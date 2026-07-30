മന്ത്രിമാർക്കുള്ള പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഒഴിവാക്കി; മഹാരാഷ്ട്ര ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക്
സെപ്തംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫിസുകളിലേക്കും ഔദ്യോഗിക വസതികളിലേക്കും പത്രങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും ഭൗതിക വിതരണം നിർത്തലാക്കാനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം.
By PTI
Published : July 30, 2026 at 5:30 PM IST
മുംബൈ: മന്ത്രിമാർക്കുള്ള പത്രങ്ങളും മാസികകളും ഒഴിവാക്കി ഓൺലൈൻ മോഡിലേക്ക് മാറുന്നുവെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര. സെപ്തംബർ ഒന്ന് മുതൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫിസുകളിലേക്കും ഔദ്യോഗിക വസതികളിലേക്കും പത്രങ്ങളുടെയും മാസികകളുടെയും ഭൗതിക വിതരണം നിർത്തലാക്കാനാണ് മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാരിൻ്റെ തീരുമാനം. പകരം ഓൺലൈൻ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളെ ആശ്രയിക്കാനാണ് നിർദേശം.
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പൊതുഭരണ വകുപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ച പ്രസ്താവന പ്രകാരം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാരുടെയും മന്ത്രിമാരുടെയും സഹമന്ത്രിമാരുടെയും ഓഫിസുകളിലേക്കും വസതികളിലേക്കും അച്ചടിച്ച പത്രങ്ങളും ആനുകാലികങ്ങളും വകുപ്പ് വഴി നൽകുന്ന സംവിധാനം സെപ്റ്റംബർ ഒന്ന് മുതൽ നിർത്തലാക്കുന്നു എന്നാണ്. പുതിയ തീരുമാന പ്രകാരം, മന്ത്രിമാർ പത്രങ്ങൾക്കും മാഗസിനുകൾക്കും ഓൺലൈനായി വരിസംഖ്യ എടുക്കണം. ഇതിനുള്ള തുക അതത് വകുപ്പുകളുടെ ഓഫീസ് ചെലവുകൾക്കായുള്ള ഫണ്ടിൽ നിന്ന് ബില്ലുകൾ നൽകി മാറ്റിവാങ്ങാം.
അതേസമയം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കാര്യത്തിൽ മാറ്റമില്ല. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിലേക്കും ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്കും പത്രങ്ങളും മാഗസിനുകളും തുടർന്നും സൗജന്യമായി നൽകും. ഇതിൻ്റെ ചെലവ് ജിഎഡി വഹിക്കും. ഈ രീതി വർഷങ്ങളായി നിലവിലുള്ളതാണെന്നും ജിആർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
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