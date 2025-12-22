ETV Bharat / bharat

മഹാരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; മഹായുതി സഖ്യത്തിന് ഉജ്ജ്വല വിജയം, നിലം പതിച്ച് മഹാവികാസ് അഘാഡി

മഹായുതിക്ക് വന്‍ മുന്നേറ്റമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്. മഹാ വികാസ് അഘാഡിക്ക് തോല്‍വി. ബൃഹൻ മുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ സൂചനയെന്ന് റിപ്പോർട്ട്.

MAHARASHTRA LOCAL BODY election Maharashtra Maharashtra Local Body Result Mahayuti
Election Victory Celebration in Maharashtra (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 12:26 PM IST

3 Min Read
മുംബൈ: മഹാരാഷ്‌ട്രയില്‍ നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഭരണകക്ഷിയായ മഹായുതി സഖ്യത്തിന് ഉജ്ജ്വല മുന്നേറ്റം. മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ പാർട്ടിയായി മാറി. അടുത്തമാസം നടക്കാനിരിക്കുന്ന ബൃഹൻ മുംബൈ മുൻസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിൻ്റെ സൂചന കൂടിയാകും ഈ വിജയം. അതേസമയം മഹായുതി സഖ്യം നേടിയ ഈ മുന്നേറ്റം അവരുടെ അടിത്തറ കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നു എന്ന് നിരീക്ഷകർ പറഞ്ഞു.

വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്

മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സഖ്യകക്ഷിയായ മഹായുതിക്ക് വന്‍ മുന്നേറ്റം ഉണ്ടായതോടെ നന്ദി പറഞ്ഞ് മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് രംഗത്തെത്തി. കൂടാതെ സഖ്യകക്ഷികളായ ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡയ്‌ക്കും അജിത് പവാറിനും അദ്ദേഹം അഭിനന്ദനങ്ങള്‍ അറിയിച്ചു.

"ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള 129 സ്ഥാനാർഥികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ സഖ്യം ഒരുമിച്ച് ഏകദേശം 75 ശതമാനം മേയർമാരെയും തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയിൽ നിന്നുള്ള 3325 കോർപ്പറേറ്റർമാരെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഞങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷി നേതാക്കളായ ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെയും അജിത് പവാറിനെയും ഞാൻ ഹൃദയപൂർവ്വം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അവരുടെ പാർട്ടികളും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്‌ചവച്ചു" ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായും പോസിറ്റീവ് ആയ ഒരു പ്രചാരണമാണ് നടത്തിയത്. ഒരു റാലിയിലും ഞാൻ ഏതെങ്കിലും വ്യക്തിക്കോ, ഏതെങ്കിലും പാർട്ടിക്കോ, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നേതാവിനോ എതിരായി സംസാരിച്ചിട്ടില്ല. വികസനവും ഞങ്ങൾ ചെയ്‌ത കാര്യങ്ങൾ എന്നിവ മുന്‍നിര്‍ത്തിായണ് ഞാൻ വോട്ട് ചോദിച്ചത്. ജനങ്ങളും വോട്ടർമാരും വളരെ നന്നായി പ്രതികരിച്ചു.

ഞങ്ങളെ വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ തെരഞ്ഞെടുത്തു. ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഇത് ആദ്യമായിരിക്കും. ഒരു തരത്തിൽ, നമ്മുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങൾ നൽകുന്ന അംഗീകാരമാണിതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു.

മഹായുതി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിക്കുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി നേതാക്കൾക്ക് മനസി ലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ പങ്കെടുത്തില്ല. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകർക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരുന്നു എന്നതാണ്. ബിജെപിയും മഹായുതിയും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പൂർണ്ണമായും പങ്കാളികളായിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

"വിജയങ്ങളും തോൽവികളും ഉണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ വിജയിക്കും. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ തോൽക്കും. നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെക്കൊണ്ട് ജോലി ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് അവരുടെ ഊഴമാകുമ്പോൾ ഓടിപ്പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല" മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു.

ഡിസിഎം ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞു

മഹായുതി വന്‍ ഭൂരിപക്ഷത്തില്‍ മുന്നേറുന്നതോടെ വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് നന്ദി പറഞ്ഞ് ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ രംഗത്തെത്തി. ബിജെപി മികച്ച വിജയം നേടിയെന്നും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ രണ്ടാമത്തെ വലിയ പാർട്ടിയായി ശിവസേന ഉയർന്നുവന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"വോട്ടർമാർക്ക് നന്ദി. ലോക്‌സഭ, നിയമസഭാ, മുനിസിപ്പൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും മഹായുതി വിജയിച്ചു. ബിജെപി ഒരു നൂറ്റാണ്ട് വിജയങ്ങൾ നേടി, ശിവസേന അരനൂറ്റാണ്ട് പിന്നിട്ടു. താനെയിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ശിവസേന ഇപ്പോൾ ചന്ദ്രപൂരിൽ നിന്ന് ബാന്ദ്രയിലേക്ക് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ചിലർ പറഞ്ഞു. മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസിനെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത്

മഹായുതിയുടെ മുന്നേറ്റത്തില്‍ അതൃപ്‌തി പ്രകടിപ്പിച്ച് ശിവസേന എംപി സഞ്ജയ് റാവത്ത്. വോട്ടിങ് മെഷീനുകള്‍ ബിജെപിക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു. വോട്ടെണ്ണല്‍ പണത്തില്‍ മുങ്ങിയെന്നും ഇതിനെ നേരിടാന്‍ ആര്‍ക്കും കഴിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പരമാര്‍ശം നടത്തി.

"നിങ്ങൾ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അവരുടെ വിജയം ഉറപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വോട്ടിങ് മെഷീനുകള്‍ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിക്ക് 120-125 സീറ്റുകള്‍, ശിവസേനയ്ക്ക് നിയമസഭയിൽ 54, അജിത് പവാറിൻ്റെ എൻസിപിക്ക് 40-42, കണക്കുകൾ ഒന്നുതന്നെയാണ്. അല്ലേ? അതേ മെഷീൻ, അതേ സെറ്റിങ്സ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ജനാധിപത്യം. കണക്കുകൾ നോക്കൂ. കണക്കുകളിൽ ഒരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല" -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

