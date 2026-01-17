ETV Bharat / bharat

മഹാരാഷ്‌ട്ര നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: വമ്പൻ വിജയവുമായി ബിജെപി നയിക്കുന്ന മഹായുതി, തകര്‍ന്നടിഞ്ഞ് കോണ്‍ഗ്രസ്

മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ 29 നഗരസഭകളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 25 നഗരസഭകളിൽ ബിജെപി വിജയിച്ചിരുന്നു. 19 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷവും ലഭ്യമായി. ഗൗരി ലങ്കേഷ്‌ വധക്കേസിലെ പ്രതി ശ്രീകാന്ത് പങ്കാർക്കർ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി വിജയിച്ചു.

MUNICIPAL ELECTION LATEST LATEST NEWS IN MALAYALAM BJP MAHARASHTRA CM DEVENDRA FADNAVIS
BJP workers celebrate after winning the election (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 17, 2026 at 5:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

മുംബൈ: മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ നഗരസഭകളിലേയ്ക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സമഗ്രാധിപത്യം നേടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി (ബിജെപി). സംസ്ഥാനത്തെ 29 നഗരസഭകളിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ 25 നഗരസഭകളിലും ബിജെപി നയിക്കുന്ന മഹായുതി സഖ്യമാണ് വിജയിച്ചത്. ആകെ 2,869 സീറ്റുകളിൽ 1,425 സീറ്റുകൾ നേടി ബി.ജെ.പി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റകക്ഷിയായി മാറി. നാലിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യത്തിന് വിജയിക്കാനായത്.

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

മൂന്ന് പതിറ്റാണ്ടിലേറെ നീണ്ടുനിന്ന ഉദ്ധവ് താക്കറെ പക്ഷത്തിന്റെ ആധിപത്യം അവസാനിപ്പിച്ച് മുംബൈ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം ബി.ജെ.പി-ശിവസേന (ഷിൻഡെ) സഖ്യം പിടിച്ചെടുത്തു. 227 സീറ്റുകളിൽ മഹായുതി 118 സീറ്റുകൾ (ബി.ജെ.പി - 89, ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ ശിവസേന - 29) നേടി ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചു. ശിവസേന (യു.ബി.ടി) 65 സീറ്റുകൾ നേടി.

മുംബൈ, പൂനെ, പിംപ്രി-ചിഞ്ച്‌വാഡ്, നാസിക്, സോളാപൂർ, ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ, നാഗ്‌പൂർ ഉൾപ്പെടെ 19 മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ വ്യക്തമായ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെയുള്ള കനത്ത വിജയമാണ് ബിജെപിയ്ക്ക് ലഭിച്ചതെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തം അറിയിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം നേടിയ മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ ബിജെപി ഒറ്റ കക്ഷിയായി അധികാരത്തിലേറും. ലാത്തൂർ, ചന്ദ്രപൂർ, ഭിവണ്ടി എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് കോൺഗ്രസ് നയിക്കുന്ന മഹാവികാസ് അഘാഡി സഖ്യം വിജയിച്ചത്.

കക്ഷികളുടെ പ്രകടനം (മൊത്തം സീറ്റുകൾ):

  • ബി.ജെ.പി: 1,400+ സീറ്റുകൾ.
  • ശിവസേന (ഷിൻഡെ): 397 സീറ്റുകൾ.
  • കോൺഗ്രസ്: 324 സീറ്റുകൾ.
  • എൻ.സി.പി (അജിത് പവാർ): 160 സീറ്റുകൾ.
  • ശിവസേന (UBT): 153 സീറ്റുകൾ

അതേസമയം, ഭരണമുണ്ടായിരുന്ന ചന്ദ്രപൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിൽ ബിജെപിയ്ക്ക് കനത്ത തോൽവിയാണ് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. വസായ്-വിരാറിൽ ബഹുജൻ വികാസ് അഘാഡി അധികാരം നിലനിർത്തി. ബിജെപിയുടെ ഉജ്ജ്വല വിജയം പ്രതിപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിന് കനത്ത പ്രഹരമായെന്ന് വിവിധ വൃത്തങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന, കോൺഗ്രസ്, എംഎൻഎസ്, ശരദ് പവാറിൻ്റെ എൻസിപി എന്നിവയ്ക്ക് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നേരിടേണ്ടിവന്നത്.

മഹാസഖ്യത്തിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഏകനാഥ് ഷിൻഡെയുടെ ശിവസേനയ്ക്കും അജിത് പവാറിൻ്റെ എൻസിപിക്കും പ്രതീക്ഷിച്ച വിജയം നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. താനെ, കല്യാൺ-ഡോംബിവ്‌ലി, ഉൽഹാസ്‌നഗർ എന്നിവ ഒഴികെയുള്ള മറ്റ് മിക്ക മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലും ശിവസേനയ്ക്ക് വൻ തിരിച്ചടി നേരിട്ടതായി നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. അഹല്യനഗർ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും അജിത് പവാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എൻസിപി പരാജയപ്പെട്ടു.

ഉബാത ശിവസേനയുടെ പിന്തുണയോടെ ചന്ദ്രപൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനിലും കോൺഗ്രസിന് അധികാരത്തിലെത്താനായി. കോലാപ്പൂരിലും ഭിവണ്ടി-നിസാംപൂർ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലും കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റ കക്ഷിയായി മാറി.

29 മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷനുകളിലായി ആകെ 2869 സീറ്റുകളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നേടിയ പാർട്ടിയായി ബിജെപി മാറി കഴിഞ്ഞു. ബിജെപിക്ക് ശേഷം രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഉള്ളത് ശിവസേനയാണ്.

ഗൗരി ലങ്കേഷ്‌ വധക്കേസിലെ പ്രതിയ്ക്ക് ജയം

രാജ്യത്തെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കിയ കൊലപാതകങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു പ്രമുഖ മാധ്യമ പ്രവർത്തക ഗൗരി ലങ്കേഷിൻ്റേത്. എന്നാൽ കൊലക്കേസിൽ പ്രതിയായ ശ്രീകാന്ത് പങ്കാർക്കർ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥിയായി ജൽന നഗരസഭയിൽ നിന്നും വിജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

MUNICIPAL ELECTION LATEST LATEST NEWS IN MALAYALAM BJP MAHARASHTRA CM DEVENDRA FADNAVIS
ഗൗരി ലങ്കേഷ്‌ വധക്കേസിലെ പ്രതി ശ്രീകാന്ത് പങ്കാർക്കർ (ETV Bharat)

13-ാം വാർഡിൽ നിന്നും മത്സരിച്ച ശ്രീകാന്ത് പങ്കാർക്കർ 2,621 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് വിജയം ഉറപ്പിച്ചത്. ബിജെപി, കോൺഗ്രസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുന്നണികളെ മറികടന്നാണ് ശ്രീകാന്ത് പങ്കാർക്കറുടെ വിജയമെന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് വിവിധ നിരീക്ഷകർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ശിവസേന ഈ വാർഡിൽ മത്സരത്തിന് ഇറങ്ങിയിരുന്നില്ല. ജനങ്ങളുടെ കോടതിയിൽ തനിക്ക് നീതി ലഭിച്ചെന്നും തനിക്കെതിരെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ഇതുവരെ തെളിയിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല, ആരോപണം മാത്രമാണെന്നുമായിരുന്നു ശ്രീകാന്ത് പങ്കാർക്കറുടെ പ്രതികരണം.

ALSO READ: ജെല്ലിക്കെട്ട് മത്സരങ്ങളിൽ വിജയിക്കുന്നവർക്ക് സർക്കാർ ജോലി; യുവാക്കളുടെ ധീരതയെ ആദരിക്കും, പ്രഖ്യാപനവുമായി സ്‌റ്റാലിൻ

TAGGED:

MUNICIPAL ELECTION LATEST
LATEST NEWS IN MALAYALAM
BJP
MAHARASHTRA CM DEVENDRA FADNAVIS
MAHARASHTRA MUNICIPALELECTIONS 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.