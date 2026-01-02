മഹാരാഷ്ട്ര തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജല്നയില് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ ഗോദയിലിറക്കി ബിജെപി, സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പൂട്ടിയിട്ട് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്
ഇരുപത് മുതല് 25 ശതമാനം വരെ മുസ്ലീം വോട്ടര്മാരുള്ള നഗരത്തില് നാല് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെയാണ് കാവി പാര്ട്ടി രംഗത്ത് ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത്.
By PTI
Published : January 2, 2026 at 3:58 PM IST
ജല്ന: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ജല്നയില് ഈ മാസം പതിനഞ്ചിന് നടക്കുന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് മുസ്ലീം വോട്ടുകള് ലക്ഷ്യമിട്ട് ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മഹായുതി. ഇവിടെ ഒരു സൗഹൃദ മത്സരത്തിനാണ് കളമൊരുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.
നിര്ണായക മുസ്ലീം ജനസംഖ്യയുള്ള നഗരത്തില് ബിജെപി കളംമാറ്റി ചവിട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. മുസ്ലീ സമുദായത്തില് നിന്ന് നാല് സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെയാണ് ഇവര് രംഗത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുള്ളത്. മുസ്ലീങ്ങളോടുള്ള ബിജെപിയുടെ നയം മാറ്റത്തിന് കാരണം കോണ്ഗ്രസിന്റെ മുന് നിയമസഭാംഗം കൈലാസ് ഗോരന്ത്യാല് അടുത്തിടെ ബിജെപിയിലേക്ക് എത്തിയതാണെന്നാണ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്. ഇതിന് പുറമെ മറ്റ് പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടെന്നും ഇവര് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
മഹായുതിക്ക് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പൂര്വ സഖ്യമൊന്നുമില്ല സഖ്യത്തിനുള്ളില് നടന്ന ചര്ച്ചകൊന്നും ഫലവത്തായുമില്ല. അത് കൊണ്ട് തന്നെ മഹായുതിയിലെ സഖ്യകക്ഷിളെല്ലാം അവരവരുടെ സ്വന്തം നിലയ്ക്ക് ജല്ന മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷന് തെരഞ്ഞെടുപ്പില് ജനവിധി തേടുകയാണ്.
65 വാര്ഡുകളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഇരുപത് മുതല് 25ശതമാനം വരെ മുസ്ലീം വോട്ടര്മാര് ഇവിടെയുണ്ട്.
നാല് വാര്ഡുകളിലെങ്കിലും ഇവരുടെ വോട്ട് നിര്ണായകമാകുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തല്. 2,4,10,11 വാര്ഡുകളിലാണ് ഇവരുടെ വോട്ട് നിര്ണായകമാകുക.
മഹായുതിയിലെ സഖ്യകക്ഷിയായ ഏകനാഥ് ഷിന്ഡെ നയിക്കുന്ന ശിവസേന ഏഴ് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ കളത്തിലിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. അജിത് പവാറിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള എന്സിപിയാകട്ടെ പതിനേഴ് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികള്ക്കാണ് അവസരം നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം മഹായുതിയുടെ സഖ്യകക്ഷികളെ ഒന്നിച്ചാണ് മഹാവികാസ് അഘാടി നേരിടുന്നത്. സഖ്യത്തിലെ വലിയ കക്ഷിയായ കോണ്ഗ്രസ് 51 സ്ഥാനാര്ത്ഥികളെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ധവ് താക്കറെ നയിക്കുന്ന ശിവസേന പതിമൂന്ന് സീറ്റില് ജനവിധി തേടുന്നു. എന്നാല് മുസ്ലീങ്ങള്ക്ക് സീറ്റ് നല്കിയിട്ടില്ല. ശരദ് പവാര് നയിക്കുന്ന എന്സിപിയില് നിന്ന് രണ്ട് മുസ്ലീം സ്ഥാനാര്ത്ഥികളുണ്ട്.
മുസ്ലീം ആധിപത്യമുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പ്രദേശങ്ങളിലും അസാദുദ്ദീന് ഒവൈസിയുടെ ഓള് ഇന്ത്യ മജ്ലിസ് ഇ ഇത്തെഹാദുല് മുസ്ലീമീന്(എഐഎംഐഎം) സ്ഥാാര്ത്ഥികളെ രംഗത്ത് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങള് ഒരു ബദലിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെന്ന് പാര്ട്ടിയുടെ ജില്ലാ അധ്യക്ഷന് ഷെയ്ഖ് മജീദ് പറഞ്ഞു. എഐഎംഐഎം അവരുടെ പ്രതീക്ഷയെ ആണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനാണ് 29 മുനിസിപ്പല് കോര്പ്പറേഷനുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ വോട്ടെണ്ണലും നടക്കും.
സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ പൂട്ടിയിട്ട് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്
നാഗ്പൂരില് നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക പിന്വലിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസം നാടകീയ സംഭവങ്ങള്. ബിജെപി സ്ഥാനാത്ഥിയെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുയായികള് വീട്ടിനുള്ളില് പൂട്ടിയിട്ടു. നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക പിന്വലിക്കുന്നത് തടയുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശ്യം.
ബിജെപി വിജയ് ഹോളിയെയും കിസാന് ഗൗണ്ടയെയും പതിമൂന്നാം വാര്ഡില് നിന്ന് മത്സരിപ്പിക്കാനായി നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക നല്കിപ്പിച്ചു. എന്നാല് പിന്നീട് ഗൗണ്ടയോട് മത്സരരംഗത്ത് നിന്ന് പിന്മാറാന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത് ഒരു വിഭാഗം ബിജെപി പ്രവര്ത്തകരില് അമര്ഷമുണ്ടാക്കി. ഹസാരിപഹാദ് മേഖലയ്ക്ക് പ്രാതിനിധ്യം വേണമെന്ന ആവശ്യമുയര്ത്തിയവരാണ് പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്ത് എത്തിയത്. ഇവര് ഗൗണ്ടയെ വീട്ടില് പൂട്ടിയിടുകയും അത് മൂലം അദ്ദേഹത്തിന് റിട്ടേണിങ് ഓഫീസറുടെ അടുക്കലെത്തി നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക പിന്വലിക്കാനാകാതെ വരികയും ചെയ്തു.
ബിജെപിയുടെ എംഎല്സി പാരിനെ ഫുക്കും നാട്ടുകാും സ്ഥലത്തെത്തി പ്രവര്ത്തകരെ അനുനയിപ്പിക്കാന് ശ്രമിച്ചു. തുടര്ന്ന് ഗൗണ്ട നാമനിര്ദ്ദേ പത്രിക പിന്വലിച്ചു.
നാട്ടുകാരായ ബിജെപിക്കാര്ക്ക് അസംതൃപ്തിയുണ്ട്. അവര്ക്ക് താന് മത്സരിക്കണമെന്നാണ് താത്പര്യമെന്നും ഗൗണ്ട പിടിഐയോട് പറഞ്ഞു. എന്നാല് പാര്ട്ടി നേതൃത്വത്തിന്റേതാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് തങ്ങള്ക്ക് മനസിലായി. അത് കൊണ്ട് തന്നെ നാമനിര്ദ്ദേശ പത്രിക താന് പിന്വലിക്കുകയായിരുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.