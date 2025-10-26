എസ്ഐ ബലാത്സംഗം ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ യുവ ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യ; മഹാരാഷ്ട്രയില് മുഖ്യപ്രതിയും കൂട്ടാളിയും അറസ്റ്റിൽ
സത്താറ ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന യുവതി ഡോക്ടർ കൈയ്യിൽ ആത്മഹത്യ കുറിപ്പെഴുതിയ ശേഷം ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
Published : October 26, 2025 at 11:44 AM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സത്താറയിൽ ജീവനൊടുക്കിയ യുവ ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യാ കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ മുഖ്യപ്രതി ഉള്പ്പെടെ രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ. പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ (എസ്ഐ) പ്രധാന പ്രതിയായ ഗോപാൽ ബദാനെയും കൂട്ടുപ്രതിയും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറുമായ പ്രശാന്ത് ബങ്കാറിനെയുമാണ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ശനിയാഴ്ച പുലർച്ചെയാണ് പ്രശാന്ത് ബങ്കാറിനെ ഫാൽട്ടൺ പൊലീസ് സംഘം അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഈ അറസ്റ്റിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ഇന്നലെ (ശനിയാഴ്ച) രാവിലെ ഗോപാൽ ബദാൻ ഫാൽട്ടൺ റൂറൽ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ എത്തി കീഴടങ്ങിയതായി സത്താറ എസ്പി തുഷാർ ദോഷി പറഞ്ഞു. ഇരയെ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്ന കേസിൽ ആത്മഹത്യ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയ പ്രശാന്ത് ബങ്കാറിനെ സത്താറ ജില്ലാ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി. കോടതി നടപടികൾക്ക് ശേഷം നാല് ദിവസത്തേക്ക് പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കൈയ്യിൽ കുറിപ്പെഴുതി യുവതി ഡോക്ടറിൻ്റെ ആത്മഹത്യ
മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ബീഡ് സ്വദേശിനിയാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത യുവതി ഡോക്ടർ. സത്താറ ജില്ലയിലെ ഒരു സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന യുവതി ഡോക്ടറെ വ്യാഴാഴ്ച രാത്രി ഫാൽട്ടൺ നഗരത്തിലെ ഒരു ഹോട്ടൽ മുറിയിൽ തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.
തൻ്റെ കൈപ്പത്തിയിൽ എഴുതിയ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പിൽ, പൊലീസ് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബദാനി തന്നെ പലതവണ ബലാത്സംഗം ചെയ്തുവെന്നും, ഡോക്ടർ താമസിച്ചിരുന്ന വീട് ഉടമസ്ഥൻ്റെ മകനും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയറുമായ പ്രശാന്ത് ബാങ്കർ മാനസികമായി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും കുറിപ്പിൽ ആരോപിച്ചു. ഇതേ തുടർന്ന് സത്താറ ജില്ലയിലെ ഫൽട്ടാനിൽ ഇരുവർക്കുമെതിരെ ബലാത്സംഗത്തിനും ആത്മഹത്യ പ്രേരണയ്ക്കും കേസെടുത്തു.
പ്രശാന്ത് ബാങ്കാറുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ച ശേഷമാണ് ഡോക്ടർ ജീവനൊടുക്കിയതെന്ന് പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി ബീഡിലെ വാദ്വാനി തഹ്സിലിൽ മൃതദേഹം സംസ്കരിച്ചു. അന്വേഷണത്തിനിടെ സബ് ഇൻസ്പെക്ടറായ ബദാനിയുടെ പേര് പുറത്തുവന്നതിനെത്തുടർന്ന് സർവീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് വധശിക്ഷ നൽകണമെന്ന് ഡോക്ടറുടെ ബന്ധുക്കൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പീഡനത്തെക്കുറിച്ച് അവർ പലതവണ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും പരാതികൾ പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഒരു ബന്ധു മാധ്യമത്തിനോട് പറഞ്ഞു.
മുൻ ബിജെപി എംപി രഞ്ജിത്സിംഗ് നായിക് നിംബാൽക്കറിന് ഡോക്ടറുടെ ആത്മഹത്യയില് പങ്കുണ്ടെന്ന് ശിവസേന (യുബിടി) നേതാവ് അംബാദാസ് ദാൻവെ ആരോപിച്ചു. എന്നാൽ ഈ ആരോപണം നിംബാൽക്കർ നിഷേധിച്ചു. ആരോപണത്തിൽ സത്യമില്ലെന്നും തൻ്റെ പേര് മനഃപൂർവ്വം കേസിൽ വലിച്ചിഴയ്ക്കുകയാണെന്നും നിംബാൽക്കർ പ്രതികരിച്ചു.
ആശുപത്രി അധികൃതർ പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ജോലികൾ ഏൽപ്പിച്ചത് തന്നെ ഉപദ്രവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണെന്ന് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഡോക്ടറിൻ്റെ ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. അവൾക്ക് എംഡി (ഡോക്ടർ ഓഫ് മെഡിസിൻ) കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു, അതിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലായിരുന്നു എന്നും കുടുംബം പറഞ്ഞു.
എംബിബിഎസ് കോഴ്സിനായി എടുത്ത മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടെ വായ്പ ഇതുവരെ തിരിച്ചടച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഡോക്ടറിൻ്റെ മറ്റൊരു ബന്ധു പറഞ്ഞു. "അവളുടെ അച്ഛൻ ഒരു കർഷകനാണ്, അദ്ദേഹം വലിയ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള ആളല്ല. അവളെ സ്കൂൾ പഠനത്തിനായി ബീഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി. എംബിബിഎസിൽ നിർത്താൻ അവൾ ആഗ്രഹിച്ചില്ല, മറിച്ച് മെഡിസിൻ, ഇഎൻടി അല്ലെങ്കിൽ നോൺ-ക്ലിനിക്കൽ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ എംഡി പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു" അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
Also Read: സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച; രക്തം സ്വീകരിച്ച അഞ്ച് കുട്ടികൾക്ക് എച്ച്ഐവി, അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ട് കോടതി