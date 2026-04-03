'സഹോദരിയെ' ശല്യം ചെയ്തു; താനെയിൽ അക്രമിസംഘത്തിന് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് മലയാളി മുൻ സൈനികൻ, ഒരാൾ മരിച്ചു

കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ജയൻ ശിവാനന്ദൻ നായരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. പരിക്കേറ്റ മറ്റ് രണ്ടുപേർ ആശുപത്രിയിലാണ്. ഇയാളിൽനിന്ന് പൊലീസ് റിവോൾവർ കണ്ടെടുത്തു.

By PTI

Published : April 3, 2026 at 3:15 PM IST

മുംബൈ: താനെയിൽ യുവതിയെ ശല്യപ്പെടുത്തിയ യുവാക്കൾക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത മുൻ സൈനികനായ മലയാളി അറസ്റ്റിൽ. ജയൻ ശിവാനന്ദൻ നായരാണ് (51) പിടിയിലായത്. കൊലപാതകം, കൊലപാതകശ്രമം എന്നീ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തിയാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിട്ടുള്ളത്.

മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മുംബ്ര സുമൻ തായ് ചവാൻ ഹിന്ദി പ്രൈമറി സ്കൂളിന് സമീപത്തുവച്ചാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. മുംബ്രയിലെ കൈലാസ് ബിസ്മില്ല ചൗളിൽ ഇന്നലെ രാവിലെ 11.30നാണ് വെടിവയ്പ്പുണ്ടായതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അക്രമിസംഘത്തിലെ അക്ബർ അബ്ദുൽ ഷെയ്ഖ് എന്നയാളാണ് വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത്. ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന അബ്ദുൽ ഹസൻ ഷെയ്ഖ്, സമീർ അഹമ്മദ് ഷെയ്ഖ് എന്നിവർക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഇവർ നിലവിൽ മുംബ്രയിലെ കൽസേക്കർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്.

തുടർച്ചയായ ശല്യം

തനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന യുവതിയെ യുവാക്കൾ ചേർന്ന് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്ന് ശിവാനന്ദൻ നായർ പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. സഹോദരിയായി കാണുന്ന യുവതിയെ ഇവർ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തിരുന്നു. സംഭവദിവസം സ്കൂളിന് സമീപത്തുവച്ച് മൂവരും ചേർന്ന് യുവതിയെ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഏറെനേരം സംഘത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും അക്രമം കടുത്തതോടെ നിവൃത്തിയില്ലാതെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന റിവോൾവർ എടുത്ത് വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. യുവതിയെ നിരന്തരം ശല്യം ചെയ്തതിന് മുൻപ് താക്കീത് നൽകിയിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്.

പൊലീസ് നടപടി

വെടിയുതിർത്തതിന് പിന്നാലെ തന്നെ പ്രതിയെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഇയാളുടെ പക്കൽനിന്ന് റിവോൾവറും കണ്ടെടുത്തു. വെടിയേറ്റതിന് പിന്നാലെ മറ്റ് രണ്ടുപേർ സംഭവസ്ഥലത്തുനിന്ന് ഓടിരക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും പൊലീസ് ഇവരെ കണ്ടെത്തി ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിൽ തുടരവേയാണ് അക്ബർ അബ്ദുൽ ഷെയ്ഖ് മരിച്ചത്. മൃതദേഹം പോസ്റ്റ്‌മോർട്ടത്തിന് അയച്ചതായും മറ്റ് രണ്ടുപേർ ചികിത്സയിലാണെന്നും മുംബ്ര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സീനിയർ ഇൻസ്പെക്ടർ അനിൽ ഷിൻഡെ അറിയിച്ചു.

വിശദമായ അന്വേഷണം

പ്രതിക്ക് തോക്ക് എവിടെനിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പൊലീസ് വിശദമായ അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട്. സംഭവസ്ഥലത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. കരസേന മുൻ സൈനികനായ ജയൻ ശിവാനന്ദൻ നായർ നിലവിൽ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയാണ്. പ്രതിയുടെ തോക്കിന് ലൈസൻസ് ഉണ്ടോയെന്നും പൊലീസ് പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. പട്ടാപ്പകൽ നടന്ന വെടിവയ്പ്പ് പ്രദേശവാസികളെയും വലിയ പരിഭ്രാന്തിയിലാക്കി.

യുവതിയുടെ വിശദമായ മൊഴി ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും. കൃത്യം നടന്ന സമയത്ത് പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ദൃക്‌സാക്ഷികളിൽനിന്നും വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുന്നുണ്ട്. നിയമം കൈയിലെടുത്തതിനാണ് മുൻ സൈനികനെതിരെ കർശന വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി കേസെടുത്തത്. സായുധ സേനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച പരിചയമുള്ള പ്രതി കൃത്യമായ ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വെടിയുതിർത്തതെന്നും പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. കൊലപാതകത്തിന് ഉപയോഗിച്ച തോക്ക് കൂടുതൽ ഫോറൻസിക് പരിശോധനകൾക്കായി അയക്കുമെന്നും അന്വേഷണസംഘം വ്യക്തമാക്കി. തുടർനടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി പ്രതിയെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാനാണ് പൊലീസിൻ്റെ തീരുമാനം.

