ബാരാമതി വിമാനാപകടം; മഹാരാഷ്‌ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍ അന്തരിച്ചു

മഹാരാഷ്‌ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍ അന്തരിച്ചു. ബാരാമതിയിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തിലാണ് മരണം. കര്‍ഷകരുടെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ ബാരാമതിയിലേക്ക് പോകവേയാണ് അപകടം. ക്രാഷ്‌ ലാന്‍ഡിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടമെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു.

MAHARASHTRA FLIGHT ACCIDENT DCM AJIT PAWAR INJURED FLIGHT ACCIDENT IN PUNE DCM AJIT PAWAR
Photo From Accident Spot & Ajit Pawar (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 28, 2026 at 9:53 AM IST

2 Min Read
മുംബൈ: ബാരാമതിയിലുണ്ടായ വിമാനാപകടത്തില്‍ മഹാരാഷ്‌ട്ര ഉപമുഖ്യമന്ത്രി അജിത് പവാര്‍ (66) കൊല്ലപ്പെട്ടു. അപകടത്തില്‍ ഗുരുതര പരിക്കേറ്റ പവാര്‍ സംഭവ സ്ഥലത്ത് വച്ചുതന്നെ മരിക്കുകയായിരുന്നു. വിമാനത്തില്‍ പവാറിന് ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്ന നാല് പേരും മരിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ 8.45 ഓടെയാണ് വിമാനാപകടമുണ്ടായത്. കര്‍ഷകരുടെ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാനുള്ള യാത്രയിലാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

പവാര്‍ അടക്കം അഞ്ച് പേരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്. വിമാനം പൂര്‍ണമായും കത്തിയമര്‍ന്നു. അപകടത്തില്‍ മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹം ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. മഹാരാഷ്‌ട്രയിലെ മുംബൈയിൽ നിന്ന് ബാരാമതിയിലേക്ക് പറന്ന ചാർട്ടേഡ് വിമാനമാണ് തകര്‍ന്നത്.

ബാരാമതിയില്‍ നിന്നുള്ള അപകട ദൃശ്യം. (ETV Bharat)

ക്രാഷ്‌ ലാന്‍ഡിങ്ങിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു. ഡിജിസിഎ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം അപകടസ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. അജിത് പവാറും ഒരു പിഎസ്ഒയും ഒരു അറ്റൻഡറും രണ്ട് ക്രൂ അംഗങ്ങളും (പൈലറ്റ് ഇൻ-കമാൻഡും ഫസ്റ്റ് ഓഫിസറും) ഉൾപ്പെടെ അഞ്ച് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വിമാനം തകര്‍ന്നതിന്‍റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്ത് വന്നു.

അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തി സഭ: അജിത് പവാറിന് ആദരം അർപ്പിച്ച് കേരള നിയമസഭ. ചോദ്യോത്തര വേള കഴിഞ്ഞ ഉടൻ സ്‌പീക്കർ എഎൻ ഷംസീർ പവാറിന്‍റെ മരണ വാർത്ത സഭയെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. ആദര സൂചകമായി അംഗങ്ങൾ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് മൗനപചാരമര്‍പ്പിച്ചു.

Photo From Bharamati (PTI)

ഞെട്ടിക്കുന്ന വാർത്തയെന്ന് മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ: ബാരാമതിയിലേത് ഞെട്ടിക്കുന്ന ദുരന്ത വാർത്തയെന്ന് മന്ത്രി എകെ ശശീന്ദ്രൻ. ശരത് പവാറിന്‍റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കണ്ട് സംസാരിച്ചിരുന്നു. മരണം സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം അഭ്യൂഹം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ വരട്ടെ. അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിര്യാണം മഹാരാഷ്ട്ര രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും. എൻസിപി കേരള ഘടകം അദ്ദേഹത്തിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തുന്നതായും മന്ത്രി ശശീന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

Photo From Bharamati (PTI)

മഹാരാഷ്‌ട്രയിൽ തുടർച്ചയായി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് അജിത് പവാർ. വിവിധ സർക്കാരുകളിൽ ആറ് തവണ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൃഥ്വിരാജ് ചവാൻ, ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്, ഉദ്ധവ് താക്കറെ, ഏക്‌നാഥ് ഷിൻഡെ എന്നിവരുടെ മന്ത്രിസഭകളിൽ ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്‌ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്.

1982ൽ ഒരു സഹകരണ പഞ്ചസാര ഫാക്‌ടറിയുടെ ബോർഡിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷമാണ് അജിത് പവാർ തന്‍റെ രാഷ്‌ട്രീയ ജീവിതം ആരംഭിച്ചത്. 1991ൽ പൂനെ ജില്ലാ സെൻട്രൽ കോപ്പറേറ്റീവ് ബാങ്കിന്‍റെ ചെയർമാനായി അദ്ദേഹം തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1991ൽ ബാരാമതി പാർലമെന്‍ററി മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി ലോക്‌സഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട അദ്ദേഹം പിന്നീട് അമ്മാവൻ ശരദ് പവാറിനായി ആ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞുകൊടുത്തു.

ബാരാമതി നിയമസഭാ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഏഴ് തവണ മഹാരാഷ്‌ട്ര നിയമസഭയിലേക്ക് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. 1991ലെ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പിന്നീട് 1995, 1999, 2004, 2009, 2014 വർഷങ്ങളിലും അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. 2019 നവംബറിൽ എൻസിപി പിളരുകയും പിന്നീട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി നയിക്കുന്ന സർക്കാരിൽ ചേരുകയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിയാകുകയും ചെയ്‌തു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ അജിത് പവാറിന്‍റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള വിഭാഗത്തിന് പാർട്ടി പേരും ചിഹ്നവും നൽകി.

