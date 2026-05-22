കടുവയുടെ മുന്നിൽപ്പെട്ടത് 13 സ്ത്രീകൾ; ഒൻപത് പേർ ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു, 4 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു
സിന്ദേവാഹി താലൂക്കിലെ ഗുഞ്ചേവാഹി-പവൻപാർ വനമേഖലയിലാണ് നടുക്കുന്ന ആക്രമണം നടന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഗുഞ്ചേവാഹി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള 13 പേരടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സംഘമാണ് ബീഡി ഇല ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയത്
Published : May 22, 2026 at 2:06 PM IST
മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ചന്ദ്രപുർ ജില്ലയിൽ വനമേഖലയിൽ ഉപജീവനത്തിനായി പോയ നാല് സ്ത്രീകൾ കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. സിന്ദേവാഹി താലൂക്കിലെ കാട്ടിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെയാണ് നാടിനെ ഒന്നടങ്കം നടുക്കിയ ഈ ദാരുണമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്.
കടുത്ത വേനൽക്കാലത്ത് കുടുംബം പോറ്റുന്നതിനായി ബീഡിയില (ടെണ്ടുയില) ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങളുടെ മുഖ്യ വരുമാന മാർഗങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതിനായി അതിരാവിലെ തന്നെ കാട്ടിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടവരാണ് കടുവയ്ക്ക് ഇരയായത്. സമാനതകളില്ലാത്ത ഈ മഹാദുരന്തം ഗ്രാമവാസികളെ കടുത്ത ഭീതിയിലും അമർഷത്തിലുമാഴ്ത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരേസമയം ഇത്രയധികം പേർ ഒരു മൃഗത്തിൻ്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് ഇതാദ്യമായാണെന്നാണ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ.
പതിയിരുന്ന് ആക്രമിച്ച് കടുവ
സിന്ദേവാഹി താലൂക്കിലെ ഗുഞ്ചേവാഹി-പവൻപാർ വനമേഖലയിലാണ് നടുക്കുന്ന ആക്രമണം നടന്നത്. ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഗുഞ്ചേവാഹി ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള 13 പേരടങ്ങുന്ന സ്ത്രീകളുടെ സംഘമാണ് ബീഡി ഇല ശേഖരിക്കുന്നതിനായി ഒന്നിച്ച് കാട്ടിലേക്ക് പോയത്. രാവിലെ എട്ടുമണിയോടെ ഇവർ കാട്ടിനുള്ളിൽ ഇലകൾ ശേഖരിക്കുന്ന വലിയ തിരക്കിലായിരിക്കെയാണ് യാതൊരു സൂചനകളുമില്ലാതെ ഈ അപ്രതീക്ഷിത ദുരന്തം നേരിട്ടത്. ഈ പ്രദേശത്ത് കാട്ടുമൃഗങ്ങളുടെ ശല്യം രൂക്ഷമാണെങ്കിലും ഇത്തരമൊരു സംഭവം നാട്ടുകാർ തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല.
അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന നിബിഡമായ കുറ്റിക്കാടുകൾക്കിടയിൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്ന ഒരു വലിയ കടുവ യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ഇവർക്ക് നേരെ പെട്ടെന്ന് പാഞ്ഞടുക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ അപ്രതീക്ഷിതമായി നടന്ന ശക്തമായ ആക്രമണത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ യാതൊരു അവസരവും അവിടെ ലഭിച്ചില്ല. കടുവയുടെ മുന്നിലകപ്പെട്ട നാല് പേർക്കും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ചുതന്നെ ദാരുണാന്ത്യം സംഭവിക്കുകയായിരുന്നു.
അതേസമയം കടുവയുടെ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് മറ്റ് ഒൻപത് പേർ തലനാരിഴയ്ക്കാണ് അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടത്. വലിയ ശബ്ദത്തിൽ നിലവിളിക്കുകയും സഹായത്തിനായി ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയും ചെയ്ത ഇവർ ഉടൻ തന്നെ പ്രാണരക്ഷാർഥം കാട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഒാടുകയായിരുന്നു. ഇവർ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാമത്തിൽ തിരിച്ചെത്തി വിവരം അറിയിച്ചപ്പോഴാണ് നാടുനടുക്കിയ ഈ ദുരന്ത വാർത്ത എല്ലാവരും അറിയുന്നത്. 13 പേർ ജീവിക്കാനുള്ള വക കണ്ടെത്താനായി കാട്ടിലേക്ക് പോയതിൽ ജീവനോടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്താൻ ഈ ഒൻപത് പേർക്ക് മാത്രമേ സാധിച്ചുള്ളൂ.
നടുക്കത്തിൽ ഗ്രാമം
കവിതാ ദാദാജി മൊഹൂർലെ(45), അനിതാ ദാദാജി മൊഹൂർലെ(46), സംഗീതാ സന്തോഷ് ചൗധരി(40), സുനിതാ കൗശിക് മൊഹൂർലെ(33) എന്നിവരാണ് മരിച്ച ദൗർഭാഗ്യവതികളായ സ്ത്രീകൾ. ആക്രമണത്തിന് പിന്നാലെ ജീവൻ കൈയിൽ പിടിച്ച് ഓടിയെത്തിയ മറ്റ് സ്ത്രീകൾ ഗ്രാമത്തിലെത്തി വിവരം അറിയിച്ചതോടെ ഗ്രാമവാസികൾ വൻതോതിൽ കാട്ടിലേക്ക് ഓടിയെത്തി. വിവരം അറിഞ്ഞ ഉടൻ വനംവകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പൊലീസും സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.
ഒരൊറ്റ കടുവാക്രമണത്തിൽ ഒരേസമയം നാല് പേർ കൊല്ലപ്പെടുന്നത് രാജ്യത്തെ തന്നെ ഏറ്റവും അപൂർവമായ സംഭവങ്ങളിലൊന്നാണ്. ഇതോടെ ചന്ദ്രപുർ ജില്ലയിലെ മനുഷ്യ-മൃഗ സംഘർഷം വീണ്ടും വലിയ ചർച്ചകൾക്കും ജനകീയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും വഴിവച്ചിരിക്കുകയാണ്. മുൻപും ഇവിടെ ഇത്തരം ഭീഷണികൾ നേരിട്ടിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ച് വലിയ ജനക്കൂട്ടം തടിച്ചുകൂടിയതോടെ ഗുഞ്ചേവാഹി ഗ്രാമത്തിൽ കടുത്ത സംഘർഷാവസ്ഥ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്.
സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് അടിയന്തര നടപടികൾ വേണമെന്നാണ് ഇവരുടെ മുഖ്യമായ ആവശ്യം. ഇതിന് പിന്നാലെ വനംവകുപ്പ് കാട്ടിൽ പട്രോളിങ് കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വേനൽക്കാലത്ത് ബീഡിയില ശേഖരിക്കുന്നതിനായി വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് ജനങ്ങൾ കൂട്ടമായി അല്ലാതെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകരുതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കർശനമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനങ്ങളുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള വിപുലമായ പദ്ധതികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യം നാട്ടുകാർ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
Also Read:ഭോജ്ശാല തർക്കം: ഹൈക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ച് മുസ്ലിം വിഭാഗം