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ഞെട്ടിക്കുന്ന ക്രൂരമായ പ്രാങ്ക്; ഹൈപ്രഷർ എയർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് യുവാവിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ കടത്തി, ഗുരുതര പരുക്ക്

കരൺനഗർ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗിന് സമീപമുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ 34കാരൻ ചന്ദൻഭായ് സുരേഷ്ഭായ് ദന്താനിയാണ് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്

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ഹൈപ്രഷർ എയർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് യുവാവിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ കടത്തി (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 23, 2026 at 7:47 PM IST

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ഗാന്ധിനഗർ: ഗുജറാത്തിലെ മെഹ്സാന ജില്ലയിലെ കഠി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മേഖലയിലുണ്ടായ ക്രൂരമായ പ്രാങ്ക് ഗുരുതരമായ അപകടത്തിൽ കലാശിച്ചു. മെഷീനറികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്രഷർ കംപ്രസ്ഡ് എയർ പൈപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സഹപ്രവർത്തകർ യുവാവിൻ്റെ മലദ്വാരത്തിലൂടെ കടത്തിവിട്ടു. ഇതിനെ തുടർന്ന് ഇയാളുടെ കുടലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ ഉൾപ്പെടെ ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം ചികിത്സ നേടിയ ശേഷം യുവാവ് കടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സഹപ്രവർത്തകർക്കെതിരെ പരാതി നൽകി.

കരൺനഗർ റെയിൽവേ ക്രോസിംഗിന് സമീപമുള്ള ഒരു സ്വകാര്യ കമ്പനിയിലെ ജീവനക്കാരനായ 34കാരൻ ചന്ദൻഭായ് സുരേഷ്ഭായ് ദന്താനിയാണ് സംഭവത്തിൽ പരിക്കേറ്റത്. കടി പഞ്ചരാപോൾ ഗൗശാലയ്ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ചന്ദൻഭായ് ഏകദേശം ഒന്നര വർഷമായി ആദ്രപ് ഗ്ലോബൽ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ ഹെൽപ്പറായി ജോലി ചെയ്തുവരികയായിരുന്നു. പകൽ, രാത്രി ഷിഫ്റ്റുകളിലായി ജോലി ചെയ്‌തിരുന്ന ഇയാൾ ജൂലൈ 26ന് രാത്രി എട്ടുമണിയുടെ ഷിഫ്റ്റിനായി ജോലിക്ക് എത്തിയിരുന്നു.

ജൂലൈ 27ന് രാവിലെ ഏകദേശം 7.30ഓടെ ലൂംസ് വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് സമീപത്തെ ടേപ്പ് പ്ലാന്റിലേക്ക് ചന്ദൻഭായ് പോയിരുന്നു. അവിടെ സഹപ്രവർത്തകരായ മോഹിത്‌സിങ്, വികാസ്‌കുമാർ എന്നിവരും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇരുവരും ഉത്തർപ്രദേശ് സ്വദേശികളാണെന്നാണ് പരാതിയിൽ പറയുന്നത്. മൂവരും തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയും തമാശ പറയുകയും ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് സംഭവം നടന്നത്.

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ഇതിനിടെ മോഹിത്‌സിങ് പ്ലാന്റിൽ മെഷിനറികൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈപ്രഷർ എയർ പൈപ്പ് കൊണ്ടുവന്നു. തുടർന്ന് വികാസ്‌കുമാർ ചന്ദൻഭായിയെ ബലമായി പിടിച്ചുനിർത്തുകയും മോഹിത്‌സിങ് പൈപ്പ് ഇയാളുടെ മലദ്വാരത്തിന് നേരെ വച്ച് ശക്തമായ മർദ്ദത്തിൽ വായു കയറ്റിവിടുകയും ചെയ്തതായി പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

വലിയ മർദ്ദത്തിൽ വായു ശരീരത്തിനുള്ളിലേക്ക് കടന്നതോടെ ചന്ദൻഭായിക്ക് കടുത്ത വയറുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടു. ശരീരം വീർക്കുകയും വേദനയിൽ പുളയുകയും ചെയ്‌തതോടെ ഇരുവരും പരിഭ്രാന്തരായി.

സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ മോഹിത്‌സിങ് തന്നെ ചന്ദൻഭായിയെ മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ കടി ഭാഗ്യോദയ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചു. വിവരം ചന്ദൻഭായിയുടെ പിതാവിനെയും അറിയിച്ചു. എന്നാൽ പരിക്ക് ഗുരുതരമായതിനാൽ പ്രാഥമിക ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ഡോക്ടർമാർ അദ്ദേഹത്തെ അഹമ്മദാബാദ് സിവിൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദേശിച്ചു.

അഹമ്മദാബാദ് സിവിൽ ആശുപത്രിയിലെ പരിശോധനയിലാണ് ഉയർന്ന മർദ്ദത്തിലുള്ള വായു ശരീരത്തിനുള്ളിൽ പ്രവേശിച്ചതിനെ തുടർന്ന് വയർ അമിതമായി വീർക്കുകയും കുടലുകൾക്ക് ഗുരുതരമായ പരിക്കുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തതായി കണ്ടെത്തിയത്. കുടലിൽ പൊട്ടലുകൾ ഉണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് മെഡിക്കൽ സംഘം അടിയന്തര ശസ്ത്രക്രിയ നടത്തി.

ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകാൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. മോഹിത്‌സിങ് ചികിത്സയുടെ മുഴുവൻ ചെലവും വഹിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പുനൽകിയതും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള പരിചയവും ഇതിന് കാരണമായിരുന്നു. എന്നാൽ ചികിത്സ തുടരുന്നതിനിടെ മോഹിത്‌സിങ്ങും വികാസ്‌കുമാറും ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാ നടപടികൾക്കിടയിൽ തന്നെ സ്വന്തം നാടായ ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് മടങ്ങിയെന്നാണ് പരാതി.

അതേസമയം, കമ്പനിയുടെ മാനേജ്‌മെന്റ് ചന്ദൻഭായിയുടെ ചികിത്സാ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കുകയും മാസശമ്പളം തുടരുകയും ചെയ്തതായി റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു. ഏകദേശം രണ്ട് മാസത്തോളം നീണ്ട ചികിത്സയ്ക്ക് ശേഷം ആരോഗ്യനില മെച്ചപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ചന്ദൻഭായ് കടി പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നൽകിയത്. പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മോഹിത്‌സിങ്, വികാസ്‌കുമാർ എന്നിവർക്കെതിരെ കടി പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു. സംഭവത്തിൽ കൂടുതൽ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

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