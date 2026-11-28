തമിഴ്നാടിൻ്റെ അവകാശം സംരക്ഷിച്ചു, ഒപ്പം കേന്ദ്രത്തെയും ഞെട്ടിച്ചു; മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിലെ സ്റ്റാലിൻ്റെ ‘മാസ്റ്റർ സ്ട്രോക്ക്’ ഇങ്ങനെ..
വഴങ്ങിയത് കേന്ദ്രമോ അതോ സ്റ്റാലിനോ? കർശന ഉപാധികളോടെ മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് ഡിഎംകെ പച്ചക്കൊടി, ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ വഴിത്തിരിവ്.. DMK conditions for Delimitation Bill
Published : November 28, 2026 at 11:15 AM IST
ചെന്നൈ: ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വൻ വഴിത്തിരിവായി, കേന്ദ്ര സർക്കാർ കൊണ്ടുവരുന്ന ഭേദഗതി ചെയ്ത മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പിന്തുണ നൽകാൻ ദ്രാവിഡ മുന്നേറ്റ കഴകം (ഡിഎംകെ) ഔദ്യോഗികമായി തീരുമാനിച്ചു. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെന്നൈയിലെ പാർട്ടി ആസ്ഥാനമായ ‘അണ്ണാ അറിവാലയത്തിൽ’ ചേർന്ന ലോക്സഭാ, രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെ നിർണായക യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം കൈക്കൊണ്ടത്.
എംപിമാരുടെ യോഗത്തിലാണ് ഈ സുപ്രധാന പ്രമേയം അംഗീകരിച്ചത്. തമിഴ്നാടിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാനായി തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച ഉപാധികളിൽ നിന്ന് ഒരടി പോലും പിന്നോട്ടില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡിഎംകെയുടെ ഈ നീക്കം.
ഉപാധികളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ല
തമിഴ്നാടിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ മുന്നോട്ടുവെച്ച രണ്ട് പ്രധാന വ്യവസ്ഥകളും കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ ഇന്നലെ (നവംബർ 27) അംഗീകരിച്ച പുതിയ ബില്ലുകളിൽ (ഭരണഘടനയുടെ 132-ാം ഭേദഗതി ബിൽ, ഡിലിമിറ്റേഷൻ രണ്ടാം ബിൽ 2026) ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എംപിമാരുടെ യോഗം വിലയിരുത്തി.
7.18% സീറ്റ് വിഹിതം സംരക്ഷിക്കപ്പെടും
ലോക്സഭയിലെ ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ, എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആനുപാതികമായി സീറ്റുകൾ കൂടുമെന്നും തമിഴ്നാടിന്റെ നിലവിലുള്ള 7.18 ശതമാനം സീറ്റ് വിഹിതത്തിൽ യാതൊരു കുറവും ഉണ്ടാകില്ലെന്നും യോഗത്തിന് ശേഷം ഡിഎംകെ എംപി എ. രാജ വ്യക്തമാക്കി.
25 വർഷത്തേക്ക് മരവിപ്പിക്കൽ
1971-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് കൂടി (2051 വരെയുള്ള സെൻസസ് വരെ) മാറ്റമില്ലാതെ തുടരണമെന്ന ആവശ്യവും കേന്ദ്രം അംഗീകരിച്ചു. ഇതോടെ ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയ്ക്ക് പരിഹാരമായെന്നും ഡിഎംകെ വ്യക്തമാക്കി.
"നിലപാടിൽ മാറ്റമില്ല, വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല, തമിഴ്നാടിൻ്റെ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്ക് കോട്ടം തട്ടുന്ന ഒന്നിനും ഡിഎംകെ കൂട്ടുനിൽക്കില്ല" എന്ന് എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ ആവർത്തിച്ചു. തങ്ങളുടെ ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയതിനാലാണ് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതെന്ന് പ്രമേയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാത്ത നിലപാടിൽ ഉറച്ചുനിന്നു; സ്റ്റാലിൻ്റെ ഉപാധികൾക്ക് മുന്നിൽ കേന്ദ്രം വഴങ്ങിയതിങ്ങനെ...
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിക്കാൻ ഡിഎംകെ തീരുമാനിച്ചത് തങ്ങൾ മുന്നോട്ടുവെച്ച കർശന ഉപാധികൾ കേന്ദ്രം പൂർണമായും അംഗീകരിച്ചതോടെയാണ്. പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചെന്നൈയിൽ ചേർന്ന എംപിമാരുടെ യോഗം പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിലും തമിഴ്നാടിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ വ്യവസ്ഥകൾ കൃത്യമായി അടിവരയിടുന്നുണ്ട്.
VIDEO | Chennai: After DMK MPs meeting with MK Stalin concludes, party MP Dayanidhi Maran (@Dayanidhi_Maran) says, “Tamil Nadu and other southern states have followed family planning sincerely. Our population has been under control, and we should not be penalised for that. Our then Chief Minister M.K. Stalin, stated in a resolution passed in the Tamil Nadu Assembly, the DMK wants a fair deal. The rights of southern states must be protected, and their number of seats should not be reduced. At the same time, states like Uttar Pradesh and other northern states that did not follow family planning should not have their seats increased in a way that tips the balance. The demand put forward by the DMK has now been implemented in the sense that seats are being increased by 50 per cent across every state. So, the status quo is being maintained, with the same proportion of seats increasing across states. The advantage now is that 33 per cent reservation for women is going to come into force, which the DMK supports. The DMK was the first state in India to implement 50 per cent reservation for women in local body elections. We welcome this because we have always supported it.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം മണ്ഡല പുനർനിർണയം നടത്തിയാൽ, ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം ഫലപ്രദമായി നടപ്പാക്കിയ തമിഴ്നാടിന് ലോക്സഭയിലെ പ്രാതിനിധ്യം ഗണ്യമായി കുറയുമെന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ആശങ്ക. നിലവിൽ 543 അംഗ ലോക്സഭയിൽ തമിഴ്നാടിന് 39 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. അതായത് ആകെ സീറ്റുകളുടെ 7.18 ശതമാനം. ലോക്സഭയിലെ ആകെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 50 ശതമാനത്തോളം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പോലും, തമിഴ്നാടിന്റെ ഈ 7.18 ശതമാനം ആനുപാതിക സീറ്റ് വിഹിതത്തിൽ യാതൊരു മാറ്റവും വരുത്താൻ പാടില്ലെന്ന് ഡിഎംകെ കർശനമായി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പുതിയ ബില്ലിൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കും ആനുപാതികമായി 50 ശതമാനം സീറ്റുകൾ വർധിപ്പിക്കാൻ വ്യവസ്ഥ ചെയ്തതോടെ, തമിഴ്നാടിൻ്റെ സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം 39-ൽ നിന്ന് ഏകദേശം 59 ആയി ഉയരുകയും നിലവിലെ സീറ്റ് വിഹിതം പൂർണമായും സംരക്ഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഡിഎംകെ എംപി എ. രാജ വ്യക്തമാക്കി.
ഉത്തർപ്രദേശ്, ബിഹാർ തുടങ്ങിയ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഉയർന്ന ജനസംഖ്യാ വളർച്ച അടിസ്ഥാനമാക്കി സീറ്റുകൾ വിഭജിച്ചാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് പാർലമെൻ്റിൽ നിർണായക ശക്തി നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ആശങ്ക പരിഹരിക്കാനായിരുന്നു രണ്ടാമത്തെ പ്രധാന ഉപാധി. 1971-ലെ സെൻസസ് അടിസ്ഥാനമാക്കി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ നിലവിലെ ആനുപാതിക പ്രാതിനിധ്യം അടുത്ത 25 വർഷത്തേക്ക് കൂടി, അതായത് 2051-ന് ശേഷമുള്ള സെൻസസ് വരെ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരണമെന്ന് ഡിഎംകെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ച ഭരണഘടനയുടെ 132-ാം ഭേദഗതി ബില്ലിൽ ഈ 25 വർഷത്തെ മരവിപ്പിക്കൽ വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിയതായി സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്കായി ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിലാകരുത് മണ്ഡല പുനർനിർണയം എന്ന നിലപാടിൽ സ്റ്റാലിൻ ഉറച്ചുനിന്നിരുന്നു. 2024-ൽ തമിഴ്നാട് നിയമസഭ പാസാക്കിയ പ്രമേയത്തിലും, 2025 മാർച്ചിൽ ചെന്നൈയിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കളെ പങ്കെടുപ്പിച്ച് നടത്തിയ സംയുക്ത കർമ്മസമിതി യോഗത്തിലും ഉയർത്തിയ ആവശ്യങ്ങൾ പുതിയ ബില്ലുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഡിഎംകെ പ്രമേയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
തങ്ങളുടെ നിലപാടിൽ മാറ്റമോ വിട്ടുവീഴ്ചയോ ഇല്ലെന്നും, തമിഴ്നാടിന്റെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന ദീർഘകാല ആവശ്യങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതെന്നും എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വ്യക്തമാക്കി. നവംബർ 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലിൻ്റ കരട് വ്യവസ്ഥകൾ പൂർണമായും പാലിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഡിഎംകെ എംപിമാർ ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്നും പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നു.
‘ആരാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചറിയണം’; ദയാനിധി മാരൻ
മണ്ഡല പുനർനിർണയ ബില്ലിന് പിന്തുണ നൽകാനുള്ള ഡിഎംകെയുടെ തീരുമാനത്തിന് പിന്നാലെ, മുൻ സഖ്യകക്ഷിയായ കോൺഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മുതിർന്ന ഡിഎംകെ എംപി ദയാനിധി മാരൻ രംഗത്ത്. "ആരാണ് ആരെയാണ് പിന്നിൽ നിന്ന് കുത്തുന്നതെന്ന് കോൺഗ്രസ് തിരിച്ചറിയണം. ആളുകളെ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം വലിച്ചെറിയുന്ന നയമാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റേത്," പാർട്ടി അധ്യക്ഷൻ എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ ചേർന്ന ഡിഎംകെ എംപിമാരുടെ യോഗത്തിന് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെ ദയാനിധി മാരൻ തുറന്നടിച്ചു.
VIDEO | Chennai: After DMK MPs meeting with MK Stalin concludes, party MP Dayanidhi Maran (@Dayanidhi_Maran) says, “I think Congress should realise who is stabbing whom in the back. They use people and follow a use-and-throw policy. What does Congress really want? When the Chief Ministers were together at the Chief Ministers' Conclave, they initially said there would be no delimitation. We did not want delimitation either. But then we said that if we opposed delimitation altogether, it would create a major problem. In fact, P. Chidambaram of Congress had mentioned this at the all-party meeting convened by the present Chief Minister. He said that if we did not take a decision on delimitation, the Census would be conducted and, under the law, a simple majority would be sufficient to pass legislation. In such a situation, we would lose seats because the delimitation would be based on population.” (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd)— Press Trust of India (@PTI_News) November 28, 2026
മണ്ഡല പുനർനിർണയ വിഷയത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് വ്യക്തമായ നിലപാടില്ലെന്ന് മാരൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. "കോൺഗ്രസിന് യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് വേണ്ടത്? മുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെ കോൺക്ലേവിൽ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ മണ്ഡല പുനർനിർണയം വേണ്ട എന്നായിരുന്നു ആദ്യം പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്കും അത് വേണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തെ പൂർണമായും എതിർത്താൽ അത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമാകുമെന്ന് ഞങ്ങൾ അന്നേ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പി. ചിദംബരത്തിൻ്റെ പഴയ വാക്കുകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ദയാനിധി മാരൻ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഇരട്ടത്താപ്പിനെ ചോദ്യം ചെയ്തത്. എം.കെ. സ്റ്റാലിൻ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവ്വകക്ഷി യോഗത്തിൽ പി. ചിദംബരം തന്നെ ഇക്കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നതായി മാരൻ വ്യക്തമാക്കി. മണ്ഡല പുനർനിർണയത്തിൽ ഇപ്പോൾ കൃത്യമായൊരു തീരുമാനമെടുത്തില്ലെങ്കിൽ, സെൻസസ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാകുന്നതോടെ കേവല ഭൂരിപക്ഷം മാത്രം ഉപയോഗിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് നിയമം പാസാക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, അങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ ജനസംഖ്യാ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പുനർനിർണയത്തിലൂടെ തമിഴ്നാടിന് വലിയ തോതിൽ സീറ്റുകൾ നഷ്ടപ്പെടുമെന്നും ചിദംബരം അന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നതായി മാരൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.
തമിഴ്നാടിന്റെ സീറ്റ് വിഹിതം (7.18%) സംരക്ഷിക്കണമെന്നും 1971 സെൻസസ് അനുപാതം 25 വർഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരണമെന്നുമുള്ള ഡിഎംകെയുടെ ഉപാധികൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ബില്ലിനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയതോടെയാണ്, പി. ചിദംബരത്തിന്റെ നിർദ്ദേശം മുൻനിർത്തി ദയാനിധി മാരൻ കോൺഗ്രസിന് മറുപടി നൽകിയത്.
കേന്ദ്ര സർക്കാരിന് വൻ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം
നവംബർ 30-ന് ആരംഭിക്കുന്ന പ്രത്യേക പാർലമെൻ്റ് സമ്മേളനത്തിൽ ബില്ലുകൾ പാസാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന എൻഡിഎ സർക്കാരിന് ഡിഎംകെയുടെ ഈ തീരുമാനം വലിയ ഊർജ്ജം നൽകും. കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിൽ ലോക്സഭയിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം തികയ്ക്കാൻ കഴിയാതെ പരാജയപ്പെട്ട ബില്ലിന്, ഇത്തവണ ഡിഎംകെയുടെ 22 ലോക്സഭാ എംപിമാരുടെയും 8 രാജ്യസഭാ എംപിമാരുടെയും പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നതോടെ പാസാക്കിയെടുക്കുക എളുപ്പമാകും. 2029-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുതൽ വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കുന്നതിനും ഈ ബിൽ വഴിയൊരുക്കും.
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