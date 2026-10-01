വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസ്: മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് ആശ്വാസം, മുൻകൂർ ജാമ്യം നീട്ടി
ഓഗസ്റ്റ് 14ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായപ്പോൾ തനിക്ക് നേരെ മുട്ടയേറ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു
Published : October 1, 2026 at 1:58 PM IST
കൊൽക്കത്ത: വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് എം.പി മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് കൽക്കട്ട ഹൈക്കോടതി അനുവദിച്ച ഇടക്കാല മുൻകൂർ ജാമ്യം 2027 ജനുവരി 29 വരെ നീട്ടി. കേസിൽ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള കടുത്ത നടപടികളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ജസ്റ്റിസ് സൗഗത ഭട്ടാചാര്യയുടെ സിംഗിൾ ബെഞ്ച് നീട്ടി നൽകിയത്.
പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ സുരോജിത് നാഥ് മിത്ര കോടതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു. കോടതിയുടെ മുൻ നിർദേശപ്രകാരം ഓഗസ്റ്റ് 14ന് നാദിയ ജില്ലയിലെ ഹോഗൽബെരിയ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ മഹുവ മൊയ്ത്ര ഹാജരായെന്നും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകിയെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നു. വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിലെ അന്വേഷണം ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണെന്നും സർക്കാർ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. കേസിൽ ജനുവരി 13നാണ് അടുത്ത വാദം കേൾക്കുക.
മുട്ടയേറ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് അഭിഭാഷകൻ
ഓഗസ്റ്റ് 14ന് പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായപ്പോൾ തനിക്ക് നേരെ മുട്ടയേറ് ഉണ്ടായില്ലെന്ന് മഹുവ മൊയ്ത്രയുടെ അഭിഭാഷകൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. നാദിയ ജില്ലയിലെ തൻ്റെ മണ്ഡലമായ കൃഷ്ണനഗർ സന്ദർശിക്കുന്ന സമയങ്ങളിലെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളിൽ നിന്ന് ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ നേരത്തെ ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ, അന്വേഷണ ഏജൻസിക്ക് മുന്നിൽ ഹാജരാകുമ്പോൾ മഹുവയ്ക്ക് നേരെ മുട്ടയേറ് ഉണ്ടാകുന്നില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ജൂലൈ 21ലെ ഉത്തരവിൽ ജസ്റ്റിസ് ഭട്ടാചാര്യ പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിരുന്നു. ഈ നിർദേശം പൊലീസ് കൃത്യമായി പാലിച്ചുവെന്നാണ് അഭിഭാഷകൻ കോടതിയിൽ വ്യക്തമാക്കിയത്.
വിവാദമായ വിദ്വേഷ പ്രസംഗം
ബി.ജെ.പി പ്രവർത്തകൻ്റെ പരാതിയിലാണ് ഹോഗൽബെരിയ പൊലീസ് മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്കെതിരെ വിദ്വേഷ പ്രസംഗത്തിന് കേസെടുത്തത്. സ്ത്രീകൾ തുളസിമാലയും ബുർഖയും ഹിജാബും ധരിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടും, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ, ഇന്ത്യൻ സൈന്യം എന്നിവർക്കെതിരെയും നടത്തിയ വിവാദ പരാമർശങ്ങളാണ് കേസിനാധാരം. എന്നാൽ തനിക്കെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങൾ പൂർണമായും കെട്ടിച്ചമച്ചതും രാഷ്ട്രീയ ഗൂഢലക്ഷ്യങ്ങളോടെയുള്ളതുമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ക്രിമിനൽ നടപടികൾ റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാണ് കൃഷ്ണനഗർ എം.പി കൂടിയായ മഹുവ മൊയ്ത്ര ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
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ജൂലൈ 21നാണ് വിദ്വേഷ പ്രസംഗ കേസിൽ അറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മഹുവ മൊയ്ത്രയ്ക്ക് കോടതി ഇടക്കാല സംരക്ഷണം അനുവദിച്ചത്. ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി ഓഗസ്റ്റ് 14ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകാനും അന്ന് നിർദേശിച്ചിരുന്നു. വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നതിന് വിധേയമായി ഒക്ടോബർ അഞ്ച് വരെ കടുത്ത നടപടികൾ പാടില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മുൻ ഉത്തരവ്. ഇതാണ് ഇപ്പോൾ 2027 ജനുവരി 29 വരെ നീട്ടി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിലെ മമത ബാനർജി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട നേതാവാണ് മഹുവ മൊയ്ത്ര. പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായതിന് ശേഷം തൻ്റെ മണ്ഡലം സന്ദർശിക്കുമ്പോഴെല്ലാം രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾ തന്നെ അപമാനിക്കുകയും മുട്ടയെറിയുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അവർ പലതവണ ആരോപിച്ചിരുന്നു.
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