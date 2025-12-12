Kerala Local Body Elections2025

നവജാത ശിശു മരണനിരക്ക് 1,000 ജനനങ്ങളിൽ 11; പോഷകാഹാരക്കുറവെന്ന് കണക്കുകൾ

മഹാരാഷ്ട്രയിൽ 4,526 ശിശുമരണങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് അബിത്കർ. പൂനെ, മുംബൈ, ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ, നാഗ്‌പൂർ, അമരാവതി, അകോള, യവത്മാൽ എന്നി ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകളാണിത്.

representational image (ETV Bharat)
By PTI

Published : December 12, 2025 at 1:42 PM IST

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയത് 4,526 ശിശുമരണങ്ങൾ എന്ന് ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി പ്രകാശ് അബിത്കർ. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഏഴ് ജില്ലകളിൽ നിന്നുള്ള കണക്കുകളാണ് ഇതെന്നും മന്ത്രി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. നിയമസഭയിലെ ബിജെപി അംഗം സ്നേഹ ദുബെ ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകുകയായിരുന്നു മന്ത്രി. തുടർന്ന് രേഖാമൂലമുള്ള വിശദീകരണവും അദ്ദേഹം നൽകി.

2022-23 നും 2024-25 നും ഇടയിൽ പൂനെ, മുംബൈ, ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ, നാഗ്‌പൂർ, അമരാവതി, അകോള, യവത്മാൽ ജില്ലകളിൽ മൊത്തത്തിൽ 14,526 ശിശുമരണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തു എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ന സർക്കാർ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ച നവജാത ശിശുക്കളും അഞ്ച് വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുമുണ്ട്. ഇവര്‍ക്ക്, ഗുരുതരമായ പോഷകാഹാരക്കുറവ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ ഏറ്റവുമധികം താമസിക്കുന്ന പാൽഘർ ജില്ലയിൽ 138 ശിശുമരണങ്ങളാണ് രേഖപ്പടുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

ജില്ലകളില്‍ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ 203 കുട്ടികൾ കടുത്ത പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. ഒപ്പം 2,666 പേർ ഇടത്തരം പോഷകാഹാരക്കുറവ് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. ഭാരക്കുറവുള്ള കുട്ടികളുടെ അനുപാതം 0.23 ശതമാനമായി രേഖപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ 1.48 ശതമാനം മിതമായ ഭാരക്കുറവുള്ളതായും കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു എന്നും തെളിയിച്ചു.

തുടർന്ന് രജിസ്‌ട്രാർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ പുറത്തിറക്കിയ സാമ്പിൾ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സിസ്‌റ്റം 2022 നെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പരാമർശിച്ചു. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നവജാത ശിശു മരണനിരക്ക് 1,000 ജനനങ്ങളിൽ 11 എന്ന തോതിലാണെന്നാണ് ഇതില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നത്. ഈ കണക്ക് ശരാശരിയായ 23 നേക്കാൾ കുറവാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജില്ലകളിലെ പോഷകാഹാരക്കുറവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സംയോജിത ശിശു വികസന സേവന പരിപാടിയുടെ കീഴിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ധാരാളം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

പതിവായി ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങൾ വഴി നടത്തിപ്പോരുന്ന പരിശോധനകൾ, ഗർഭിണികൾക്കുള്ള ഡോ. എപിജെ അബ്‌ദുൾ കലാം അമൃത് ആഹാർ യോജന, പോഷകാഹാരക്കുറവ് അനുഭവിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുള്ള ഇടപെടലുകളും സഹായങ്ങളും, പോഷകാഹാര ക്യാമ്പെയ്ൻ, പ്രധാനമന്ത്രി മാതൃ വന്ദന യോജന, 'സുപോഷിത് മഹാരാഷ്ട്ര' തുടങ്ങിയുള്ള നിരവധി സംരംഭങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

