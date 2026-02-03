ഗ്രാമത്തലവനാകണം; ആറുവയസുള്ള മകളെ പുഴയിലെറിഞ്ഞ് കൊന്ന പിതാവ് പിടിയില്
തെലങ്കാനയിലെ നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലുള്ള ജലസേചനാവശ്യങ്ങള്ക്കുള്ള തോട്ടില് നിന്ന് കുഞ്ഞിന്റെ മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. നിലവില് ഗ്രാമത്തലവനായ പിതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട്.
Published : February 3, 2026 at 2:15 PM IST
എഡപ്പള്ളി(തെലങ്കാന):പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനായി തന്റെ ഇരട്ടക്കുഞ്ഞുങ്ങളില് ഒരാളെ കൊലപ്പെടുത്തി പിതാവ്. മഹാരാഷ്ട്രയില് നിന്നാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന വാര്ത്ത പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത്. ആറ് വയസുള്ള മകളെ മഹാരാഷ്ട്രക്കാരനായ പിതാവ് തെലങ്കാനയില് ജലസേചനാവശ്യങ്ങള്ക്കുപയോഗിക്കുന്ന തോട്ടില് എറിഞ്ഞ് കൊല്ലുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മാസം 29ന് നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ എഡപ്പള്ളി മണ്ഡലത്തില് കനാലിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന കുഞ്ഞ് മൃതദേഹം പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തതോടെയാണ് മനുഷ്യ മനഃസാക്ഷിയെ മരവിപ്പിക്കുന്ന ക്രൂരതയുടെ നേര്ക്കാഴ്ചകള് പുറത്ത് വന്നത്.
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നാന്ദേദിലുള്ള കെരൂര് ഗ്രാമത്തില് ഒരു ബാര്ബര് ഷോപ്പ് നടത്തുന്ന പാണ്ടുരംഗ കൊണ്ടമാംഗലെ എന്നയാളാണ് ഈ ക്രൂരകൃത്യം ചെയ്തതെന്ന് സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദീകരിച്ച നിസാമാബാദ് പൊലീസ് സൂപ്രണ്ട് സായി ചൈതന്യ പറഞ്ഞു. ഇയാള്ക്ക് മൂന്ന് വയസുള്ള ഒരു ആണ്കുഞ്ഞും ആറ് വയസുള്ള ഇരട്ട പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും എസ്പി വ്യക്തമാക്കി. ഈ പെണ്കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊരാളെയാണ് പിതാവ് കൊലപ്പെടുത്തിയതെന്നും പൊലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹത്തില് പാടുകള് കണ്ടതോടെയാണ് പൊലീസ് ദുരൂഹ മരണത്തിന് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങള് സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില് പൊലീസ് നല്കിയിരുന്നു. കെരൂര് ഗ്രാമത്തില് താമസിക്കുന്ന സുധീര് എന്ന പൊലീസ് കോണ്സ്റ്റബിളിന്റെ ബന്ധുക്കള് കുട്ടിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
പൊലീസ് ഗ്രാമത്തിലെത്തി കുട്ടിയുടെ കുടുംബത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവത്തിന്റെ ചുരുളഴിയുന്നത്. പ്രതിയായ പാണ്ടുരംഗയ്ക്ക് ഗ്രാമത്തലവനാകാന് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു. എന്നാല് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നിയമപ്രകാരം രണ്ട് കുട്ടികളില് കൂടുതലുള്ളവര്ക്ക് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാനാകില്ല. ഒരു കുട്ടിയെ തനിക്ക് തന്നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മത്സരിക്കാന് യോഗ്യത നേടാനാകുമെന്ന് നിലവിലെ ഗ്രാമത്തലവനായ ഷിന്ഡെ ഗണേശ് ഇയാളെ ഉപദേശിച്ചതായും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഉപദേശമനുസരിച്ച് പാണ്ടുരംഗ തന്റെ മകന്റെ ജനന സര്ട്ടിഫിക്കറ്റില് തിരുത്തല് വരുത്താന് ശ്രമിക്കുകയും കുട്ടി ഷിന്ഡെ ഗണേശിന്റേതാണെന്ന് ഇതില് രേഖപ്പെടുത്താന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തു. നടപടിക്രമങ്ങള്ക്കായി ഇാള് പൂനെ മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് ഓഫീസിലെത്തുകയും ചെയ്തു. എന്നാല് രേഖകളില് മാറ്റം വരുത്താന് സാധിച്ചില്ല.
രേഖകള് തിരുത്താന് കഴിയാതെ വന്നതോടെ ഇയാള് പെണ്മക്കളിലൊരാളെ കൊല്ലാന് തീരുമാനിച്ചു. കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്ന് വരുത്തിത്തീര്ക്കുകയും ചെയ്തെന്ന് കമ്മീഷണര് ചൈതന്യ പറയുന്നു. പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ഇയാള് പ്രാചി എന്ന കുട്ടിയുമായി ഇരുചക്രവാഹനത്തില് അറുപത് കിലോമീറ്റര് സഞ്ചരിച്ച് കനാലിന് സമീപത്തെത്തി കുട്ടിയെ ഇതിലേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയായിരുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിലും യാചനകളും ഒന്നും ഫലം കണ്ടില്ല. കുഞ്ഞിനെ കനാലില് ഉപേക്ഷിച്ച ശേം ഇയാള് സ്ഥലത്ത് നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.
പാണ്ടുരംഗയെ കൊലപാതകവും ക്രിമിനല് ഗൂഢാലോചനയും ചുമത്തി പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഗൂഢാലോചനയില് പങ്കാളിയായ കൂട്ടുപ്രതി നിലവിലെ ഗ്രാമത്തലവന് ഗണേശിനെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
പ്രതി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചട്ടങ്ങള് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയായിരുന്നെന്നും കമ്മീണര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മൂന്ന് കുട്ടികളിലൊരാള് മരിക്കുകയോ കാണാതാകുകയോ ചെയ്താലും ഇയാള് അയോഗ്യനായി തന്നെ തുടരുമെന്നും കമ്മീഷണര് പറഞ്ഞു.