKARJUN KHARGE
NORTHEAST FLOODS
KHARGE EXPRESSED CONDOLENCES
ARUNACHAL PRADESH FLOOD
KHARGE ON NORTHEAST FLOODS

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