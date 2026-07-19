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'ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ ചിത്രം ഒട്ടിച്ച ഒരു ഫുട്‌ബോളും രാജിയെന്നെഴുതിയ ഗോള്‍ പോസ്റ്റും'; സിജെപി പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ മലയാളി

പ്രതിഷേധത്തിൽ മലയാളിയായ ജോർജും തൻ്റേതായ ആശയങ്ങളും പ്രതിഷേധവുംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്.

Dharmendra Pradhan resignation Jantar Mantar protest Foot ball model protest Malayalis Unique protest CJP
ജോർജ് ജോസഫ് പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 19, 2026 at 3:30 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: സിജെപി വേദിയിൽ വ്യത്യസ്‌ത പ്രതിഷേധവുമായി മലയാളി. പ്രതിഷേധ വേദിയ്‌ക്ക് സമീപം 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പിൻ്റെ മാതൃകയിൽ ഗോള്‍ പോസ്റ്റ് തയാറാക്കിയാണ് ജോർജ് ജോസഫ് കേന്ദ്ര വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയ്‌ക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് പ്രതിഷേധ മാർച്ചിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയതാണ് ജോർജ് ജോസഫ്. 2026 ഫിഫ ലോകകപ്പ് ഫൈനൽ നാളെയാണ്, സിജെപിയുടെ പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിലെ ഞങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഫൈനലും നടക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ജോർജ് പറയുന്നത്.

പ്രതിഷേധക്കാർക്ക് സ്‌പോർട്‌സ്‌മാൻ സ്‌പിരിറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്നാണ് ജോർജിൻ്റെ ഭാഷ്യം. എന്തായാലും യുവനിരയുടെ പ്രതിഷേധത്തിൽ മലയാളിയായ ജോർജും തൻ്റേതായ ആശയങ്ങളും പ്രതിഷേധവുംകൊണ്ട് ശ്രദ്ധ നേടുകയാണ്. "നാളെയാണ് പാർലമെൻ്റിൽ ഞങ്ങളുടെ യഥാർഥ ഫൈനൽ. അർജൻ്റീനയോ സ്പെയിനോ അവിടെ വിജയിക്കില്ല, പക്ഷേ ഇന്ത്യ വിജയിക്കും. ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റപ്പെടുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിജയിക്കും'' എന്നും ജോർജ് ജോസഫ് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.

Dharmendra Pradhan resignation Jantar Mantar protest Foot ball model protest Malayalis Unique protest CJP
സിജെപി പ്രതിഷേധ വേദി (ETV Bharat)

വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമ്മേന്ദ്ര പ്രധാൻ്റെ പ്രതീകാത്മക ചിത്രം ഒട്ടിച്ച ഒരു ഫുട്‌ബോളാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഗോൾപോസ്റ്റിൽ രാജിവയ്ക്കുക എന്നും ഒരു ബോൾഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ജോർജ് ജോസഫ് ബെംഗളൂരുവിൽ നിന്ന് ജന്തർ മന്തറിലേക്ക് എത്തിയതാണ്. പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവരുടെ മനോവീര്യം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും പ്രസ്ഥാനത്തെ ക്രിയാത്മകമായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനുമാണ് തങ്ങൾ ഈ ഫുട്ബോൾ ഗെയിം തയാറാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

Dharmendra Pradhan resignation Jantar Mantar protest Foot ball model protest Malayalis Unique protest CJP
ജോർജ് ജോസഫ് പ്രതിഷേധ വേദിയിൽ (ETV Bharat)

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Dharmendra Pradhan resignation Jantar Mantar protest Foot ball model protest Malayalis Unique protest CJP
സിജെപി പ്രതിഷേധ വേദി (ETV Bharat)

അതേസമയം ജൂലൈ 20 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് കോക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടി (സിജെപി) ഇതുവരെ അനുമതി തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പാർലമെൻ്റിൻ്റെ വർഷകാല സമ്മേളനം ആരംഭിക്കുന്ന അതേ ദിവസമാണ് മാർച്ച്. സിജെപിക്ക് മാർച്ചിന് അനുമതി നൽകാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പൊലീസിൻ്റെ നിലപാട്.

Dharmendra Pradhan resignation Jantar Mantar protest Foot ball model protest Malayalis Unique protest CJP
സിജെപി പ്രതിഷേധ വേദി (ETV Bharat)

"പാർലമെൻ്റെ മാർച്ചിനുള്ള അനുമതി ഇതുവരെ സിജെപി തേടിയിട്ടില്ല. പാർലമെൻ്റ് മാർച്ചിന് സി ജെ പി അനുമതി തേടിയാലും, മൺസൂൺ സമ്മേളനം നടക്കുന്നതിനാൽ പൊലീസ് അത് അനുവദിക്കില്ല," എന്നും ഡൽഹി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

Dharmendra Pradhan resignation Jantar Mantar protest Foot ball model protest Malayalis Unique protest CJP
സിജെപി പ്രതിഷേധ വേദി (ETV Bharat)

കഴിഞ്ഞ 20 ദിവസമായി നിരാഹാരം കിടക്കുന്ന സോനം നിലവിൽ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇന്ത്യയുടെ 'രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം' നടക്കുന്നുവെന്നാണ് പ്രതിഷേധത്തെ സോനം അഭിസംബോധന ചെയ്‌തിരിക്കുന്നത്. നിലവിൽ ആശുപത്രിയിൽ കഴിയുന്ന സോനം നിയമ വിരുദ്ധ തടങ്കൽ മുറിയിലാണെന്നാണ് ഭാര്യയുടെ ആരോപണം. എന്നാൽ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് സോനം സമരക്കാർക്ക് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നാളെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സിജെപി മാർച്ചിൽ എല്ലാവരും പങ്കെടുക്കണമെന്നും, ഈ പോരാട്ടം കേവലം ഒരു പ്രതിഷേധമല്ല ഇന്ത്യയുടെ രണ്ടാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്നുമാണ് സോനത്തിൻ്റെ സന്ദേശം. ഭയത്തിൽ നിന്നും അനീതിയിൽ നിന്നും രാജ്യത്തെ മോചിപ്പിക്കാനുള്ള സമരമാണിതെന്നും സന്ദേശത്തിൽ കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ കുറിപ്പ് പുറത്ത് വിട്ടിട്ടുള്ളത്.

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TAGGED:

DHARMENDRA PRADHAN RESIGNATION
JANTAR MANTAR PROTEST
FOOT BALL MODEL PROTEST
MALAYALIS UNIQUE PROTEST CJP
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