ഇരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ഡല്ഹി, അറിയാം 1997ന് ശേഷം രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ നടുക്കിയ സ്ഫോടനങ്ങളെ പറ്റി
Published : November 10, 2025 at 9:15 PM IST
ന്യൂഡല്ഹി: ന്യൂഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപം ഇന്ന് വൈകിട്ട് കാറിനുള്ളിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ സ്ഫോടനത്തിൽ എട്ട് പേർ കൊല്ലപ്പെടുകയും 24 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനമുണ്ടായ കാറിനടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുകയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഡൽഹിയിൽ നടന്ന നിരവധി സ്ഫോടനങ്ങളുടെ ഭീതിജനകമായ ഓർമ്മകളാണ് ഈ സംഭവത്തോടെ വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കുന്നത്. തിരക്കേറിയ മാർക്കറ്റുകൾ മുതൽ നഗരത്തിലെ ജുഡീഷ്യൽ മേഖലയിൽ വരെ ഡൽഹിയിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്.
ഡൽഹിയെ പിടിച്ചുകുലുക്കിയ പ്രധാന സ്ഫോടനങ്ങൾ (1997 മുതൽ)
|തീയതി
|സ്ഥലം/പ്രദേശം
|സംഭവം
|മരണസംഖ്യ (ഏകദേശം)
|പരിക്കേറ്റവർ (ഏകദേശം)
|ജനുവരി 9, 1997
|ഐ.ടി.ഒ., ഡൽഹി പോലീസ് ആസ്ഥാനത്തിന് എതിർവശം
|ബോംബ് സ്ഫോടനം
|0
|50
|ഒക്ടോബർ 1, 1997
|സദർ ബസാർ
|ഒരു ഘോഷയാത്രയ്ക്ക് സമീപം രണ്ട് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|0
|30
|ഒക്ടോബർ 10, 1997
|ശാന്തിവൻ, കൗരിയ പുൽ, കിംഗ്സ്വേ കാമ്പ്
|മൂന്ന് ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|16
|ഒക്ടോബർ 18, 1997
|റാണി ബാഗ് മാർക്കറ്റ്
|ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|23
|ഒക്ടോബർ 26, 1997
|കരോൾ ബാഗ് മാർക്കറ്റ്
|ഇരട്ട ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|34
|നവംബർ 30, 1997
|ചെങ്കോട്ട (Red Fort) പ്രദേശം
|ഇരട്ട സ്ഫോടനങ്ങൾ
|3
|70
|ഡിസംബർ 30, 1997
|പഞ്ചാബി ബാഗിന് സമീപം (ബസ്സിൽ)
|ബസ്സിനുള്ളിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനം
|4
|30
|ജൂലൈ 26, 1998
|കാശ്മീരി ഗേറ്റ് ഐ.എസ്.ബി.ടി. (ബസ്സിൽ)
|പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന ബസ്സിൽ അതിശക്തമായ സ്ഫോടനം
|2
|3
|ജൂൺ 18, 2000
|ചെങ്കോട്ടക്ക് സമീപം
|രണ്ട് ശക്തമായ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|2 (8 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടി ഉൾപ്പെടെ)
|12
|മെയ് 22, 2005
|രണ്ട് സിനിമാ ഹാളുകൾ
|തുടർ സ്ഫോടനങ്ങൾ
|1
|60
|ഒക്ടോബർ 29, 2005
|സരോജിനി നഗർ, പഹാർഗഞ്ച് മാർക്കറ്റുകൾ, ഗോവിന്ദപുരി (ബസ്സിൽ)
|മൂന്ന് സ്ഫോടനങ്ങൾ
|59-ൽ അധികം
|100-ൽ അധികം
|ഏപ്രിൽ 14, 2006
|പഴയ ഡൽഹിയിലെ ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ മുറ്റം
|രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങൾ.
|0
|14
|സെപ്റ്റംബർ 13, 2008
|കോണാട്ട് പ്ലേസ്, ഗഫാർ മാർക്കറ്റ്, ഗ്രേറ്റർ കൈലാഷ്-I
|45 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് തുടർ സ്ഫോടനങ്ങൾ
|25
|100-ൽ അധികം
|സെപ്റ്റംബർ 27, 2008
|മെഹ്റൗളി പൂ മാർക്കറ്റ്, ഖുത്ബ് മിനാറിന് സമീപം
|കുറഞ്ഞ തീവ്രതയിലുള്ള സ്ഫോടനം
|3
|21
|മെയ് 25, 2011
|ഡൽഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് പുറത്ത് കാർ പാർക്ക്
|ചെറിയ സ്ഫോടനം
|0
|ആളപായമില്ല
അതേസമയം, ഡല്ഹി സ്ഫോടനത്തിന്റെ സാഹചര്യത്തില് സാഹചര്യത്തിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും അതീവ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു. സ്ഫോടനമുണ്ടായ കാറിനടുത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന മൂന്നോ നാലോ വാഹനങ്ങൾക്ക് തീപിടിക്കുകയും കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ കാരണം ഇതുവരെ കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഡൽഹിയിൽ ഉടൻതന്നെ ഹൈ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ മറ്റ് ജില്ലകളിലും മുൻകരുതൽ എന്ന നിലയിൽ ജാഗ്രത പാലിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ, സംസ്ഥാനത്തെ സംവേദകക്ഷമതയുള്ള മതസ്ഥലങ്ങൾ, ജില്ലകൾ, അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെല്ലാം സുരക്ഷ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഡി.ജി.പി. നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
യുപിയിലെ എല്ലാ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളെയും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ജാഗ്രതയിലാക്കി. സംവേദകക്ഷമതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പട്രോളിംഗും പരിശോധനകളും വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ലഖ്നൗവിൽ നിന്ന് ഉത്തരവ് നൽകിയതായി യുപി എ.ഡി.ജി. (ക്രമസമാധാനം) അമിതാഭ് യാഷ് അറിയിച്ചു.
