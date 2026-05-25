മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ കാർ കൊക്കയിൽ വീണ് എട്ടുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഏകദേശം 700 മുതൽ 1000 അടി വരെ താഴ്‌ചയുള്ള കൊക്കയിലേക്കാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട് കാർ പതിച്ചത്. മലയിടുക്കിൽ നിന്ന് മൃതദേഹങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനുള്ള രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.

The site of the accident (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 25, 2026 at 10:49 AM IST

മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികൾ സഞ്ചരിച്ച എസ്‌.യു.വി കാർ കൊക്കയിലേക്ക് മറിഞ്ഞ് എട്ടുപേർ മരിച്ചു. റായ്ഗഡ് ജില്ലയിലെ മഹാബലേശ്വർ-പോലാദ്പൂർ റൂട്ടിലുള്ള ആംബനള്ളി കൊക്കയിലേക്കാണ് വാഹനം മറിഞ്ഞത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയിലായിരുന്നു ഈ ദാരുണാപകടം. ഏകദേശം 700 മുതൽ 1000 അടിയോളം താഴ്ചയുള്ള അത്യഗാധമായ കൊക്കയിലേക്കാണ് നിയന്ത്രണം വിട്ട വാഹനം പതിച്ചത്. കാറിലുണ്ടായിരുന്ന എട്ടുപേരും സംഭവസ്ഥലത്തുവെച്ചുതന്നെ മരിച്ചു.

മഹാബലേശ്വറിൽ നിന്ന് സത്താറയിലേക്ക് വിനോദയാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങുകയായിരുന്ന യുവാക്കളാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. അവധി ആഘോഷിക്കാൻ എത്തിയതായിരുന്നു എട്ടംഗ സംഘം. തിരികെ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരുടെ വാഹനം നിയന്ത്രണം വിട്ടത്. വലിയ ശബ്ദത്തോടെ കൊക്കയിലേക്ക് വീണ സ്കോർപിയോ കാർ പൂർണമായും തകർന്നുപോയി. വാഹനത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയാണ് എല്ലാ യാത്രികർക്കും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടത്. അപകടവിവരം ലഭിച്ചയുടൻ വലിയൊരു രക്ഷാപ്രവർത്തനം പ്രദേശത്ത് ആരംഭിച്ചിരുന്നു.

രക്ഷാപ്രവർത്തനം ദുഷ്കരം
പൊലീസും നാട്ടുകാരും പ്രതാപ്ഗഡ് സെർച്ച് ആൻഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമും സംയുക്തമായാണ് ദൗത്യത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത്. അതീവ ദുഷ്കരമായ ഭൂപ്രകൃതിയായതിനാൽ കൊക്കയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇറങ്ങുക എന്നത് ശ്രമകരമായിരുന്നു. വടവും മറ്റ് രക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചാണ് ദൗത്യസംഘം താഴേക്ക് എത്തിയത്. ഗിരിശൃംഗങ്ങൾ നിറഞ്ഞ മലയിടുക്കുകളിലൂടെ താഴേക്കിറങ്ങിയത് വലിയ വെല്ലുവിളിയായി.

Number plate of the car stay scattered at the site of the accident (ETV Bharat)

വെളിച്ചക്കുറവും രക്ഷാപ്രവർത്തകരെ വളരെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചു. മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ദുഷ്കരമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിനൊടുവിലാണ് എട്ടുപേരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സാധിച്ചത്. കാർ മറിഞ്ഞതിൻ്റെ വലിയ ആഘാതത്തിൽ മൃതദേഹങ്ങൾ കൊക്കയിൽ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിത്തെറിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. തകർന്ന വാഹനത്തിൻ്റെ യന്ത്രഭാഗങ്ങൾ വെട്ടിപ്പൊളിച്ചാണ് പലരെയും പുറത്തെടുത്തത്. പുലർച്ചെയോടെയാണ് മുഴുവൻ മൃതദേഹങ്ങളും മുകളിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.

മരിച്ചവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞു
മരിച്ചവരെല്ലാം മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറ ജില്ലക്കാരാണെന്ന് ദുരന്തനിവാരണ വിഭാഗം ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. മഹേഷ് അനിൽ പവാർ (25), ആദിത്യ അശോക് സലുങ്കെ (21), റിതേഷ് രാജേന്ദ്ര ലോഖണ്ഡെ (25), സുഹാസ് ജിതേന്ദ്ര ലോഖണ്ഡെ (20), അൻഷ് സമീർ ചവാൻ (18), ഉത്കർഷ് ആനന്ദ് ഷിങ്ക്ടെ (21), അനിൽ അഭിമന്യു ഷിങ്ടെ (35), നിതിൻ കിസാൻ (35) എന്നിവരാണ് ദാരുണമായി മരിച്ചത്.

സത്താറ ജില്ലയിലെ കൊറെഗാവ് താലൂക്കിലുള്ള അസ്ഗാവിൽ നിന്നുള്ളവരാണ് ഇവർ. എം.എച്ച് 11 ഡി.എൻ 2340 എന്ന രജിസ്ട്രേഷൻ നമ്പറിലുള്ള കാറാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. സംഭവസമയം വാഹനത്തിൽ കൃത്യമായി എത്രപേർ ഉണ്ടായിരുന്നുവെന്ന കാര്യത്തിൽ പൊലീസിന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തത ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും കൊക്കയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നറിയാൻ പ്രതാപ്ഗഡ് റെസ്ക്യൂ ടീമിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.

ദുരന്തകാരണം അന്വേഷിക്കുന്നു
മഹാബലേശ്വർ മേഖലയിൽ സ്ഥിരമായി വിനോദസഞ്ചാരികൾ എത്തുന്ന പാതയിലാണിത്. ആംബനള്ളി ഘട്ടിലെ കുത്തനെയുള്ള റോഡിൽ ഡ്രൈവർക്ക് നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടതാകാം അപകടത്തിന് കാരണമായതെന്ന് കരുതുന്നു. രാത്രി വാഹനമോടിച്ചപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഉറക്കക്ഷീണമോ അമിതവേഗമോ ദുരന്തത്തിലേക്ക് നയിച്ചോ എന്നും പൊലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്. റായ്ഗഡ് പൊലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. അപകടകാരണം കണ്ടെത്താൻ മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പും സ്ഥലത്ത് പരിശോധന നടത്തും.

ശാസ്ത്രീയമായ പരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷമേ ഡ്രൈവിങ്ങിലെ പിഴവാണോ വാഹനത്തിൻ്റെ തകരാറാണോ അപകടമുണ്ടാക്കിയത് എന്ന് കണ്ടെത്താനാകൂ. മൃതദേഹങ്ങൾ ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾക്ക് ശേഷം പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പോസ്റ്റ്മോർട്ടം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം മൃതദേഹങ്ങൾ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടുനൽകുമെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. ദുരന്തവാർത്ത സത്താറയിലുള്ള കുടുംബാംഗങ്ങളെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ നേരിട്ട് വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു.

