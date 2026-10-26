'മോദി മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വരെ പോകും'; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഖാർഗെയുടെ വിവാദ പരാമർശം
ബിഹാറിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി കൃഷ്ണ സിങ്ങിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പട്നയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം
Published : October 26, 2026 at 7:00 AM IST
പട്ന: കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിക്കെതിരെ നടത്തിയ പരാമർശം വിവാദത്തിൽ. പട്നയിൽ നടന്ന പരിപാടിക്കിടെ മോദിയുടെ പിതാവിനെതിരെ ഖാർഗെ നടത്തിയ പരാമർശത്തിനെതിരെ ബിജെപി നേതാക്കൾ രംഗത്തെത്തി. സംഭവത്തിൽ ഖാർഗെക്കെതിരെ പട്ന പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി നൽകി.
ബിഹാറിലെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി കൃഷ്ണ സിങ്ങിൻ്റെ ജന്മവാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് പട്നയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലായിരുന്നു വിവാദ പരാമർശം. വോട്ടർപട്ടിക പുതുക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രമക്കേടുകളിൽ ഉൾപ്പെട്ടവരെ കോൺഗ്രസ് ജയിലിലടയ്ക്കുമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരാൾ കലാപം ഉണ്ടാകാത്തിടത്തോളം കാലം മോദി എങ്ങോട്ടും പോകില്ലെന്ന് വിളിച്ചുപറഞ്ഞു.
ഇതിന് മറുപടിയായാണ് മോദി മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് വരെ പോകുമെന്ന് ഖാർഗെ പറഞ്ഞത്. ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായതോടെ എൻഡിഎ നേതാക്കൾ കടുത്ത വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഖാർഗെയുടെ വാക്കുകൾ ദൗർഭാഗ്യകരമാണെന്നും കോൺഗ്രസിൻ്റെ നിരാശയും രാഷ്ട്രീയ മര്യാദയില്ലായ്മയുമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതാക്കൾ ആരോപിച്ചു.
पटना में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे जी द्वारा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के पूज्य पिताजी के प्रति की गई टिप्पणी ने मुझे स्तब्ध और आहत किया है। कल तक कांग्रेस के कुछ नेता और कार्यकर्ता प्रधानमंत्री जी की साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि का मज़ाक उड़ाते थे, उनकी पूजनीय माताजी के प्रति अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते थे। आज वही स्तरहीन राजनीति कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व तक पहुँच चुकी है। जब किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व ही भाषा की मर्यादा भूल जाए, तो उसके कार्यकर्ताओं से शालीनता की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? कांग्रेस की राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। वैचारिक विरोध को व्यक्तिगत अपमान में बदल देना, राजनीतिक असहमति को अभद्र भाषा तक ले जाना और प्रधानमंत्री जी के परिवार को निशाना बनाना कांग्रेस की हताशा और वैचारिक शून्यता को दर्शाता है। यह सिर्फ़ एक व्यक्ति या परिवार का अपमान नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति की गरिमा पर भी प्रहार है। लोकतंत्र में विरोध कीजिए, नीतियों पर सवाल उठाइए, सरकार की आलोचना कीजिए, लेकिन व्यक्तिगत मर्यादाओं का उल्लंघन मत कीजिए। आज कांग्रेस का सिर्फ़ राजनीतिक पतन ही नहीं हुआ है, बल्कि वह वैचारिक और नैतिक रूप से भी दिवालिया हो चुकी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री जी के परिवार का अपमान करके करोड़ों देशवासियों की भावनाओं को आहत किया है। जनता इस अपमान का करारा जवाब जरूर देगी।— Rajnath Singh (@rajnathsingh) October 25, 2026
പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ ഇത്തരം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജനവിധി അപമാനിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്ന് ബിഹാർ ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ സഞ്ജയ് സറോഗി പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സോണിയ ഗാന്ധിയും അവരുടെ കുടുംബവും എഴുതിയ തിരക്കഥയാണ് ഖാർഗെ പിന്തുടരുന്നതെന്നും മോദിയെയും കുടുംബത്തെയും അപമാനിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ശീലമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങും ഖാർഗെയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പിതാവിനെക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം തന്നെ ഞെട്ടിച്ചുവെന്നും വേദനിപ്പിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലത്തെയും മാതാവിനെയും പരിഹസിക്കാറുണ്ടെന്നും ഈ തരംതാണ രാഷ്ട്രീയം ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഉന്നത നേതൃത്വത്തിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആശയപരമായ വിയോജിപ്പുകളെ വ്യക്തിപരമായ അധിക്ഷേപമാക്കി മാറ്റുന്നത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആശയശൂന്യതയാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും രാജ്നാഥ് സിങ് വ്യക്തമാക്കി.
കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും ഖാർഗെയെ വിമർശിച്ച് രംഗത്തെത്തി. മോദിയുടെ പിതാവിനെതിരെ മോശം പരാമർശം നടത്തി ഖാർഗെ എല്ലാ മര്യാദകളും ലംഘിച്ചുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കോൺഗ്രസ് എല്ലാ ദിവസവും മാന്യതയുടെ അതിരുകൾ കടക്കുകയാണെന്നും കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായി തുടർച്ചയായുള്ള പരാജയങ്ങൾ അവരെ നിരാശരാക്കിയെന്നും അമിത് ഷാ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
LIVE: Congress President Shri @kharge | 139th Birth Anniversary of Dr Shri Krishna Singh | Patna, Bihar https://t.co/jPbwn5FFwA— Congress (@INCIndia) October 25, 2026
അതേസമയം ഖാർഗെയെ ന്യായീകരിച്ച് കോൺഗ്രസ് എംപി പവൻ ഖേര രംഗത്തെത്തി. പ്രസംഗത്തിനിടെ ഒരു ബിജെപി പ്രവർത്തകൻ ഖാർഗെയെ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇത്തരം മറുപടിക്ക് കാരണമായതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മോദിയുടെയും അമിത് ഷായുടെയും നിർദേശപ്രകാരമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ഇതിനിടെ ഖാർഗെക്കെതിരെ പട്ന കോട്വാലി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പരാതി ലഭിച്ചു. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഖാർഗെ മാപ്പ് പറയണമെന്ന് ബിജെപി നേതാവ് സാമ്രാട്ട് ചൗധരി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
ആർഎസ്എസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
രാജ്യത്ത് വിഭജനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ബിജെപിയുടെയും ആർഎസ്എസിൻ്റെയും ആശയങ്ങളാണെന്ന് ഖാർഗെ ആരോപിച്ചു. ആർഎസ്എസ് ആശയം ഇല്ലാതാകാത്ത കാലത്തോളം രാജ്യത്ത് സമാധാനം ഉണ്ടാകില്ല. വോട്ടർപട്ടികയിൽ കൃത്രിമം നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പ്രതിപക്ഷ അനുകൂലികളുടെ പേരുകൾ നീക്കം ചെയ്യുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വീണ്ടും ബാലറ്റ് പേപ്പർ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷമായി നടന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ റദ്ദാക്കണമെന്നും ഖാർഗെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പശ്ചിമബംഗാൾ, ഹരിയാന, ബിഹാർ, മഹാരാഷ്ട്ര എന്നിവിടങ്ങളിൽ വോട്ട് മോഷ്ടിച്ചാണ് സർക്കാരുകൾ അധികാരത്തിൽ വന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറിനെയും ഖാർഗെ വിമർശിച്ചു. രാം മനോഹർ ലോഹ്യ, ജയപ്രകാശ് നാരായൺ തുടങ്ങിയ സോഷ്യലിസ്റ്റ് നേതാക്കൾക്കൊപ്പം നിന്നിരുന്ന നിതീഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ ബിജെപിക്കൊപ്പമാണെന്നും ഇത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ മൂല്യങ്ങളിലെ മാറ്റമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും ഖാർഗെ പറഞ്ഞു.
कांग्रेस की भाषा और व्यवहार, उसकी हताशा को उजागर कर रहे हैं! कांग्रेस अध्यक्ष के विवादित बयान हों या राहुल गांधी का व्यवहार, मर्यादा को ताक पर रखकर राजनीति करना अब इनकी पहचान बनता जा रहा है। सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस ने हर पैंतरा आजमाया, लेकिन जनता ने बार-बार उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। अब उसी सत्ता के सपने को लेकर राहुल गांधी देश-विदेश में भटक रहे हैं। याद रखिए, सत्ता का रास्ता जनता के जनादेश से होकर गुजरता है, कुंठा और अराजकता से नहीं!— BJP Bihar (@BJP4Bihar) October 25, 2026
അയിത്തം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നവർക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്നും ജാതി വിവേചനം മനുഷ്യൻ്റെ അന്തസ്സ് ഇല്ലാതാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്ര നിർമാണത്തിനായി ലഭിച്ച സംഭാവനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദത്തിലും ബിജെപിയെ ഖാർഗെ വിമർശിച്ചു. രാമൻ്റെ പേരിൽ സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിച്ചവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ ഭഗവാൻ കണ്ണുതുറക്കണമെന്ന് പ്രാർഥിക്കുന്നതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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