നാഗ്പുരിൽ ബിജെപിക്ക് വൻ തിരിച്ചടി; എംഎൽസി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉജ്വല വിജയം
3271 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സുധാകർ കൊഹാലെയെ പാരാജയപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചത്.
Published : October 29, 2026 at 11:10 AM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്ര ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിലേക്ക് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിയുടെ സിറ്റിങ് സീറ്റായ നാഗ്പുർ ഡിവിഷൻ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ് മണ്ഡലത്തിൽ കോൺഗ്രസിന് ഉജ്വല വിജയം. 40 മണിക്കൂറിലധികം നീണ്ട വോട്ടെണ്ണലിനൊടുവിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി സുധാകർ കോഹലെയെ 3271 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി കോൺഗ്രസിൻ്റെ അഭിജിത് വഞ്ചാരി സീറ്റ് നിലനിർത്തി.
അഭിജിത് വഞ്ചാരി 67231 വോട്ടുകൾ നേടിയപ്പോൾ മുൻ എംഎൽഎ കൂടിയായ സുധാകർ കോഹലെയ്ക്ക് 63960 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ ആരംഭിച്ച വോട്ടെണ്ണൽ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് അവസാനിച്ചത്. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ്, കേന്ദ്രമന്ത്രി നിതിൻ ഗഡ്കരി എന്നിവരുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ നാഗ്പുരിലേറ്റ പരാജയം ബിജെപിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
ट्विट डिलीट करून फडणवीसांनी पुन्हा एकदा सावरकरांचा वारसा जपला! संपूर्ण निकाल हाती येण्याआधीच मोठा तीर मारल्याच्या आविर्भावात फडणवीसांनी ट्विट केलं. पण तोच तीर उलटला आणि थेट त्यांच्या छातीत घुसला! अखेर नामुष्की ओढवून घेत ट्विट डिलीट करण्याची वेळ आली. फडणवीसजी, एवढ्यातच घाबरलात? हा तर फक्त ट्रेलर आहे! २०२९ मध्ये महाराष्ट्राची जनता तुमचा असा काही राजकीय कंडका पाडेल की, आजचं हे ट्विटही तुम्हाला आठवेल! All the best, फडणवीसजी! पुढच्या झटक्यासाठी तयार राहा. @Dev_Fadnavis— Maharashtra Congress (@INCMaharashtra) October 28, 2026
രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക് സംഘത്തിൻ്റെ (ആർഎസ്എസ്) ആസ്ഥാനം കൂടിയായ ഇവിടെ ഇരുവരും ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിക്കായി വിപുലമായ പ്രചാരണം നടത്തിയിരുന്നു. 1990 ജൂലൈ മുതൽ 2014 മെയ് വരെ 24 വർഷം നിതിൻ ഗഡ്കരി പ്രതിനിധീകരിച്ച മണ്ഡലം കൂടിയാണിത്. അതിനാൽ തന്നെ ബിജെപിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ കോട്ടകളിലൊന്നായാണ് നാഗ്പുർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ് മണ്ഡലം അറിയപ്പെടുന്നത്.
ഫഡ്നാവിസിൻ്റെ ട്വീറ്റും വിവാദവും
വോട്ടെണ്ണലിൻ്റെ ആദ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ലീഡ് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലും രണ്ടാം മുൻഗണനാ വോട്ടുകൾ എണ്ണിയതോടെ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥി മുന്നിലെത്തുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസിന് വട്ടപ്പൂജ്യമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പരിഹസിച്ച് ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്നാവിസ് എക്സിൽ പോസ്റ്റിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഫലം വന്നതോടെ അദ്ദേഹം ഈ പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു. ഇതിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി മഹാരാഷ്ട്ര കോൺഗ്രസ് രംഗത്തെത്തി.
ട്വീറ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തതിലൂടെ ഫഡ്നാവിസ് വീണ്ടും സവർക്കറുടെ പാരമ്പര്യം കാത്തുസൂക്ഷിച്ചുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് പരിഹസിച്ചു. മുഴുവൻ ഫലങ്ങളും പുറത്തുവരുന്നതിന് മുൻപ് വലിയ അമ്പെയ്യുന്നതുപോലെയാണ് അദ്ദേഹം പോസ്റ്റിട്ടതെന്നും, എന്നാൽ ആ അമ്പ് തിരികെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നെഞ്ചിൽ തന്നെ തറച്ചുവെന്നും കോൺഗ്രസ് എക്സിൽ കുറിച്ചു. 2029ൽ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജനങ്ങൾ ഇതിലും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രഹരം നൽകുമെന്നും കോൺഗ്രസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ആർഎസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി പരാജയപ്പെട്ടത് വലിയ തിരിച്ചടിയാണെന്ന് സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ ഹർഷവർധൻ സപ്കൽ പ്രതികരിച്ചു.
മുന്നേറ്റം തുടർന്ന് മഹാവികാസ് അഘാഡി
ഒക്ടോബർ 23ന് നടന്ന അഞ്ച് എംഎൽസി സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷമായ മഹാവികാസ് അഘാഡി മൂന്ന് സീറ്റുകൾ വിജയിച്ചു. ഭരണകക്ഷിയായ മഹായുതി സഖ്യം രണ്ട് സീറ്റുകൾ നേടി. എൻസിപി (എസ്പി) പുണെ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ്, ഛത്രപതി സംഭാജിനഗർ ഗ്രാജ്വേറ്റ്സ് എന്നീ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വിജയിച്ചു. പുണെയിൽ എൻസിപി (എസ്പി) സ്ഥാനാർഥി ഹർഷദ ദേശ്മുഖ് ജാദവ് ബിജെപിയുടെ സ്മിത ജാദവിനെയാണ് പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. അതേസമയം അധ്യാപക മണ്ഡലങ്ങളിലാണ് മഹായുതി സഖ്യം വിജയം കണ്ടത്. അമരാവതി ടീച്ചേഴ്സ് സീറ്റിൽ ശിവസേനയുടെ കിരൺ സർനായിക്കും പുണെ ടീച്ചേഴ്സ് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിയുടെ കൗസ്തുഭ് ഗവാഡെയും വിജയിച്ചു.
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സ്വന്തം സ്ഥാനാർഥി പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പാർട്ടിയുടെ മുൻഗണനകളും സംഘടനാ ഘടനയും അടിയന്തരമായി അവലോകനം ചെയ്യണമെന്ന് എൻസിപി നേതാവ് പ്രഫുൽ പട്ടേൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. നിലവിൽ 78 അംഗ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലിൽ 35 അംഗങ്ങളുള്ള ബിജെപിയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. ശിവസേനയ്ക്ക് 12 അംഗങ്ങളും എൻസിപിക്ക് 10 അംഗങ്ങളുമുണ്ട്. പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ കോൺഗ്രസിനും ശിവസേനയ്ക്കും (യുബിടി) അഞ്ച് വീതം എംഎൽസിമാരുണ്ട്. എൻസിപിക്ക് (എസ്പി) രണ്ട് അംഗങ്ങളാണുള്ളത്. കൂടാതെ നാല് സ്വതന്ത്രരും സഭയിലുണ്ട്.
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