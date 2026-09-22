രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ജമൂയിയിലെ സദാചാര ആക്രമണം; മുഖ്യപ്രതിയെ വെടിവച്ചിട്ട് പിടികൂടി പൊലീസ്
കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നന്ദൻ യാദവിനാണ് പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വെടിയേറ്റത്. ചൊവ്വാഴ്ച ടൗൺ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇയാളുടെ കാലിനാണ് വെടിയേറ്റത്.
Published : September 22, 2026 at 1:26 PM IST
പട്ന: രാജ്യത്തെ നടുക്കിയ ബിഹാറിലെ ജമൂയിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയെയും സുഹൃത്തിനെയും നേരെ സദാചാര ആക്രമണം നടത്തിയ സംഭവത്തില് മുഖ്യപ്രതിയെ വെടിവച്ചിട്ട് പിടികൂടി പൊലീസ്. കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി നന്ദൻ യാദവിനാണ് പൊലീസുമായുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ വെടിയേറ്റത്. ചൊവ്വാഴ്ച ടൗൺ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിൽ നടന്ന ഏറ്റുമുട്ടലിൽ ഇയാളുടെ കാലിനാണ് വെടിയേറ്റത്.
പെൺകുട്ടിയും സുഹൃത്തും അതിക്രൂരമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതിനെത്തുടർന്നാണ് സംഭവം പുറത്തറിയുന്നത്. സെപ്റ്റംബർ 19-നാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടന്നത്. സുഹൃത്തിനൊപ്പം ഫോട്ടോയെടുക്കാൻ പോയ പെൺകുട്ടിയെ ഒരു സംഘം വിദ്യാർഥികളും യുവാക്കളും ചേർന്ന് തടഞ്ഞുനിർത്തി ഉപദ്രവിക്കുകയായിരുന്നു. ദൃശ്യങ്ങൾ വൈറലായതോടെ പൊലീസ് പെൺകുട്ടിയുടെ വീട്ടിലെത്തി മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുകയും അന്വേഷണം ഊർജ്ജിതമാക്കുകയുമായിരുന്നു. സംഭവം ദേശീയ തലത്തില് ചര്ച്ചയാകുകയും സ്ത്രീ സുരക്ഷ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ബിജെപി സര്ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി പ്രതിപക്ഷം രംഗത്തെത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
#WATCH | Jamui, Bihar: Nandan Yadav, the prime accused in the harassment of a minor girl in Jamui, has been shot in the leg during an encounter with the police. pic.twitter.com/odhctAsLPH— ANI (@ANI) September 22, 2026
കേസിൽ മുഖ്യപ്രതി ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെയാണ് ഇപ്പോള് പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഒളിവിൽ പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പോലീസുമായി ഉണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലിലാണ് മുഖ്യപ്രതിയായ നന്ദൻ യാദവിന് വെടിയേറ്റതും തുടർന്ന് അറസ്റ്റിലായതും. സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥികളെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. വൈറൽ വീഡിയോയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ജമൂയി പോലീസ് സൂപ്രണ്ട് (SP) വിശ്വജീത് ദയാലിൻ്റെ നിർദേശപ്രകാരം നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ വീഡിയോയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന 7 പ്രതികളെ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
അന്വേഷണത്തിനായി പ്രത്യേക സംഘം
ബാക്കി പ്രതികളെ എത്രയും വേഗം വലയിലാക്കാൻ സബ് ഡിവിഷണൽ പൊലീസ് ഓഫീസർ (SDPO) ദീപ്തി മൊണാലിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (SIT) രൂപീകരിച്ച് തെരച്ചിൽ ഊർജ്ജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (BNS), പോക്സോ നിയമത്തിലെ വിവിധ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരമാണ് പ്രതികൾക്കെതിരെ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്.
120 പേർക്കെതിരെ കേസ്; കർശന നടപടിയെന്ന് സർക്കാർ
സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വീഡിയോ പ്രചരിപ്പിച്ചവർ ഉൾപ്പെടെ 120 പേർക്കെതിരെ പൊലീസ് എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പോക്സോ നിയമപ്രകാരമാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. കേസില് ഉള്പ്പെട്ട മറ്റുള്ളവർക്കായി തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണെന്നും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ അശ്വമേധ് ദേവി അറിയിച്ചു.
പ്രതികൾക്കെതിരെ മാതൃകാപരമായ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിഹാർ ഉപമുഖ്യമന്ത്രി വിജയ് കുമാർ ചൗധരി ഉറപ്പുനൽകി. കുറ്റവാളികളെ ആരെയും വെറുതെ വിടില്ലെന്നും, സംഭവം പുറത്തുകൊണ്ടുവന്ന മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നന്ദി പറയുന്നതായും അദ്ദേഹം വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി. സംഭവം അങ്ങേയറ്റം ലജ്ജാകരമാണെന്നും കുറ്റക്കാർക്ക് കഠിനശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ബിഹാർ മന്ത്രി ശ്രാവൺ കുമാറും പ്രതികരിച്ചു. കേസിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
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